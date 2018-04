Sedm příznaků zánětu močových cest, které byste neměli podceňovat

Nejčastěji je infekce močových cest, dokonce až z 80 procent, vyvolána bakterií Escherichia coli, která normálně žije v našem zažívacím traktu. Tato bakterie je pro člověka prospěšná, pokud se ovšem dostane do močového ústrojí, může způsobit problémy. Obvykle E. coli pronikne do močové trubice z konečníku přes hráz, a to i přes přísné dodržování hygienických zásad.

„Je řada možných příčin vzniku tohoto onemocnění, nejčastější je bakteriální infekce. Infekce močových cest mohou být způsobeny bakteriemi z tlustého střeva. Vzhledem k anatomickému uspořádání ženské močové trubice je cesta vniknutí infekce poměrně snadná. Zevní část močové trubice je ostatně bakteriemi přímo osídlena. V noci pak často bakterie cestují směrem vzhůru a mohou dosáhnout až močového měchýře. K mechanickému očištění výstelky močové trubice pak dochází proudem moči,“ vysvětluje gynekoložka Radka Gregorová z Lékařského domu Praha 7 a dodává, že právě pochva je osídlena několika bakteriálními kmeny, které za normálních okolností nezpůsobují gynekologické obtíže.

„Dojde-li ale k nepoměru těchto bakterií, vnitřní prostředí v pochvě není v rovnováze, ženy mohou přicházet do ordinace s opakujícími se infekcemi močových cest. Ženy mají vyšší riziko zánětu močových cest pravděpodobně proto, že jejich močová trubice je výrazně kratší, pro bakterie tudíž snadněji prostupná. U starších pacientů se infekce močových cest vyskytuje stejně často u žen jako u mužů. U těchto pacientů je infekce způsobena nejčastěji nekompletním vyprazdňováním močového měchýře nebo inkontinencí,“ uvedla doktorka Gregorová.

Zánět močových cest může být způsoben také zadržováním močení, nedostatečným přísunem tekutin nebo ochablým svalstvem po porodu, při těhotenství nebo menopauze. Riziko infekce močových cest rovněž stoupá při nechráněném pohlavním styku, při střídání sexuálních partnerů a análním sexu.

Toto onemocnění rozhodně není nic příjemného, ale při včasném odhalení prvních příznaků se můžete vyhnout dalším zdravotním komplikacím. Přečtěte si, které symptomy nejčastěji upozorní na to, že s vašimi močovými cestami není všechno úplně v pořádku.

Neustálé nutkání na močení

Běháte do koupelny častěji než obvykle? Pokud jste výrazně nezvýšili přísun tekutin, může být neustálá potřeba močení jedním z prvních příznaků infekce močových cest. Typická je také produkce jen malého množství moči.

„Tělo každého člověka je jiné, včetně toho, kolik moči vámi denně projde,“ informovala doktorka Erika Feuersteinová, ředitelka Bay Centre for Birth Control at the Women’s College Hospital v Torontu, s tím, že musíte zvážit, zda je frekvence vašeho močení častější než normálně. Charakteristickým znakem infekce je také náhlá potřeba močit, kdy máte pocit, že už moč neudržíte ani o pár vteřin déle.

Bolest nebo pálení při močení

Doktorka Feursteinová upozornila, že pocit pálení při močení není nikdy v pořádku. Příčinou řezavé a pálivé bolesti při vylučování moči je zanícená močová trubice. Pálení při močení však nemusí vždy poukazovat jen na zánět močových cest.

Někdy může být také příznakem některých sexuálně přenosných chorob, jako jsou kapavka a chlamydie, nebo vaginálního podráždění. Známým a velmi nepříjemným projevem zánětu močových cest je i řezavá bolest při domočování.

Kalná a zapáchající moč

Normální moč by měla být čistá a mít světle žlutou barvu. Pokud tomu tak není, je pravděpodobné, že se ve vašem těle něco děje.

„Zakalená moč může být způsobena různými stavy včetně vaginálního výtoku, dehydratace a pohlavně přenosných chorob,“ vysvětlila doktorka Feuersteinová s tím, že kalná moč je také častým příznakem infekce močových cest.

Překvapit vás rovněž může nepříjemný zápach moči, který může nastat i po konzumaci některých pokrmů (například chřestu), nebo po užití některých léků. Při infekci močových cest bývá zápach velmi silný a nelibý a rozhodně byste ho neměli ignorovat.

Ve vaší moči je krev

Růžová, červená nebo do odstínu koly zbarvená moč vás může vyděsit, ale obvykle se nejedná o život ohrožující příznak. Naopak je to poměrně častý projev zánětu močového měchýře, i když samozřejmě existují i jiné důvody, proč se to může stát.

Některé jsou velmi banální, jako je konzumace červené řepy, jiné vážnější od ledvinových kamenů po určité druhy rakoviny. Při zánětu močového měchýře může za načervenalou barvu moči krev, která se do ní dostane z důvodu podrážděné sliznice močových cest. Pokud zpozorujete krev ve vaší moči, určitě byste o tom měli informovat svého lékaře.

Bolesti zad

Bolest dolní, horní i boční části zad může doprovázet infekci močového měchýře. Tyto velmi výrazné bolesti však mohou také upozorňovat na to, že se infekce rozšířila do ledvin.

„Pokud skončíte s infekcí ledvin, budete pociťovat velkou bolest v zádech,“ řekla doktorka Feuersteinová.

Tento příznak se obvykle nevyskytuje sám o sobě, proto zpozorněte, pokud se zároveň necítíte dobře a máte další symptomy zánětu močového měchýře. Doktorka Gregorová varovala, že bakterie se mohou rozšířit z močového měchýře až do ledvin, odkud mohou přestoupit do krevního oběhu a způsobit otravu krve (sepsi).

„Opakované záněty ledvin mohou způsobit poruchu jejich funkce. Infekce močových cest v těhotenství může způsobit poškození plodu a předčasný porod,“ dodala gynekoložka Gregorová.

Cítíte bolest nebo tlak v podbřišku

Další oblastí, která může být při zánětu močových cest citlivá, je pánevní oblast nebo spodní část břicha. Tento bolestivý pocit se podobá předmenstruačním a menstruačním bolestem. Můžete také pociťovat křeče, tupé nebo ostré bolesti či tlak kolem močového měchýře.

Pokud vás trápí jen bolest v podbřišku a žádné další příznaky infekce močového měchýře jste nepostřehli, může se také jednat o zánět slepého střeva. Pro ten je typická bolest v pravém podbřišku. Podobná bolest v pánevní oblasti může rovněž souviset se střevními záněty.

Je vám špatně a máte zvýšenou teplotu

Když se vaše tělo snaží bránit infekci, je normální, že se necítíte ve své kůži. Běžná je v tomto případě únava a slabost.

„Můžete pociťovat nevolnost nebo zvracet z těžké bolesti,“ sdělila doktorka Feuersteinová s tím, že toto nejsou obvyklé příznaky infekce močových cest. Může to však být známka toho, že se infekce horních cest močových přesunula do vašich ledvin. Při infekci močového měchýře také není zcela běžné mít vysokou teplotu. V pokročilejším stadiu se však může objevit teplota přesahující 38 °C, třesavka, červeně zbarvená moč s větším podílem krve, výtok z pochvy a výše zmíněná bolest zad v oblasti beder.

Většinou to znamená, že se infekce rozšířila z močového měchýře dál a zasáhla pravděpodobně i ledviny nebo prostatu. Tento stav vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.