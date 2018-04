Jak předejít zarůstání chloupků. Může to stát pár korun i tisíce

Chloupky zarůstají ženám i mužům, lidem, kteří se holí často, i těm, co holení moc nedají. „Není přesně známo, proč někomu zarůstají více a někomu vůbec,“ vysvětluje Jitka Chaloupecká, korektivní dermatoložka z Laserového centra Anděl. Podle některých teorií však záleží na genetických předpokladech, na síle chloupků, dokonce i na tom, jak těsné oblečení nosíme.



Průběh je jasný: chloupek v takovém případě nedokáže projít vlasovou cibulkou a místo, aby z ní rostl rovně ven, změní směr do strany. Tam pak zarůstá do kůže, na které se vytvoří drobná bulka. Ta se může zanítit, zčervenat a svědit nebo pálit. Občas se to stane každému, ale kdo na zarůstání trpí, má několik možností, jak mu předcházet.

Když se holíte doma

„Pokud chloupky vytrháváte pinzetou nebo depilačním strojkem, mají větší sklon k zarůstání než při použití žiletky,“ upozorňuje Jitka Chaloupecká. Ani s žiletkou ale nemáte vyhráno. „Vždy by měla být dostatečně ostrá, aby chloupek seřízla přesně. Tupou žiletkou si zbytečně můžete podráždit kůži a roznést bakterie, které mohou způsobit zánět,“ dodává dermatoložka.

Doporučuje holit se po sprchování nebo koupeli, kdy jsou díky teplé páře vlasové folikuly otevřené a chloupky poddajnější, a použít žiletku s několika břity a flexibilní hlavou. Pokud už volíte tu „obyčejnou“ na jedno použití, po holení ji skutečně vyhoďte, radí kosmetička ze salonu Bomton Jalta Nikola Hadravová. „V nejhorším případě ji aspoň uschovejte v suchém prostředí.“

Cukr, káva, pěna na holení

Prevence je důležitá. Pomoci si při ní podle kosmetičky můžeme i s tím, co máme doma. „Vyrobte si přírodní peeling z kávy nebo z cukru a oleje – třeba olivového nebo dětského. Provádějte ho krouživými pohyby pravidelně jednou až dvakrát do týdne.“ Intenzita podle ní záleží na typu pleti, ta citlivější samozřejmě vyžaduje jemnější zacházení.

Jestli vás na domácí výrobu neužije, peeling na tělo si kupte a rovnou do košíku přihoďte i pěnu na holení. Trpíte-li na zarůstání chloupků, mýdlo vám rozhodně stačit nebude. „Po holení je vhodné použít balzám či pleťovou vodu na zklidnění pleti. To platí hlavně u mužů, kteří si holí obličej,“ říká Jitka Chaloupecká. „Případnému zánětu pak pomůže zamezit antibakteriální roztok.“

Dražší, zato trvalejší řešení

Pokud si pro hladkou pleť chodíte k odborníkům, můžete vybírat z různých druhů depilace a epilace. Kosmetička Nikola Hadravová klientkám, které mají citlivou pleť nebo sklony k zarůstání chloupků, doporučuje cukrovou pastu jako alternativu ke klasickému vosku. „Je k pokožce velice šetrná a navíc je depilace s ní méně bolestivá.“ Cena ošetření začíná na několika stovkách korun, podle vybrané oblasti nebo oblastí se může vyšplhat na pár tisíc.

Podle dermatoložky je pak tím nejlepším řešením proti zarůstajícím chloupkům depilace laserem. „Laserový paprsek cílí na pigment v chloupku a zárodečnou část cibulky. Navíc redukce nežádoucího ochlupení je permanentní,“ popisuje. Výhodné je zvlášť pro ty, co mají tmavší chlupy, na světlé je potřeba více ošetření. Počítejte taky s tím, že se plácnete přes kapsu, ceny trvalé depilace se pohybují v řádech tisíců korun.