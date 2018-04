Pět rad, jak předcházet obezitě u školáků: snídejte spolu a jezte chytře

Prevence je nejefektivnější způsob, jak řešit narůstající nadváhu a obezitu v dětské populaci a zabránit jejímu vzniku. Zapomeňte na mýty o „dětském tuku“, doba se změnila a to, co mohlo platit možná ještě za vašeho mládí, je dneska úplně jinak. Pro dospívající se změnila náplň volného času, způsob stravování, dostupnost cukrovinek a rychlého občerstvení a k tomu obrovské objemy reklamy zacílené právě na školáky.



„Obézní dítě se v 70 až 80 procentech stane obézním dospělým a zdravotní komplikace spojené s obezitou se mohou projevit již v časné dospělosti. Konkrétně to znamená riziko v podobě vysokého tlaku, cukrovky 2. typu, infarktu, mrtvice a některých typů nádorů. Spolupodílejícím se faktorem na vzniku nadváhy a obezity je kromě nevhodného stravování i nedostatek pohybu,“ shrnuje rizika nadváhy u dětí doktorka Hana Mojžíšová, specialistka na dětskou obezitu.



1 Nesvádějte vše na geny

Je to oblíbená výmluva celých rodin, kolikrát i v několika generacích. My jsme takhle stavění, s tím se už nic nedá dělat. Svádět tloušťku dítěte na genetiku ale není řešením, naopak ho to utvrdí v tom, že nemá cenu se starat o zdravou váhu. „Podíl genetiky na obezitě se pohybuje mezi 40 až 60 procenty, kromě genetiky děti po rodičích dědí především dispozice ke špatným stravovacím návykům,“ uvádí lékařka.



2 Buďte vzorem

Pokud i rodiče mají problém se svou hmotností, dítě toto prostředí vnímá jako normu. To následně ovlivňuje i jeho výběr kamarádů a později partnerů, kteří se chovají podobně. Vzniká tak začarovaný kruh. Nejdůležitějším a nejúčinnějším prvkem ve výchově je totiž nápodoba. Malé děti jsou jako „opičky“ a velmi rády napodobují gesta, věty a slova a jsou zkrátka zrcadlem každého rodiče. Děti od svých rodičů často přebírají mnohé zvyky, které pak mají hluboko zafixované ve svých vzorcích chování. „V případě nevhodného stravování se jedná o dlouhodobě nadměrný energetický příjem, nevyváženost živin v potravě a způsob trávení volného času - tedy jestli je aktivní nebo pasivní,“ vyjmenovává Hana Mojžíšová.



Bez spolupráce širší rodiny žádné redukční pobyty či přednášky ve škole dítěti nepomohou. Obézní rodiče mají třikrát častěji obézní děti. Toto si rodiče musí uvědomit, rozhodnout se pro změnu životosprávy celé rodiny a být dítěti oporou i příkladem.

3 Cvičte

Chůze přestala být běžným prostředkem přesunu z místa na místo. Časový tlak a také strach nechat děti venku samotné nás nutí volit jiné způsoby přemisťování. Náročnost běžného dne školáka, který je převážen na nejrůznější kroužky a je neustále bombardován přísunem podnětů, vede ke zvýšené únavě a ta zase k volbě pasivního odpočinku – tedy sezení u televize či počítače. Nadměrné psychické zatížení může být doprovázeno další nadbytečnou konzumací energeticky bohatých a výživově prázdných pochutin.



I vyloženě nesportovní typy rodin přežijí delší procházku, chůze je ideálním pohybem pro většinu osob. Navíc každé dítě má sportovní talent, rodiče musejí pouze přijít na to, co je pro něj ideálním sportem (více čtěte zde).

4 Stravujte se chytře

Základem je dbát na pestrost a čerstvost konzumovaných potravin, stejně jako na to, že dítě jí pravidelně. V dětském jídelníčku nesmí chybět vhodné zdroje bílkovin jako libové maso, mléčné výrobky a vejce. Každá porce jídla by měl být doprovázena porcí ovoce či zeleniny, z příloh je lepší volit celozrnné a vícezrnné výrobky.

Pro děti do začátku školního věku se ještě nehodí většinový podíl celozrnných obilovin v denním jídelníčku, jak bychom ho měli mít my dospělí. Malé děti ještě nejsou schopny dobře trávit celá zrna a spolu s nedostatečným příjmem tekutin by mohly mít problém s bolestmi břicha a se stolicí (pro dospělého jedince je doporučené množství 30 g/den, pro dítě od 2 let věku se počítá množství vlákniny zjednodušeně: 5 g + počet gramů, které odpovídají věku dítěte).

„Předškolák by měl mít pravidelně v jídelníčku kvalitní ranní cereálie, které mají určitý podíl celozrnné mouky, vícezrnné pečivo a s postupujícím věkem stále větší podíl zeleniny na úkor ovoce. Obiloviny s větším podílem celých zrn jsou z výživového hlediska kvalitnější, mají větších obsah minerálů a vitaminů, mají nižší glykemický index, takže nás na delší dobu zasytí. Vhodným doplňkem jsou i zdravější druhy pochutin jako keksy, křupky a tyčinky z ovesných vloček, špaldové nebo žitné mouky,“ dodává odbornice na dětskou obezitu.

Zapomínat byste neměli ani na konzumace mořských ryb, která je v Česku přibližně poloviční ve srovnání se západní Evropou. „Ryby obsahují kvalitní, lehce stravitelnou bílkovinu, nezbytný vitamin D a řadu další cenností v podobě minerálů jódu, selenu, vápníku. Ve výživových doporučení pro dospělou populaci by se měly ryby a výrobky z nich vyskytovat asi třikrát za týden, u dětí, těhotných a kojících žen jednou až dvakrát za týden. Důvodem omezení v těchto skupinách jsou těžké kovy, které by v mořských tvorech mohly být přítomny,“ vysvětluje lékařka výživová doporučení nutričních specialistů.

V jídelníčku ale máme stále ryb nedostatek, ať již je to z důvodu vyšší ceny rybích produktů či stravovacích zvyklostí v českých rodinách. „Pro budování zdravých návyků se snažíme pravidelně zařazovat do jídelníčku i ryby sladkovodní a využíváme třeba konzervované ryby pro přípravu pomazánek,“ radí rodičům Hana Mojžíšová.



5 Jezte společně

Veďte děti v duchu hesla „snídaně je základ dne“, zabráníte tak vyhladovělému příjezdu do školy a nafutrování se sušenkami a sladkým pitím z automatu. Vlastně využijte všechny příležitosti k tomu, abyste jedli společně. Společná příprava a konzumace jídla je totiž nejenom způsob, jak společně trávit čas, ale i jak dětem předat základy kuchařského umění, vytrénovat je v konverzaci u stolu a také v kultuře stolování (přečtěte si tipy, jak na zlepšit dětské stolování). Pokud si potrpíte na dezerty, zkuste namísto sušenek nebo tučného francouzského sýra zakončit rodinné menu jogurtem nebo ovocem.

Pokud chcete, aby se zlepšilo stravování dítěte, může být v některých případech nutné změnit jídelníček celé rodiny, pokud není vyhovující. „Nesmíme zapomínat, že jde o cestu zdlouhavou, musíme být trpěliví a netraumatizovat dítě neúměrným tlakem na hubnutí za každou cenu,“ připomíná na závěr lékařka Mojžíšová.