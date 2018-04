Šest znamení, že je vaše nachlazení vážnější, než si myslíte

Lidé se často při příznacích nachlazení vyhýbají návštěvě lékaře a buď symptomy přechodí, nebo si sami naordinují léčbu. Při obvyklé viróze může tato strategie zabrat, ale existují případy, kdy je vhodnější nechat se prohlédnout lékařem.

„Pokud jde o nachlazení, existují dva typy lidí,“ říká doktorka Shanna Levineová z Mount Sinai Hospital v New Yorku. „Ti, kteří přicházejí do 48 hodin po začátku kašle a požadují antibiotika, protože se toho chtějí zbavit, a ti, kteří ho ignorují a jen říkají, že mají něco v krku.“

V prvé řadě je důležité umět rozlišit mezi obyčejným nachlazení a chřipkou. Praktická doktorka Pavla Myslíková z lékařského domu Praha 7 objasnila, že zatímco chřipku poznáte podle vysokých teplot, velké únavy, bolesti svalů, kloubů a hlavy, při nachlazení je hlavním projevem rýma a zvýšená teplota. Doktorka Myslíková se domnívá, že nachlazení není tak vážná nemoc, aby se nemocný musel ihned vrhat do ordinace lékaře a brát léky na předpis.

„Každopádně co se týče léčby, tak zásadní je nemoc vyležet. Případně si dopřát horké čaje s citronem a medem, léky na zmírnění bolesti a teploty nebo volně prodejné léky, které zmírňují příznaky jako je rýma, kašel, bolest v krku apod,“ doporučuje Myslíková a podotýká, že hlavní rozdíl mezi chřipkou a nachlazením není v teplotě, ale především v komplikacích, které se mohou objevit ve chvíli, kdy nemoc podceníme.

„Podceněním chřipky člověk riskuje zánět srdečního svalu nebo plic, a tím se dobrovolně ohrožuje na životě. Původcem chřipky je chřipkový virus a přenáší se kapénkovou infekcí (sliny a nosní sekret) + stykem s kontaminovanými předměty. Mezi příznaky patří rychlý nástup nemoci (max. do 24 hodin po nákaze), vysoké teploty na 38 °C, zimnice, třesavka, kašel, bolesti svalů a kloubů, únava, schvácenost, nevolnost. Později se může přidat i rýma. Vzhledem k tomu, že je chřipka virového původu, léčí se především odpočinkem a zmírňováním doprovodných příznaků. Jen v závažnějších případech se podávají antivirové léky. Onemocnění trvá zhruba dva týdny a je také nutná další rekonvalescence. Komplikacemi mohou být akutní zánět hrtanu, zápal plic, onemocnění srdečního svalu nebo postižení nervového systému,“ uvedla doktorka Myslíková.

I když si myslíte, že máte schopnosti samodiagnózy, odborníci upozorňují, že mohou být nedostatečné. Pozornost byste měli věnovat varovným znamením, která mohou prozrazovat, že vaše nachlazení vyžaduje lékařskou péči.

Svědění a slzení očí

Rýma obvykle zakalí vaše oči slzami. Pokud vás však oči svědí a slzení neustává, mohlo by být vaše domnělé nachlazení spíše alergickou reakcí. Podle doktora Cary Sennetta, prezidenta a generálního ředitele Asthma and Allergy Foundation of America, může být někdy obtížně rozlišit, zda se jedná o rýmu nebo právě alergii.

„Existuje více než sto kmenů chřipkových virů. Každý má tendenci se šířit v určitém ročním období, což je důvod, proč si můžete splést nachlazení se sezónní alergií,“ upozornil doktor Sennett.

Podle odborníků z Asthma and Allergy Foundation of America mohou další příznaky alergické reakce zahrnovat vyrážku, otoky jazyka, pocit slabosti, žaludeční křeče a další problémy.

Návrat příznaků a jejich zhoršení

Možná se zrovna začínáte radovat z toho, že se konečně cítíte lépe a náhle přijde trpké zklamání. Vaše symptomy se vrátily a udeřily ještě větší silou.

