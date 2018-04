Nejste náhodou alergik? Onemocnět totiž můžete i v dospělosti

Právě teď je totiž nejhorší období pro všechny, komu vadí pyly. V květnu je dráždí trávy, bříza, dub a borovice a z bylin například jitrocel nebo kopřiva.



Komplexní vyšetření Zajímáte se o svůj zdravotní stav? Vyzkoušejte některé moderní metody vyšetření komplexního zdravotního stavu, na Raketa.cz najdete výrazné slevy na zajímavé procedury.



Možná to znáte už od dětství, možná až v poslední době. Není totiž pravidlem, že alergikem se člověk narodí. Naopak, spousta lidí pozná symptomy až v dospělosti. Riziková jsou období výrazných hormonálních změn, jako je puberta, u žen pak těhotenství nebo klimakterium.



Alergii však může spustit i nadměrný stres – to je zase varování pro pány. "Roli hraje také to, že s věkem narůstá množství užívaných léků, například antibiotik, které následně narušují střevní mikroflóru a imunitu. A myslím, že na vině vzrůstajícího počtu alergiků bude i stále se zvyšující zátěž ze životního prostředí – nezdravý životní styl, nevhodná strava, nedostatek pohybu," říká pražská alergoložka a imunoložka Jana Wankatová.



Pyl versus prach

Slovo alergie pochází z řeckého allos ergos neboli jiná reakce. U alergie totiž dochází k neúměrné obranné reakci na běžný podnět, například pyly, plísně, zvířata, potraviny. To vše je běžnou součástí našeho života, jenže imunitní systém alergika si s něčím z toho neporadí a zahájí nepřiměřený protiútok. To je důvod, proč vám při pylové alergii slzí oči a dusíte se, jakmile vás bodne včela.



V Česku se léčí zhruba 900 tisíc alergiků, ve skutečnosti jich však bude o něco víc. Mnoho lidí si tuto diagnózu vyslechlo kdysi dávno v dětství, a protože jejich obtíže nejsou výrazné, pomáhají si sami volně prodejnými léky. A pak je tu ještě skupina postižených, kteří třeba vědí, že se osypou po jahodách, ale řeší to jednoduše tak, že se jahodám vyhýbají. Tito lidé sice mají alergii, ale do statistik se nemají jak zapsat.



Tady však pozor, neléčená alergie může pacientovi zkomplikovat život. I ta pylová. "Začíná to tím, že se v pylové sezoně objeví rýma. Pokud se neléčí, přidává se slzení a svědění očí, otoky víček a postupně může dojít k postižení dolních cest dýchacích a rozvoji bronchiálního astmatu," upozorňuje lékařka Jana Wankatová. Zároveň však uklidňuje, že většina alergických projevů má sice vliv na kvalitu života postiženého, ale neohrožuje ho přímo na životě.



Výjimkou jsou prudké reakce na bodnutí hmyzu, léky nebo některé potraviny, kdy člověk může upadnout do tzv. anafylaktického šoku. Ten se rozvine během několika málo minut. Pacient se dusí, ztrácí vědomí a může dokonce zemřít. To však neznamená, že když jste alergičtí na bodnutí vosy, ocitnete se ve smrtelném nebezpečí při každém setkání s tímto hmyzem.



Většina alergiků má instrukce od lékaře a nosí u sebe léky pro případ, že by se něco stalo. A pak je tady ještě jedna dobrá zpráva – takto postižených není tolik, nejčastěji se lidé potýkají s alergií na pyl travin a jarních stromů, roztoče, plísně. To vám sice život mnohdy pěkně otráví, ale nezabije vás to.



Rozhodnout spor, která alergie omezuje víc, nikdo nedokáže. Je horší, když jeden člověk prská pokaždé, jakmile utírá prach, nebo když druhý nemůže na jaře projít loukou, protože přes slzy nevidí? Verdikt vám nikdo nedá, vnímání komplikací je příliš subjektivní.



"Záleží na toleranci konkrétního člověka a na tom, co považuje za zhoršenou kvalitu života. Existuje řada vrcholových sportovců, kteří mají astma a dokážou se s tím vyrovnat. Na druhé straně jsou pak pacienti, kteří se bojí v pylové sezoně vycházet ven, úzkostlivě dodržují všechna doporučení včetně zařízení bytu a vlastně si řadu omezení způsobují sami," podotýká alergoložka. Záleží tedy na tom, jak moc podlehnete své nemoci a necháte se jí omezovat.



Špína jako prevence alergie?

Zvyšující se počet alergiků se přičítá negativnímu vlivu civilizace, ale toto onemocnění znali už naši předkové v dobách, kdy se nejezdilo auty, ale v povozech tažených otroky. V rukopise z Persie z 9. století před naším letopočtem se píše o příznacích alergie na růžové květy.



