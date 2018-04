Devět příznaků poporodní deprese, které byste neměla ignorovat

Emoce jako na horské dráze jsou krátce po porodu víceméně normální, někdy se však kromě běžné poporodní plačtivosti u žen projeví takzvané poporodní deprese.

Obrovské štěstí, které narození dítěte provází, je samozřejmě vykoupeno i velkou dávkou stresu, nových starostí, strachů, únavy a vyčerpání, varuje Lucie Mucalová, terapeut pro děti, rodiny a mezilidské vztahy. Narozením dítěte nezůstává kámen na kameni, vše se člověk jakoby učí od samého začátku. To, co už bylo zajeté a fungovalo, najednou nefunguje. Dokud člověk příchod dítěte nezažije, nemůže si ani představit, o čem všem to je.

„Citová rozkolísanost, která se objevuje krátce po porodu, je v zásadě normální a běžná až u 80 procent žen. Ovšem ve chvíli, kdy jsou negativní pocity velmi intenzivní a nejde se od nich odpoutat, nejdou zastavit a lepší okamžiky už téměř nepřicházejí, není radno situaci podceňovat. Je to již příznak nemoci, tzv. poporodní deprese nebo ještě závažnější laktační psychózy. Je velmi důležité si uvědomit, že se jedná o nemoc, a proto je potřeba vyhledat pomoc odborníka, jelikož se žena může stát nebezpečím sama pro sebe i pro dítě. Příčina této nemoci se dává do souvislosti s hormonem prolaktinem,“ vysvětlila Mucalová.

Poporodní deprese se obvykle objeví u prvorodiček, nicméně není výjimkou ani při druhém těhotenství. Podle odborníků za poporodní depresí může stát spolu s hormonálními výkyvy i velký stres, nedostatek spánku, snaha o přizpůsobení se nové roli matky, strach o potomka a obecně velké životní změny, které narození dítěte provázejí.

Obvyklé poporodní splíny, které zahrnují plačtivost, podrážděnost, úzkostné pocity, neschopnost radovat se z miminka a výkyvy nálad, trvají několik dní po porodu. Pokud se tyto nepříjemné stavy nezlepší ani do tří týdnů od narození dítěte, může se již jednat o poporodní depresi.

I když statisticky se s depresí po porodu setká zhruba 13 procent matek, mnoho žen se se svými problémy nesvěří a bojí se o svých pocitech mluvit. Někdy se ženy s poporodní depresí za své stavy stydí a bojí se, že je okolí bude považovat za špatné matky, které nezvládají o dítě pečovat.

Poporodní deprese však není odrazem schopnosti matky pečovat nebo milovat své dítě. Jde především o reakci na rychlé hormonální změny, které přirozeně po porodu nastanou. Dobrou zprávou je, že problémy spojené s poporodní depresí jsou léčitelné. Přečtěte si, které příznaky poporodní deprese by nové matky neměly ignorovat a informovat o nich svého lékaře.

Jste smutná a neustále pláčete

Plačtivost je jedním z nejzřetelnějších příznaků poporodní deprese. Zdá se, že porod spustil vodopád slz, který se ne a ne zastavit. Rozpláčou vás i ty nejmenší malichernosti a vy nechápete proč. Smutek a pláč jsou většinou přičítány hormonálním změnám, kterými novopečené matky procházejí. Mohou být však také způsobené nedostatkem spánku a prostým vyčerpáním.

Pokud zjistíte, že více času strávíte pláčem a smutkem než opojným štěstím z narození dítěte, je vhodné promluvit si o problému s odborníkem.

Trpíte úzkostnými pocity

Každá nová matka se bojí o své dítě, ale ženy, které procházejí poporodní depresí, zažívají úzkostné a depresivní stavy, které mohou být velmi nepříjemné. Někdy může být obtížné odlišit běžné obavy a starosti o dítě, které obvykle doprovázejí novou maminku, od nadměrné úzkosti, která je již součástí poporodní deprese.