„Existují některé nouzové signály, které vyžadují okamžitou lékařskou péči,“ varoval doktor Sennett. Podle něj mezi ně patří i příznaky podobné chřipce, které vypadají, že se zlepšují, ale vrátí se s vyšší horečkou a kašlem. Odborníci z kliniky Mayo upozorňují, že se může jednat o sekundární infekci, což by mohlo být cokoliv od bronchitidy po zápal plic. V každém případě byste při navrácení příznaků měli navštívit lékaře.

Příznaky trvající déle než 3 týdny

Nachlazení vás obvykle potrápí jen pár dní, které byste měli strávit pokud možno v klidu doma. Když už ne kvůli sobě, tak kvůli lidem okolo vás, které můžete nakazit.

Nemoc vás navíc oslabí, a tak hrozí, že lehce chytnete něco horšího. Přestože tři týdny zní jako dlouhá doba, podle doktorky Levineová je běžné, že nachlazení trvá až 21 dní. Zpozornět byste však měli, pokud déle než tři týdny přetrvává váš kašel.

„Tyto prodloužené příznaky mohou být příznaky astmatu, zápalu plic nebo jiného typu plicního onemocnění,“ varuje odbornice.

Doktorka Myslíková k tomu dodala, že rýma a kašel jsou nejčastějšími symptomy. „Většinou provází běžné infekce dýchacích cest a alergie, ale zejména kašel může být i příznakem závažnějšího onemocnění.“

Důležité je podle lékařky Myslíkové o své tělo pečovat celoročně, abychom ho předem na útoky toxinů a bacilů dostatečně připravili.

„Možná vám to bude znít jako klišé, ale stačí jen upravit svůj životní styl, obrátit se s předstihem k přírodě, dodat tělu vitaminy, posilnit obranyschopnost organismu, cvičit nejen tělo, ale i mysl v lepším zvládání stresu, dopřávat si dostatek odpočinku a jednou za čas tělo pročistit,“ uvedla doktorka Myslíková.

Hubnutí

Není neobvyklé, že vám nepříjemné a únavné příznaky nachlazení uberou chuť k jídlu a vy tak můžete lehce shodit na váze. Ovšem výrazné snížení váhy spolu s příznaky připomínající nachlazení může ukazovat na závažnější onemocnění.

„Pokud nejíte, je to jedna věc. Pokud jste ale zhubli, i když jíte, mohlo by to být znepokojující. Nevysvětlitelný úbytek hmotnosti spolu se symptomy podobnými chřipce by totiž mohl být příznakem hypertyreózy, nádorového onemocnění, bakteriální infekce, ale dokonce i HIV,“ varovala doktorka Levineová.

Sípavý kašel

I když je kašel častým příznakem nachlazení, pokud ten váš doprovází sípání či tlak na hrudi, můžete ve skutečnosti zažívat astmatický záchvat, upozornil doktor Sennett. Během astmatického záchvatu dýchají cesty otečou a zanítí se, ucpou se hlenem a pak se kvůli napětí svalů zúží.

„Dýchání se poté stává obtížnějším a připomíná pocit, že se snažíte dýchat ucpaným brčkem,“ říká doktor Sennett, který v případě těchto příznaků doporučuje návštěvu lékaře.

Intenzivní tlak nebo bolest

Klasické příznaky nachlazení provázené bolestí nebo tlakem v jedné konkrétní části těla by také měly být důvodem, proč zbystřit a neignorovat vaši virózu. Například výrazná bolest v krku může být způsobena streptokokovou infekcí, kterou není radno podceňovat. Kvůli sinusové infekci vás zase mohou nehezky rozbolet nosní dutiny nebo zuby. Velmi nepříjemné jsou také ušní infekce.

„Při jakékoli ztrátě sluchu, silné bolesti v uchu (když bolí na dotek), a při jakémkoli výtoku z ucha rozhodně zajděte k lékaři,“ doporučuje doktorka Levineová.