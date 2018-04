Jak poznají tu pravou a čeho by se vzdali. Velká zpověď mužů

1. Jak muž pozná, že našel tu pravou?

My ženy se známe docela dobře. Víme, o čem přemýšlíme, co nás trápí, rozčiluje i z čeho máme radost. Do našeho života však patří i muži. Klidně o nich a jejich skutcích dovedeme mluvit hodiny, to však nic nemění na tom, že nás neustále překvapují. Do jejich hlav nevidíme, přesto (a právě proto) nás zajímá, o čem oni uvažují, jak se na nás dívají, ale také co si myslí o ostatních mužích. Jednadvacet z nich nám nyní trochu poodhalilo svůj mužský svět.

V mládí to muž zjistí těžko, zajímá ho hlavně krása ženy. Až časem přijde na to, že mnohem více záleží na tom, jak si s ní rozumí. Mít krásnou ženu je sice pěkné, ale těžké zároveň, protože o ni mají zájem všichni ostatní. A i když miluje sebevíc, nikdy muž neví, jestli mu neuteče s jiným. Tohle všechno ale zjistí až tak po třicítce, když zmoudří a přijde na to, že více než o krásu jde o to, že potřebuje ženu, s níž si bude rozumět.

Josef Adamec, 77 let, právník, nyní v důchodu

Mladí muži si myslí, že ji poznají hned, ale časem zjistí, že se spletli, i když mnozí se napoprvé trefí. Muži nemají to, co ženy, jsou pragmatičtí a dají na první dojem, na vzhled. A až později zjišťují, jaké vlastnosti žena vůbec má a že na nich záleží nejvíc. Měli by se proto ženit až ve chvíli, kdy jsou schopni o ženě více přemýšlet.

Josef Krýsl, 53 let, sládek

"Když s ní dvacet třicet čtyřicet let žijete a jste šťastní – tak je to ona!" (Jan Kraus, 56 let, moderátor)

Myslím, že úplně tu pravou nepozná hned. Na to je třeba si vyzkoušet spolu žít a nestačí k tomu měsíce, ale roky, aby zjistili, zda jim to klape.

Tomáš Cikrt, 40 let, poradce

Myslím, že to muž nepozná, tohle je na ženě. O podstatných vztahových věcech musí rozhodovat ona, protože jde vždycky do většího rizika, více tomu obětuje. Už biologicky, protože zplodit dítě ze strany muže je příjemná zábava, pro ženu je to minimálně zdravotní riziko. Proto má vždycky větší právo o muži rozhodovat ona a on to musí akceptovat. A když si žena myslí, že on je ten pravý, tak to jen může nebo nemusí přijmout. Ale on sám tu pravou nepozná.

Jaroslav Lhota, 52 let, ředitel cestovní kanceláře Adventura

2. Co je podle vás úspěch?

Úspěch je, když člověk dosáhne cíle, který zamýšlí. Mám spoustu klientů, kteří cíle mají, někdy i schopnosti, ale dosahují úplně něčeho jiného, než o co usilují. Já se modlím za to, abych si dával správné cíle, abych jich dosahoval a nedělal přitom velké hlouposti.

Jeroným Klimeš, 42 let, psycholog

Úspěch je pro mě splnění cíle. Hodnota a trvalost úspěchu se však odvíjí od toho, jestli si člověk stanovil dobrý cíl. Někdy zjistí, že cíle, které si vytkl, ho uspokojí jen na chvilku. '

Martin Roman, 40 let, generální ředitel společnosti ČEZ

"Úspěch je mít zdravou rodinu a zaměstnání." (Rudolf Chlad, 62 let, náčelník Horské služby)

Odpověď musí být nutně banální. Úspěch je nezměřitelný, neporovnatelný, subjektivní. Jde jen o pocit každého z nás nad svým příběhem, nad využitím genů, které máme od narození. Genetický dar od rodičů a rodina, do které se narodíme, je ostatně jediným (ne)těstím, které dostaneme bez vlastního přičinění. Vše ostatní musíme vydřít, nebo zahodit, a pak poctivě posuzovat, cítit a ctít svoje (ne)úspěchy…

