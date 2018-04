Investujete do diamantu? Padělek pomůže určit i zpocená dlaň

"Investiční hodnota diamantů neustále roste, a to nezávisle na ekonomickém vývoji," vysvětluje Jiří Petrovič ze společnosti D. I. C. Proto jsou podle něj ideální součástí rodinného dědictví, vlastně prostředkem pro zabezpečení rodiny "na horší časy". Cena je v dané chvíli všude na světě stejná, dodává expert; změnit se může jen jednou týdně.



Hodnotící parametry diamantu Brus: nejčastější je briliant



nejčastější je briliant Velikost: v karátech, 1 k = 0,2 g



v karátech, 1 k = 0,2 g Barva: určuje se na škále od D do Z



určuje se na škále od D do Z Čistota: každá prasklina či nečistota snižuje hodnotu



Ve skutečnosti to ale bývá přibližně dvakrát do roka: "Roční zhodnocení se tak pohybuje v průměru od osmi do dvanácti procent ročně." V případě barevných diamantů, které jsou velmi vzácné, jsou to dokonce stovky procent za rok.

Ceny broušených diamantů sice šplhají až do milionů, ale kousek, do kterého má cenu investovat, pořídíte už od 300 000 korun. Kdo chce mít jistotu, že je kámen pravý, měl by podle Jiřího Petroviče vyrazit do kamenného obchodu. "Seriózní obchodník musí být schopný prokázat původ kamene. Když kupujete šperk, měli byste se zajímat také o to, zda pochází z vlastní výroby," radí.

Pravý, nebo umělý

Pochybujete o pravosti kamene? Můžete ho jednoduše otestovat: "Diamant odpuzuje vodu. Když ho do ní ponoříte a pak vytáhnete, měla by po něm okamžitě stéct," vysvětluje expert. "Naopak mastnotu diamanty přitahují: zkuste ho požmoulat v dlani, aby z ní mastnotu nabral. Pak ho zkuste přilepit na nakloněné sklo. Je-li pravý, bude držet. Falzifikát po skle sklouzne."



Žádná z těchto metod samozřejmě není stoprocentní, rozdíl mezi padělkem a pravým diamantem nejlépe pozná odborník. "Diamanty mají vysokou tepelnou vodivost," popisuje Jiří Petrovič. "Existuje testovací přístroj, který pozná, zda jde o přírodní diamant, jeho napodobeninu nebo zirkon."



A dodává, že bychom nikdy neměli investovat do diamantu, který nemá certifikát pravosti. Ten musí obsahovat informace o barvě, hmotnosti, čistotě a kvalitě brusu, ale také název a adresu gemologické laboratoře, ochranné známky, číslo a datum vystavení. "Osobně bych doporučil kupovat jen diamanty s certifikáty tří nejvýznamnějších nezávislých laboratoří: IGI, HRD a GIA," říká expert.