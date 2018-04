Jak poznat začátek porodu? Zeptali jsme se porodní báby, lékaře i matek

Zkušenosti matek „Porod jsem hned nepoznala, sice jsem si myslela, že by to mohlo být ono, ale jistá jsem si vůbec nebyla. Prvních pár hodin jsem totiž měla kontrakce sice pravidelné a hned po 3 minutách, ale hodně slaboučké, mohli to být i poslíčci. Tak jsem se válela v posteli, dochystávala si pro jistotu tašku, dávala si vanu a po 4 hodinách jsme jeli na kontrolu do porodnice, kde mi řekli, že už teda opravdu rodím.“ „Praskla mi voda, takže tam nebylo moc o čem pochybovat. Jisté známky blížícího se porodu už byly před tím (nechuť k jídlu, poslíčci, šíleně oteklé nohy). Ale byl to první porod, takže jsem to nepoznala a díky tomu jsem začala rodit u kamarádky v předsíni.“ „Před oběma porody mě vzbudily slabé bolesti a snaha těla se pořádně vyčistit (aspoň nebyl třeba v porodnici klystýr). V teplé vaně pak pokaždé bolesti zesílily a interval se zkrátil na 4 až 5 min.“ „Když jsem stála opřená u stolu a rozdýchávala kontrakce, tak už nebylo pochyb.“ „Všude se píše „kontrakce“, ale nikde se nepíše, jak přesně kontrakce vypadají. Představila jsem si je mylně jako pulzování, ne jako několikavteřinovou křeč. Takže když se mi začaly dít v noci kontrakce, myslela jsem, že to je to tvrdnutí břicha, co spousta žen zažívá (mně břicho v těhotenství vůbec netvrdlo, ani poslíčci nebyly). Podezření na porod jsem měla poté, co jsem zkusila psát časy a zaznamenala jsem pravidelnost po pěti minutách a nezmizelo to ani po koupeli.“

„Bylo to den po termínu, asi 7:30 ráno a já musela akutně z postele rovnou na záchod. Normálně jsem fungovala, dala dvakrát horkou sprchu a nic. Ovšem přesně v 11:00 přišla první kontrakce, která mě donutila zastavit a prodýchávat. To jsem už měřila, kontrakce po 4 minutách přesné jako hodinky. Bylo přesně 12:00, když jsme vyjeli. V autě se zkrátily na 3 minuty a ve 12:15 jsem byla na příjmu. Mladší syn se narodil ve 12:56, po 6 minutách tlačení, ještě mu rychle píchali vodu, protože se hrnul ven i v obalech.“ zdroj: eMimino.cz