Tomáš Březina, 52 let, podnikatel

Úspěch je, když najdete věc, která vás uspokojí. V soukromém životě i v povolání. Pokud si najdete práci, která vás baví, je to úspěch. Podstatné taky je, abyste kolem sebe měl v práci lidi, s kterými se vám dobře pracuje. A úspěch je, když si najdete i koníčky. Já našel své štěstí v tom, že se věnuji jehličnanům. Kromě práv jsem kvůli tomu vystudoval i vysokou školu zemědělskou, abych pro svoji zálibu znal co nejvíce věcí. Josef Adamec, 77 let, právník, nyní v důchodu

3. Mají to dnes ženy lehčí než muži?

Nemají. Kromě svého zaměstnání dělají spoustu práce v domácnosti, která na první pohled není vidět. Muž ji bere jako samozřejmost a neuvědomuje si, že stojí hodně času a sil, bez kterých by to v rodině nefungovalo.

Stanislav Bernard, 54 let, spolumajitel pivovaru

Problém je, že ženy to mají velmi těžké, ale snášejí to lépe než muži. My bychom to, co vydrží ony, nezvládli. V ženských disciplínách většinou selháváme a vůbec jsme celkově křehčí a nepřipravení na skutečné srážky se životem... Výjimky samozřejmě potvrzují pravidlo.

Jan Burian, 57 let, písničkář, spisovatel

"Nemají, stále se od nich očekává, že zastanou dvě práce - jednu v zaměstnání, druhou doma." (Josef Krýsl, 53 let, sládek)

Ne, protože na ženě kromě práce zůstává pořád více starostí o domácnost a děti. Zlepšuje se to, ale ženy to ještě pořád nemají lehčí než muži.

Jan Pirk, 61 let, kardiochirurg

Nevím, já to netěžkal. Nemůžu soudit. Obávám se, že nikdo. Jablka nemůžou posuzovat hrušky a obráceně.

Jan Kraus, 56 let, moderátor

4. Co vám chybí?

Jak to myslíte? Co mi chybí u mě, nebo ve společnosti. Seznam mých nedostatků je obrovský, je to dlouhý sloupec a často nečitelný... V naší společnosti mi stále častěji schází obyčejná slušnost, laskavost, ohleduplnost a skromnost. Chování, které nám předvádějí některé takzvané politické špičky, jako by se stávalo normou pro chování nás ostatních, a to mě docela děsí. Občan by měl mít větší důstojnost než politik, který neumí myslet dál než na jedno volební období.

Jan Burian, 57 let, písničkář a spisovatel

"Chybí mi spokojenost a trpělivost. Ke spokojenosti mi chybí více štěstí. Šťastný bych byl, kdyby kolem mě fungovalo všechno tak, jak má." (Stanislav Bernard, 54 let, spolumajitel pivovaru)

Nic, snad kromě času. Chtěl bych, aby byl den delší. Ne kvůli tomu, že bych chtěl pracovat a mohl více vydělávat, ale kvůli tomu, abych si více užil a byl déle na světě. Chtěl bych si protáhnout čas a být tu déle. Marek Holeček, 35 let, podnikatel a horolezec

Nechybí mi nic, to bych se rouhal. Jsem zdravý, mám zdravé děti, mám co dělat a mám spoustu báječných spolupracovníků. A kdybych si stěžoval, tak bych se opravdu rouhal.

Michal Horáček, 57 let, textař

5. V které oblasti vašeho života nemá žena co dělat?

Nemám oblasti života, ve kterých nemá žena co dělat. Mám rád svoji manželku, trávím s ní rád svůj čas. Mám rád ženy obecně, jsem rád v jejich společnosti. Současné ženy považuji za kvalitnější část lidského rodu. Omlouvám se mužům. Kdybych ale na toto téma napsal esej, i oni by nakonec souhlasili. Neradi a většina z nich tajně.

