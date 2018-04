Jak poznat sociální fobii? Příznakem může být bušení srdce i zadrhávání

Příznaky sociální fobie Tělesné: Bušení srdce, třes, sevřený krk, pocení, zrychlené dýchání, červenání, svalové napětí či ochablost, závratě, pocit tlaku v břiše, pocity na zvracení Chování: Vyhýbání se obávaným situacím, mlčení, tichá nebo rychlá řeč, zadrhávání, člověk nevydrží na místě – přešlapuje, útěk z místa Subjektivní: Myšlenky - (Budu všem k smíchu! Budu vypadat trapně. Co mám teď dělat? Bože, co když mě nic nenapadne... Já to nevydržím! Musím pryč, hned! Emoce - (Strach, úzkost, hněv – na sebe i na druhé, stud, bezmoc...) Vnitřní přesvědčení - (Vždy to dopadne špatně – jsem tak zranitelný! Vím, že se příště budu cítit ještě hůř! Úplně ztrácím kontrolu, to, co cítím, se nedá vydržet.) Důsledky: Vyhýbavé a zabezpečovací chování, strach z toho, co přijde, ubývání sebedůvěry