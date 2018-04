Pět znamení zhoršujícího se sluchu, která byste neměli ignorovat

Ztráta sluchu může mít mnoho příčin, dobrou zprávou však je, že ve většině případů ji lze úspěšně řešit.



Podle primáře oddělení ORL Nemocnice Na Bulovce Tomáše Podlešáka obecně platí, že stárnutím se sluch zhoršuje, to znamená, že určitá ztráta sluchu ve stáří se považuje za normální fyziologický proces.

„Míra zhoršení sluchu by ale měla odpovídat věku. V případě, že ta míra je větší a neodpovídá věku, zjišťují se příčiny. Někdy je to vlivem vrozených vad, někdy je to profesní následek, tzn. dlouhodobě práce v hlučném prostředí, může to být i nějaká jednorázová událost, například blízkost výbuchu či střelby,“ uvedl doktor Podlešák.

Někdy se příznaky zhoršujícího se sluchu ale ohlašují docela nenápadně a plíživě. Přečtěte si, na co si dát pozor.

Zvoní vám v uších

Zvonění, nebo bzučení v uších, které se tu a tam objeví a zase zmizí, bývá jedním z raných příznaků ztráty sluchu. Jemné bzučení nebo zvonivý zvuk v pozadí se obvykle ozve, když se ocitnete v úplném tichu. Pokud se zvonění stane slyšitelnějším a častějším, nebo se dokonce změní na neustálé, znamená to, že nervy ve vašem uchu jsou poškozeny, tvrdí doktor Robert L. Pincus z oddělení otolaryngologie z New York Medical College a soukromý lékař z New York Otolaryngology Group.

Otolaryngolog z Chicaga Sreekant Cherukuri zase varoval, že používání sluchátek významně přispívá k poškození sluchu, takže mladší generace, která se prakticky bez sluchátek na uších neobejde, by měla začít dávat pozor na své uši už teď.

„Permanentní ztráta sluchu se může vyskytnout už za osm až patnáct minut poslechu hudby na maximální hlasitost,“ řekl doktor Cherukuri, který dále upřesnil, že přechodné zvonění či bzučení v uších po skončení poslechu hudby či po koncertě byste měli brát jako varování, že hudba byla puštěná příliš nahlas.

Cherukuri doporučuje používat raději sluchátka přes uši než oblíbené „pecky“ do uší. „Pecky“ se totiž vsouvají přímo na okraj zvukovodu a mohou poškodit ušní bubínek. Na peckových sluchátkách se navíc usazuje maz a nečistoty z uší a jejich uživatel si tak koleduje o zánět ucha.

Ztrácíte rovnováhu

Za vaším častějším klopýtáním a nemotorností nemusí nutně stát jen vaše nepozornost či nízký krevní tlak. Doktor Cherukuri vysvětlil, že lidé, kteří mají problémy se sluchem, vydávají spoustu energie na to, aby slyšeli, co se kolem nich děje, a tak jednoduché věci, jako je udržení rovnováhy, pak mozek věnuje méně pozornosti.

Pokud jsou navíc kanálky vnitřního ucha, které vysílají signály do mozku, poškozené, může se to projevit právě poruchami rovnováhy.

Častěji zapomínáte

Velké množství paměti je založeno na tom, co jste slyšeli. Je těžké si tedy zapamatovat věci, když neslyšíte, vysvětlil doktor Cherukuri. Postupná ztráta sluchu ve vyšším věku tak může znamenat i snížení paměťových schopností.

Studie uveřejněná v JAMA Internal Medicine, které se zúčastnilo 2000 osob ve věku nad sedmdesát let, ukázala, že jedinci, kteří trpěli ztrátou sluchu, se zároveň rychleji zhoršovali v myslících dovednostech v období šesti let než lidé s lepším sluchem. Ztráta sluchu také často vede k sociální izolaci, což je další rizikový faktor pro kognitivní pokles.

Hlasité zvuky jsou bolestivé

Přijíždějící metro nebo klaksony aut v dopravní zácpě nejsou obvykle zvuky, které by někoho dokázaly potěšit, ale rozhodně by tento hluk neměl být bolestivým.

Pokud vás hlasité zvuky téměř bolí, je nejspíš v nepořádku váš sluch. Doktor Pincus vysvětlil, že při ztrátě sluchu je ucho méně schopné tlumit hlasité zvuky, což se projeví právě bolestí uší při hlasitých zvucích. Bolest je podle Pincuse těžko popsatelná, ale může se projevovat kdekoli na škále mezi ostrou až tupou bolestí v uších.

Neustále říkáte „cože“?

Pokud máte problém rozumět lidem na místě se spoustou zvuků v pozadí jako je třeba restaurace, nebo se často přistihnete, jak žádáte ostatní, aby vám něco zopakovali, neviňte z toho příliš hlasité hosty nebo špatnou akustiku.

„Dobře fungující ucho dokáže zachytit to, co chcete slyšet i v hlučné místnosti. Pokud to nedokážete, mohlo by to být jedním z prvních příznaků ztráty sluchu,“ varoval doktor Pincus. Osoby se zhoršeným sluchem mají také problém rozumět lidem na druhé straně telefonu.

Našli jste se v některých výše zmíněných bodech a zajímá vás, jaké jsou možnosti léčby?

„Zhoršování sluchu je léčitelné, používají se buď konzervativní metody, tedy léky, nebo operační metody. Vždy záleží na charakteru postižení sluchu, kterých je celá řada. Při poškození vnitřního ucha se využívá konzervativní léčba, poškození středouší nebo zevního zvukovodu se řeší operačně,“ informoval doktor Podlešák, který na závěr zdůraznil, že nejlepší a nejpodstatnější prevencí je nevystavovat se nadměrnému hluku.