Jak předejít riziku meningokoka

Typické příznaky meningokokové nákazy • vysoká teplota, ruce a chodidla mohou být studené, zvracení, někdy průjem

• silné bolesti hlavy, kloubů a svalů, ztuhnutí šíje

• světloplachost, ospalost, zmatenost

• nejmenší děti mohou vydávat sténání, kňouravý pláč, mívají prázdný, strnulý výraz, mohou být spavé

• k příznakům patří i drobné krevní podlitiny projevující se jako shluk malých, krvavých teček; nečekejte však v případě podezření až na vyrážku, volejte ihned záchranku Jak se bránit meningokokovi • Jste očkovaní?

Nejúčinnější zbraní proti zákeřné bakterii je očkování. Bohužel je však zatím k mání jen vakcína proti typům A a C, ačkoli některé případy jdou na vrub typu B. Nejvíce ohroženi jsou dospívající lidé, nebo naopak hodně malé děti. • Předejděte aktivně nákaze

Tělo nechrání jen očkování, je důležité ho celkově posilovat: organismus chrání aktivní sportování, častý pobyt v přírodě a zdravý životní styl včetně bohatého přísunu vitaminů. • Nepřepínejte se

Meningokok není sám o sobě vzácný, jeho nositelem je asi 10 procent lidí. Útočí, když k tomu má pro sebe vhodné podmínky, jako je třeba vyčerpání ať už sportem, brigádou nebo třeba celonočním tancem na diskotéce a podobně. Lidi rovněž oslabují časté infekce, kouření, alkohol či drogy. • Co dělat při podezření?

Pokud se setkáte s příznaky, které by mohly svědčit o nákaze meningokokem, nečekejte, jak se bude stav vyvíjet. Okamžitě dotyčného odvezte k lékaři, případně zavolejte záchranku. Mohou rozhodovat minuty. • Nechte se přeléčit

V případě, že jste byli v kontaktu s nemocným, měli byste také navštívit lékaře. Na druhou stranu, riziko nákazy mezi spolužáky a spolupracovníky nebývá vysoké. Mezi lidmi, kteří jsou v úzkém kontaktu, se meningokok obvykle šíří kašlem, kýcháním nebo líbáním.