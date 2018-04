Poznáte záletníka? Podvedení partneři prozradili typické znaky nevěrníků

Jakmile je zaseto semínko podezření mezi partnery, každá věta i čin se mohou najednou zdát podivné. Jenže pokud se vám partner nebo partnerka sami nepřiznají nebo je někdo důvěryhodný neuvidí, jak se dopídit pravdy? Nemusí to být až tak složité, protože nevěrníci a nevěrnice velmi často zanechávají stopy a chovají se jinak než dříve.

Na následujícím seznamu podezřelých znamení se shodli uživatelé diskusní stránky Reddit.

1 Nevěra v minulosti

Zvyk je železná košile a často to bohužel platí i o podvádění. Každému se samozřejmě může někdy v životě stát, že se zamiluje do někoho jiného, než je jeho současný partner, nebo se zkrátka omámen alkoholem „zapomene“ a k nevěře dojde.

Ale pokud váš nový partner v minulosti podváděl několikrát, je pravděpodobné, že mu to asi nepřijde tak zavrženíhodné a nemorální, jak byste doufali. „Dvakrát nevěrník, navždy nevěrník. Jednou to může člověk opravdu zvorat a poučit se z toho. Ale pokud se z toho napoprvé nepoučíte, asi se nepoučíte ani v budoucnu,“ uvažuje jeden z anonymních diskutérů.



2 Obviňuje vás z podvádění

Někteří lidé jsou žárlivější než ostatní, ale záletníci se občas prozradí právě svou žárlivostí a neustálou potřebou ujištění věrnosti partnera. Protože sami vědí, jak snadné může být pořídit si „bokovku“, začnou z toho podezřívat i své partnery. Zpozornět byste měli zejména ve chvíli, kdy k žárlivosti nezavdáváte vůbec žádný důvod.

„Když odjel na služební cestu, volal mi v různé denní a noční hodiny a chtěl po mně důkaz, že nejsem na alkoholovém dýchánku s kamarády nebo dokonce s cizími muži. Bylo to dost divné, protože nepiji alkohol, ani nechodím s kamarády na noční tahy, jsem vyloženě domácí typ,“ vzpomínala na vztah s nevěrníkem jedna z diskutujících.



3 Lže o tom, kde a s kým je

To je opravdu hodně podezřelé, protože proč by vám váš vyvoIený měl tajit, kde a s kým tráví čas? „V této kategorii to mám pět ku jedné. Šestkrát v životě mi můj partner lhal o tom, kde zrovna je. Pětkrát to bylo proto, že mě podváděl. Jednou to bylo proto, že mi přítel vybíral dárek k Valentýnu,“ zpozorovala další uživatelka.



Nevěra se samozřejmě týká obou pohlaví a své špatné zkušenosti mají i muži. A varují i před tím, když vám partner pravdu postupně dávkuje. „Byla jsem venku s holkami. Byla jsem venku se skupinou lidí. Vlastně to byl David a jeho kamarádi. Tedy jenom David. No, nebyli jsme venku, ale u něj doma. Nic se nestalo. No, možná jsme se políbili. Spali jsme spolu, byl to úlet. N,o vlastně spolu spíme už rok,“ vybavoval si v diskusi postupné přiznávání faktů jeden z podváděných mužů.



4 Hlídá si telefon a bankovní výpisy

Pokud si partner najednou zavede heslo do mobilu, telefon má neustále ztlumený nebo dokonce chodí telefonovat někam, kde ho neuslyšíte, mějte se na pozoru. Podle mnohých podváděných je právě toto jasné znamení, že si váš partner píše milostné a sexuální SMS, vyměňuje hanbaté fotky anebo rovnou udržuje paralelní vztah. Zejména pokud telefonáty rychle končí, pokud vstoupíte do místnosti nebo se odehrávají uprostřed noci, když už spíte.

Podobné je to s účtenkami a výpisy z bankovních účtů, které nesou stopy po romantických večeřích, hotelových pokojích nebo dárcích, které jste nikdy nedostala.

5 Změna v zájmu

Toto je největší výstražné znamení. Pokud partnerovi najednou přestaly vadit vaše zlozvyky a už se s vámi přestal hádat i o politice, možná si myslíte, že vás zkrátka přijal takovou, jaká jste. O to větší je pak šok, když zjistíte, že se s vámi o ničem nedohaduje proto, že na váš společný vztah již rezignoval a soustředí se na pěstování vztahu se sousedkou.

„Věřte svému instinktu. Věděl jsem, že se něco děje, když jsem se vrátil z návštěvy u své matky a moje přítelkyně byla naprosto u vytržení, že jsem zpátky. Nikdy předtím tak nadšená nebyla a já si najednou začal všímat dalších podivností,“ popisuje podváděný muž moment, kdy si uvědomil, že ho partnerka podvádí se svým šéfem.

Někteří nevěrníci se však uchylují i k opačné taktice a naopak vyvolávají rozepře i kvůli absolutním prkotinám. V hádkách se pak snaží najít zdůvodnění toho, proč už se k sobě nehodíte a bylo by lepší se rozejít. Ulevují tak svému špatnému svědomí.