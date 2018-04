Jak poznat, že to není ten pravý. Miluje problémy, nebo svou matku

1. Je moc "kách"

Viděli jste se sotva třikrát a už vás žádá o ruku, chce se k vám nastěhovat a volá vám třicetkrát denně, jen aby vám řekl, že po vás touží. Tady byste měla zbystřit pozornost - a to i v případě, že za sebou máte dlouhá léta sexuální abstinence nebo soužití s mužem, který si pod pojmem žhavá noc představoval mnohahodinový pobyt v garáži strávený laděním výfuku svého motocyklu.

Připadá-li vám, že váš milý příliš tlačí na pilu, nenechte se vmanévrovat do rozhodnutí, kterého byste mohla za čas litovat. Je možná děsně romantické, když vám muž po dvou týdnech známosti sdělí, že jste jeho osudová žena. Ovšem představa, že tenhle emocionální buldozer by se měl stát vaším osudovým mužem, je spíš děsná než romantická.

2. Libuje si v problémech

Řekněme si to na rovinu, potížistu nebrat. Když ráno cvrlikají ptáčci na stromech, on se rozčiluje, co je to za kravál. Když svítí slunce, je mu vedro. Když zaleze za mrak, je mu zima. Vaše svíčková není jako od maminky, košile je málo vyžehlená, topinka moc opečená a vy byste měla vrátit řidičák, protože se s vámi v autě bojí.

Jestli si stále ještě nejste jistá, že jeho potížistické sklony jsou neslučitelné s dlouhodobým vztahem, pak ho vezměte na dovolenou nebo aspoň prodloužený víkend. Jestli s ním zůstanete i poté, co zkritizuje příliš slané moře, příliš mokrý bazén, příliš hlučnou samotu a příliš drahou večeři, pak jste buď světice nebo naprostá zoufalkyně.

3. Má podivný vztah se svou matkou

Ne nadarmo se říká, že by se žena měla podívat na to, jak se její vyvolený chová ke své matce, než se rozhodne s ním nadlouho spojit svůj život. Je totiž více než jisté, že bude podobně jednat i se svojí partnerkou. Ať svoji mámu nekriticky miluje, šíleně nenávidí nebo oboje najednou, vždycky to zavání průšvihem.

Měla byste tedy naslouchat svému vnitřnímu hlasu, který vám našeptává, že je divné, když váš vyvolený hovoří o své matce jako o staré krávě (a to i v případě, že si myslíte totéž). Je více než nevhodné, pokud inspiraci k oslovování ženy, která ho porodila a vychovala, hledá mezi osazenstvem dobytčí farmy.

Je na čase se zamyslet nad tím, co si tenhle člověk vůbec myslí o ženách. Zvláštní je ale i opačný extrém, když váš milý svoji matku oslovuje miláčku, informuje ji o tom, co měl k obědu, svěřuje se jí s veškerými bolístkami a když ta dobrá žena odjede jednou za rok na dovolenou, hystericky pláče, že se mu stýská...

4. Jeho vzhled je priorita

Dobře, je docela fajn jistota, že když vám dojde noční krém, nezůstanete na suchu, protože si vypůjčíte ten jeho. Ale fakt, že váš přítel stráví u kadeřníka dvakrát tolik času než vy, za hadry utratí polovinu výplaty a kolem zrcadla neprojde bez samolibého mlasknutí, by vás měl maličko děsit. I přesto, že máte nejhezčího chlapa ve městě, kterého vám závidí nejen kamarádky, ale i vaše vlastní máma.

5. Nechce vás seznámit se svými kamarády

Buď se stydí za ně, nebo za vás. Je jen otázka, která z těchto dvou variant je zavrženíhodnější. Každopádně pokud myslí vztah vážně a chce, abyste byla součástí jeho života, pak by vás měl do něj také pustit. Neznamená to pochopitelně, že byste nutně musela s ním a jeho kamarády sdílet všechny aktivity, včetně rybaření v pět ráno, odpoledních návštěv fotbalového stadionu nebo večerních pitek v pohostinství za rohem. Ale mít povědomí o tom, s kým váš milý tráví spoustu času, může prospět nejen vašemu vztahu, ale možná se přes jeho kamarády dozvíte víc i o něm samotném.



6. Neumí se ovládat

Zpočátku vašeho vztahu možná v rámci vábení držel svůj vztek na uzdě a celkem úspěšně předstíral, že ho jen tak nic nevyvede z míry. Nejpozději ve chvíli, kdy při parkování lehce odřete blatník jeho auta, omylem mu rozsednete sluneční brýle, které nechal povalovat na gauči, nebo přelijete jeho oblíbenou masožravku a ona uhyne, se ukáže jeho pravá tvář.

Uslyšíte oslovení, o kterých jste ani nevěděla, že existují. Pošle vás na místa, která se nedají ve slušném ženském portálu interpretovat. Možná vás vyděsí k smrti, jak se může během chvilky proměnit z kultivovaného muže ve skřehotající monstrum. Je jen na vás, kdy usoudíte, že toho bylo dost. Od případného úprku by vás však v tom případě neměl odradit ani fakt, že dotyčný zakrátko po svém výstupu vezme vše řečené zpátky, stokrát se omluví a přinese pugét růží.

7. Lže, jako když tiskne

Je celkem fuk, jestli před vámi tutlá pořízení rybářského náčiní za 5 tisíc, nemanželskou dceru nebo paní, která líbá líp než vy. Prostě vám lže. A to by vám nemělo být jedno. V normálně fungujícím vztahu samozřejmě mohou mít partneři před sebou drobná tajemství, ale zároveň by měli mít jistotu, že když se řekne: "Jdu do krámu pro rohlíky" znamená to "Jdu do krámu pro rohlíky" a ne "Jdu si zasouložit se sousedkou".