Homeopatika při léčbě alergie Vhodná jsou zejména na slabší projevy alergie, např. tu pylovou. Zmírňují nepříjemné projevy a zároveň nezatěžují organismus. Některá homeopatika jsou však vázaná na recept, proto je dobré se o jejich užívání poradit s lékařem homeopatem. Existuje však i několik volně prodejných:

* Allium cepa (v ředění 9CH) - ulevuje od vodnaté rýmy, zastavuje slzení očí.

* Sabadilla 9CH a Apis mellifica 9CH: - hodí se na projevy ucpaného nosu. * Euphrasia 9CH: - zabírá na alergické pálení a svědění očí. * Boiron Rhinallergy - jedná se o kompozitní neboli širokospektrální lék. Hodí se pro případy, kdy přesně nevíte, na co jste alergičtí. Všechny přípravky můžete snadno objednat na Lékárna.idnes.cz

Je tedy jasné, že i lidé v dávných dobách trpěli, jakmile příroda na jaře začala chrlit pyl. My to máme těžší v tom, že žijeme ve znečištěném prostředí, které alergie zhoršuje. Není totiž náhoda, že nejvíce postižených žije ve městech a v rodinách kuřáků.



Tím, že trpíte alergií, zvyšuje se pravděpodobnost, že ji zdědí i vaše dítě. "V případě, že oba rodiče trpí alergií, na sedmdesát procent ji zdědí jejich potomek. Pokud je alergik jen otec nebo matka, riziko klesá na čtyřicet procent," uvedla alergoložka a imunoložka Blanka Haindlová pro měsíčník Zdraví.



Přesto máte možnost alespoň částečně ovlivnit, jak na tom váš potomek bude. Ženy-alergičky by už v těhotenství měly hlídat, aby jedly zdravě, vyvarovat se kouření a pobytu ve znečištěném a zakouřeném prostředí, případně provést v bytě takové úpravy, aby se zamezilo vzniku plísní. Po narození dítěte je dobré ho co nejdéle kojit, později učit jíst zdravě, co nejčastěji vytírat v bytě podlahu a prát plyšové hračky, aby se v nich nedržel prach a nečistoty.



A propos nečistoty. Spousta lidí se domnívá, že právě přílišná čistota bývá v některých domácnostech příčinou dětských alergií. Jistě znáte rady: Nech to dítě hrabat se v písku, nemyj mu pořád ruce, aspoň nebude alergické. Je to ovšem sporné.



"Podle této takzvané hygienické hypotézy je skutečně zvýšená hygiena zodpovědná za nárůst počtu případů alergie, protože organismus, který prodělal méně infekčních a parazitárních onemocnění, nemá dostatečně vycvičený imunitní systém a místo protiinfekční odpovědi se často uchyluje k alergické reakci. Tato hypotéza však zatím nebyla výzkumem ani zcela potvrzena, ani vyvrácena, a stále v této oblasti existuje příliš mnoho sporných otázek, na které odborníci neznají odpověď. Je třeba provést řadu výzkumů fenoménu zvýšeného výskytu alergií," říká lékařka Blanka Haindlová a dodává, že ona všem rozhodně doporučuje, aby dodržovali hygienická pravidla.



Lenost za astma nestojí

Pokud se u vás projeví alergie, vyhledejte nejdřív praktického lékaře, který vás doporučí ke specialistovi. Obecně lze říct, že nejprve začne zkoumání toho, na co jste vlastně alergičtí – pak bude možné vyloučit problematickou potravinu z jídelníčku, případně omezit pobyt v přírodě, pokud vám vadí pyly. V další fázi nejspíš dojde na léky, případně doporučení na rehabilitaci, pobyt u moře…



"Nejdůležitější je léčba kauzální – specifická léčba alergenem, který vyvolává alergickou reakci. Provádí se vakcínami, trvá několik let a cílem je navodit toleranci vůči danému alergenu, což ve svém důsledku vede ke snížení nebo vymizení klinických projevů alergie. V tu chvíli je možné omezovat dávky léků," říká alergoložka a imunoložka Jana Wankatová, která svým pacientům doporučuje také homeopatickou léčbu.



Výhody vidí především v tom, že homeopatika nezatěžují organismus jako klasická léčba a hodí se i pro těhotné nebo kojící ženy, případně pro kojence. A tahle léčba má ještě jedno pozitivum: individuální přístup a snaha zohlednit všechny okolnosti, které vedly ke vzniku nemoci.



Zároveň má však homeopatie své limity, a někdy je možné ji použít jen jako doplněk ke klasické léčbě. Jako ostatně u většiny nemocí. Proto také platí, že alergik by měl konzultovat svoje problémy s lékařem, ne se léčit sám. Pokud jste tedy dosud váhali, zda navštívit doktora, nebo jenom lékárnu, připomínejte si, že jenom lékař přesně rozpozná, co vám vlastně je, a že z neléčené (nebo špatně léčené) alergické rýmy se může časem vyvinout astma. A to za to nestojí.