Jak prát plavky a spodní prádlo: pozor na bakterie i zlomené kostice

Spodní prádlo vyžaduje soustředěnou péči: nejen kvůli hygieně, ale i proto, že se často vyrábí z materiálů, které jsou křehké a náchylné k poškození. Vyprat takové kousky, aniž bychom je zničili, je přímo alchymie. Pomůžou ale pokyny na štítku prádla i několik chytrých triků.



Vyvářet, nebo ne?

Při vyvářce se lépe zbavíme bakterií, které se běžně vyskytují i na prádle těch nejčistotnějších z nás. Praní při vysoké teplotě ale vyžaduje víc času, spotřebuje víc energie a jemnější oblečení navíc může poškodit. Dříve běžný postup je dnes vcelku zbytečný: dejte raději přednost pracím prostředkům, které oblečení vyčistí účinně, a přitom šetrně, i na méně stupňů.



Není to jen reklamní trik, na bílé prádlo bychom skutečně měli používat jiný prací prostředek než na barevné. Právě tak se vyhneme nehezkému zašednutí bílých kousků. Používání bělidel a aviváží ovšem odborníci nedoporučují. Mohou totiž poškodit elastanová vlákna – látka pak ztrácí pružnost.



Raději v ruce

Ruční praní je totiž zaručený způsob, jak spodní prádlo dobře vyčistit, ale přitom ho nezničit. "Nejlépe tak uchováte jeho vzhled i funkčnost," vysvětluje Žaneta Ilutanová, stylistka společnosti Triola. "Bílé prádlo samozřejmě oddělte od barevného, pozor si ale dejte i na světlé a pastelové barvy," dodává.



Jako alternativu k ručnímu praní doporučuje praní v automatické pračce v šetrném režimu na 30° C. "Spodní prádlo vždy vložte do speciálního sáčku. Ten ho oddělí od ostatních oděvů, a zabrání tak možnému oděru i deformacím," radí stylistka.



Jak na podprsenky

To je kapitola sama o sobě, i tady se ovšem doporučuje ruční praní nebo velmi šetrný program. Ochrání kostice i materiál, ze kterého je podprsenka vyrobená – u těch kvalitních jde obvykle o směs polyamidu a elastanu. Při praní v pračce se kostice někdy uvolní a v pračce se zaseknou, látka se zase může zdeformovat.



Vypráním to ale nekončí; chcete-li udržet původní tvar podprsenky, nezapomeňte na správné skladování. Vyztužené košíčky nevmačkávejte jeden do druhého, měly by zůstat rozložené. "Při uskladnění, třeba i v zavazadle na cestách, se totiž mohou košíčky prolomit. Povrch koše se pak zvrásní a podprsenka se navždy znehodnotí," varuje Žaneta Ilutanová.



Plavková sezona

Pokud jste si na léto pořídila nové plavky, už před prvním nošením je namočte do vlažné vody s neutrálním či jádrovým mýdlem nebo jemným pracím práškem. Neždímejte je, jen je nechte volně uschnout.



Po koupání je pak vždy oplachujte čistou vodou. Stačí to, abyste z materiálu odstranila chlor z bazénu, mořskou sůl nebo i sinice. Nepřítelem plavek je i kosmetika na opalování – myslete na to při jejím výběru. Ideální je namazat se lehkým mlékem nebo suchým olejem a plavky si obléknout až poté, co se přípravek vstřebá.



Mokré plavky nijak nemačkejte a nedávejte do sáčků. Mohly by se zapařit, a umožnit tak tvorbu nebo množení bakterií. Nesušte je na přímém slunci, aby barvy nevybledly. Nepatří ani na topení či do sušičky, měly by schnout volně zavěšené. Po návratu z dovolené je vyperte stejně jako spodní prádlo: buď v ruce, nebo v pračce za použití sáčku na praní a v šetrném režimu.

