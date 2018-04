Jak poznáte mimoděložní těhotenství

Mimoděložní těhotenství v současné době představuje až dvě procenta z celkového počtu těhotenství. "Bohužel je nutno říci, že podle některých zpráv dochází k výskytům mimoděložního těhotenství stále častěji. Naštěstí má současná medicína k dispozici řadu moderních možností, jak mimoděložní těhotenství zjistit. Vzhledem k tomu, že gynekologové mají k dispozici řadu moderních diagnostických postupů, bývá naštěstí mimoděložní těhotenství včas odhaleno," komentuje situaci gynekoložka Taťána Hanáková.

Proč k němu dochází

O normálním a zdravém těhotenství mluvíme, dojde-li ke splynutí vajíčka a spermie ve vejcovodu. Oplodněné vajíčko následně putuje vejcovodem a uhnízdí se v dutině děložní ve sliznici. Naopak o mimoděložním těhotenství, odborně nazvaném Gravidita extrauterina, mluvíme v momentě, kdy k uhnízdění vajíčka dojde ještě předtím, než doputuje do dělohy.

"Mimoděložní těhotenství je stav, kdy se oplodněné vajíčko usadí mimo dutinu děložní, nejčastěji ve vejcovodu (95 %), méně často na vaječníku (3 %), v dutině břišní (1,5 %), výjimečně jinde. Tyto lokalizace neumožňují vývoj plodového vejce a naopak jsou uhnízděným plodovým vejcem poškozeny," vysvětluje MUDr. Vít Mairich z gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice v Jablonci nad Nisou.

Mimoděložní těhotenství se nejčastěji vyskytuje při prvním těhotenství. Také u žen, které prodělaly opakované záněty vejcovodů. Riziko se také zvyšuje v případě užívání hormonální antikoncepce obsahující pouze progesteron. Riziko také stoupá při selhání zavedeného nitroděložního tělíska, při endometrióze, po předchozích operacích na vejcovodech. V neposlední řadě se zvyšuje riziko výskytu mimoděložního těhotenství při umělém oplodnění.

Průběh mimoděložního těhotenství

Rozpoznat prvotní příznaky mimoděložního těhotenství bývá velmi těžké, protože se podobají běžnému těhotenství. Prvním příznakem bývá vynechání menstruace, ostrá bolest vystřelující do ramene a velmi silné, až křečovité bolesti v podbřišku. Rostoucí vajíčko může způsobit porušení stěny vejcovodu, poté dochází ke krvácení do dutiny břišní, což bývá provázeno nevolnostmi, slabostí, pocity na omdlení a může vést ke ztrátě vědomí.



"Ve většině případů, pokud nedojde k samovolnému vypuzení vajíčka z vejcovodu a jeho následnému vstřebání, patří mimoděložní těhotenství k velmi závažným stavům. V takovém případě totiž nakonec dojde k prasknutí vaječníku. V každém případě je však uvolňování vajíčka provázeno úpornými bolestmi. Riziko při mimoděložním těhotenství je tak vysoké, že pokud není včas zjištěno a ošetřeno lékařem, může vést k ohrožení života," upozorňuje MUDr. Taťána Hanáková.



Jen velmi vzácně se vajíčko stále vyvíjí a roste. Přibližně pět až sedm týdnů po vynechání menstruace praskne stěna vejcovodu a vzniklou dírou se vajíčko dostane do břišní dutiny, kde dochází k nebezpečnému krvácení. Žena náhle pocítí prudkou, stupňující se bolest v celém podbřišku, začne jí klesat tlak a pulz, pokožka bledne, končetiny jsou studené. Rozvíjí se tzv. hemoragický šok.

Chirurgický zákrok

Na počátku každého těhotenství by měla žena podstoupit gynekologické vyšetření. Lékař může fyzikálním vyšetřením břicha nebo ultrazvukem určit, o jaké těhotenství se jedná. V případě, že se potvrdí výskyt mimoděložního těhotenství, přichází na řadu chirurgický zákrok, většinou pomocí laparoskopie, při které se plodové vejce odstraní. Jestliže došlo k prasknutí vejcovodu, může být odstraněn, někdy spolu s vaječníkem.

"Podle údajů v literatuře čtyřicet procent pacientek po tomto onemocnění neotěhotní. Ze zbývajících šedesáti procent, které přijdou znovu do jiného stavu, se u dvanácti procent opakovaně objevuje ektopická gravidita, u patnácti až dvaceti procent se vyskytuje spontánní potrat. Naší současnou snahou je zachytit toto onemocnění co nejdříve, aby se podařilo v léčbě pokračovat co nejkonzervativněji," říká gynekoložka MUDr. Taťána Hanáková.