Pokud máte vy nebo vaše nejbližší okolí pocit, že vaše starosti a úzkosti jsou přehnané a neodpovídají tomu, co byste měla cítit, zkuste se poradit s lékařem.

Jste často naštvaná

Možná, že vás všechno v poslední době vytáčí. Vaše rodina a přátelé vás neustále rozčilují. Máte pocit, že chcete házet věcmi a křičet, ale vlastně nevíte, proč se pořád cítíte tak naštvaná. I takové stavy mohou být příznakem poporodní deprese.

U některých forem depresí, včetně té poporodní, mohou náhlé záchvaty hněvu vyvolat zrychlené bušení srdce, pocení a tíseň na hrudi. Pokud vás rozpálí doběla i malé ústrky nebo malichernosti, kvůli kterým byste se za normálních okolností nenaštvala, může být příčinou poporodní deprese.

Máte děsivé nebo nutkavé myšlenky

Ublížit vlastnímu dítěti je pro většinu matek naprosto nepřijatelná a šokující myšlenka. A pokud vám někdy podobná úvaha přišla na mysl, když jste se snažila ukonejšit plačící dítě, nejspíš vás pořádně vyděsila a zaskočila. Některé ženy mají po porodu také náhlé touhy prostě se sebrat a opustit celou rodinu včetně novorozence. Tyto myšlenky označované jako intruzivní, jsou nežádoucí a v rozporu s tím, jak se člověk obvykle cítí nebo chová. I když se zdají být alarmující, nejsou neobvyklé u žen s poporodní depresí.

Intruzivní myšlenky obecně jsou sice spojované s některými duševními chorobami, ale nejsou zdaleka tak neobvyklé. V rozsáhlé studii, které se zúčastnili jedinci ze šesti kontinentů, zhruba 94 procent lidí uvedlo, že zažilo alespoň jednou za 3 měsíce nutkavé negativní myšlenky. I když téměř každý má občas intruzivní myšlenky, ještě to neznamená, že je chtějí opravdu uskutečnit. Zvýšený výskyt těchto myšlenek však může být příznakem poporodní deprese.

Máte pocity otupělosti

Možná nepláčete ani nekřičíte, nehádáte se, nebo nemáte nepříjemné intruzivní myšlenky. Ovšem jen proto, že toho prostě moc necítíte. Po porodu můžete zažívat pocity prázdnoty a určité otupělosti. Můžete se cítit osaměle, i když jste obklopena lidmi. Pocity prázdnoty, stejně jako neschopnost objevit v něčem radost nebo potěšení, jsou příznaky deprese a to i té poporodní.

Tento nedostatek pocitů může být obzvláště nepříjemný pro nové matky, které necítí ke svým dětem žádnou vazbu. Zároveň mohou pociťovat beznaděj, že je tento stav neměnný a že bez ohledu na to, co dělají, už nikdy nebudou ke svému dítěti nic cítit a nikdy se tak nestanou dobrou matkou. Tento pocit citové otupělosti je důležitým faktorem při diagnostice poporodní deprese.

„Žena jakoby není schopna ovládat své emoce. Ty ji přímo válcují a berou jí sílu. Žena může opravdu cítit otupělost, pocit, že je naprosto k ničemu a že jí s příchodem miminka skončil život. Čím déle se tyto náročné stavy neřeší, tím více mohou ublížit. Svět ženy v depresi je opravdu o černých scénářích, dostavuje se negativita na všech frontách a ta samozřejmě blokuje ženu ve všem, co pro ni bylo a je příjemné. Roztěkanost, nesoustředěnost, úzkost, smutek, únava, bezmoc a strach...to jsou pocity, které naplní život ženy, jež se ocitá ve spárech poporodní deprese nebo laktační psychózy,“ dodala terapeutka Mucalová.

