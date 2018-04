Jak poznat nadané dítě. Umí se vyjadřovat a má netradiční zájmy

Hloubavé děti odhalíte ještě dříve, než se vás začnou ptát, jak daleko je Měsíc a proč má zebra pruhy. Co o tom svědčí?



Bohatý slovník

Již během prvního roku života začnou nadané děti sestavovat poměrně složité větné konstrukce. Zatímco ostatní slabikují, talentované děti si rychle osvojují gramatická pravidla, brzy používají osobní a přivlastňovací zájmena.

Slovní zásoba se i v batolecím období rychle rozšiřuje, dovedou se velmi přesně, jednoznačně vyjadřovat. Nedělá jim problémy používat správně i cizí slova. Nadané děti rády čtou, mnohdy to zvládají už ve školce.

Jsou spontánní, již od velmi útlého věku (někdy i od 10 – 12 měsíců) mají zájem o písmena a čísla. Naopak mnohé z nich ještě ani pořádně nemluví a už ovládají celou abecedu.

V zahraniční se tyto děti označují jako „děti tužky a papíru“. Písmena i čísla nejen brzy rozpoznají a přečtou, ale také napodobují jejich tvar a posléze píší tiskacím písmem celá slova. Řada odborníků se shoduje na tom, že právě schopnost číst před čtvrtým rokem je znakem výjimečného rozumového nadání.

Netradiční zájmy

Nadané děti mívají jiné zájmy než jejich stejně staří vrstevníci. To většinou poznáme hned na první pohled. Již od předškolního věku (zhruba kolem tří let) jsou to zájmy spíše rozumové. Tyto děti chtějí číst encyklopedie, zajímají se o to, jak vznikl vesmír, co to je elektřina, chtějí vědět, jak vznikl svět, proč zanikli dinosauři, odkud přilétly meteority.

Jsou dychtivé po nových informacích. Zvídavé otázky kladou rodičům už od dvou let a hned tak s nimi nepřestanou. Vaše odpovědi typu „na to jsi moc malý“ nebo „to se budete učit ve škole“ je neuspokojí.

Když je něco zaujme, dobře se soustředí, a to již od útlého věku. V tom okamžiku prostě „nevidí, neslyší“. Obvykle jim nevyhovuje časté střídání různých aktivit, které se naopak doporučuje u ostatních dětí. Lépe tak udrží dlouhodobější, kvalitní pozornost.

Poznali jste své dítě? Tak našlapujte opatrně. I ten největší talent mohou rodiče či učitelé nesprávným přístupem zadupat již v zárodku.