Máte „zamlžený“ mozek

Už v těhotenství jste často zapomínala a pořád něco ztrácela. A teď, když jste porodila, zdá se, že se to s vaším mozkem ještě zhoršilo. Můžete mít pocit, že váš mozek funguje zpomaleně jako v mlze, že jednoduše nepracuje tak, jak jste byla zvyklá. Odborníci zjistili, že jak pracovní, tak i krátkodobá paměť mohou být narušené poporodní depresí.

Pracovní paměť pomáhá se zpracováváním informací, a pokud je narušena, může to vést k pocitům „mozkové mlhy“, kdy máte potíže porozumět tomu, co vám lidé říkají. Krátkodobé poškození paměti by zase mohlo stát za tím, proč si nemůžete vzpomenout, kam jste co položila, nebo zapomínáte na všechny své schůzky. Pokud vaše problémy s pamětí přetrvávají i několik týdnů po porodu, raději si zajděte k lékaři.

Nespíte vůbec, nebo naopak příliš

Není žádným tajemstvím, že mateřství často vede k mnoha bezesným nocím, zvláště když vaše dítě onemocní nebo je úzkostlivé. Některé ženy však zjistí, že nejsou schopné usnout, ani když jejich dítě spí. Jiné matky naopak mají potřebu spát prakticky pořád a nejsou tak schopné vykonávat běžné každodenní činnosti. Oba stavy mohou být příznakem deprese.

Ze začátku může být obtížně rozlišit, zda jsou vaše spací návyky normální, zvláště pokud se vám narodilo vaše první dítě. Ale výrazné problémy se spánkem, které trvají více než týden, stojí za konzultaci s lékařem.

Stravovací poruchy patří mezi další příznaky poporodní deprese, které mohou nové matky zaznamenat. Některé ženy, které trpí poporodní depresí, nejedí dostatečně množství jídla, ale obvykle to svedou to na to, že jsou celý den zaneprázdněné péčí o dítě a na jídlo tak nemají čas. Jiné matky naopak jedí téměř neustále, což může být způsobené zvýšenou potřebou kalorií k produkci mateřského mléka.

I když jsou obě tyto verze za normálních okolností možné, významný úbytek na váze, nebo naopak zřetelný nárůst hmotnosti po porodu mohou být známkou toho, že něco není v pořádku. Pokud už několik dní nemáte vůbec chuť k jídlu, nebo přejídáním zaháníte smutky a stres, je načase popovídat si s odborníkem.

Necítíte se fyzicky dobře

Porod je pro celý organismus velkou zátěží a po porodu samozřejmě nějakou dobu trvá, než se kompletně fyzicky zotavíte. Jestliže však od narození vašeho dítěte uběhlo několik měsíců a vy stále zažíváte ty samé nebo nové fyzické příznaky, mohly by souviset s poporodní depresí.

Některé ženy, které postihne poporodní deprese, trpí bolestmi hlavy, bolestí zad nebo žaludeční nevolností. I když ne každé fyzické nepohodlí musí nutně ukazovat na poporodní depresi, pokud se neustále cítíte rozbolavělá, nebo vás trápí podrážděný žaludek, informujte o tom svého lékaře.

Zjistěte, co vám pomůže

Výše zmíněné příznaky samy o sobě nemusejí být důvodem k obavám, ale pokud se jich objeví hned několik najednou a trvají delší dobu, je vhodné obrátit se o pomoc k lékaři. Některým ženám stačí dostatečný odpočinek a klid, pravidelný přísun tekutin včetně bylinkových čajů, vyvážená strava a pohyb na čerstvém vzduchu.

„U poporodní deprese je možné, že spontánně vymizí, ale nedoporučuji se s ní trápit dlouhodobě sama. Pomoc zde může být velmi cenná. Deprese může vzít opravdu mnoho sil a místo radosti žena prožívá bolestné stavy smutku a zmaru,“ dodala terapeutka Lucie Mucalová.

Některé matky potřebují léky předepsané od lékaře, které jim pomohou vypořádat se s nepříjemnými příznaky poporodní deprese.