Tomáš Březina, 52 let, majitel firmy Best

Nemám žádné zamčené brány na petlici, ale ona sama někam nechce. Určitě když zajdu s kamarády ze studií na kus řeči, na sklenku vína, tomu, co nás tam baví, proč jsme tam spokojeni, tak tomu opravdu žádná, ani ta nejbližší žena, nemůže porozumět. Pohledem zvenku tam probíráme úplné nesmysly, ale pro nás jsou podstatné. A funguje to i naopak.

Tomáš Cikrt, 40 let, poradce

"Takovou oblast nemám." (Michal Horáček, 57 let, textař)

Nikdy jsem na to takhle nenahlížel. Pokud spolu dva lidi chodí, tak neexistuje místo, kam by ten druhý nemohl. Možná jsem si jeden čas myslel, že na pokerové večírky se moje holka ‚nehodí‘, ale to jen do té doby, než začala porážet všechny ostatní. Tam jsem pochopil, že ženy se hodí kamkoliv.

Benedikt Renč, 27 let, fotograf

Nepouštím ji tam, kde by ji to nebavilo. Třeba když jdu na jedno pivo. Tam by to pro ni bylo trápení.

Martin Jahn, 39 let, manažer VW Group

Takovou oblast žádný heterosexuál nemá.

Petr Weiss, 55 let, sexuolog

Neměl bych radost, kdybych ji viděl při těžké práci nebo v horách. Neříkám, že ženy se v tomto oboru nemohou emancipovat, ale v každém případě můj vnitřní pocit, možná by se to dalo nazvat gentlemanství, je, že bych ji nerad viděl strádat. Jinak ženu pustím všude. Záleží jen na ní, kam chce jít.

Určitě tam, kde je třeba dělat těžkou fyzickou práci. Jinak ji pustím všude. Se ženami jsem často pracoval a zjistil, že je na ně daleko větší spolehnutí než na chlapy.

Josef Krýsl, 53 let, sládek

6. Chtěl byste zpátky tradiční model rodiny – žena se stará o domácnost a děti a je finančně závislá na muži?

To bych nechtěl. Nejsem sice feminista, je nesmysl, že žena a muž jsou stejní, naštěstí jsou rozdílní, ale myslím si, že jsou rovnocenní v tom, aby oba dva chodili do společnosti a aby se oba mohli realizovat nejen rodinou. I když žena má tu velkou výhodu, že ona je matka. To je pocit, který jí mužský může závidět.

Jan Pirk, 61 let, kardiochirurg

Ne, jakkoli tomu tak po narození dítěte musí ve většině rodin být. Takto jednostranně genderově rozdělené role můžou spíš způsobovat výchovné a partnerské potíže. Finanční závislost ženy ji staví do méně důstojné a méně atraktivní pozice v očích muže, ale klade i značné nároky na profesní výkon muže. Nejzdravější model vidím v co nejširší spoluúčasti obou partnerů.

Robert Jindřich, 33 let, učitel

"Ne, miluji ženy tvořivé a úspěšné a celý život jim rád vařím." (Benjamin Kuras, 65 let, spisovatel, publicista)

Ne, byla by škoda ženského potenciálu. V ženách, stejně jako v mužích, je mnoho talentu a nápadu a odstřihnout polovinu populace by byla hrozná škoda.

Michal Horáček, 57 let, textař

Ne, ne a ne. Nechápu, že to tak dlouho vydrželo. O rodinu se musí starat oba a taky musí oba pracovat. Uklízet může uklízečka. Žena je úžasné stvoření a je škoda, aby byla zavřena doma. A hlavně, až přestanu vydělávat, tak kdo bude platit složenky...

Benedikt Renč, 27 let, fotograf

7. Kdy jste selhal?

Třeba letos v maratonu, který jsem chtěl uběhnout za 3 hodiny a 30 minut, ale běžel jsem o minutu déle! Jako mladý doktor jsem selhal ve výchově dětí, protože jsem se věnoval mnohem více medicíně. Péče o děti byla na ženě. Ale možná, že kdyby to tak nebylo, neuměl bych v medicíně to, co umím. V USA jsem pracoval tak, že jsem třeba týden nevyšel ze špitálu, ale chirurgové se tam naučí strašně moc. V Dánsku měli lékaři často volno a ve čtyřiceti toho moc neuměli, zase se však věnovali výchově dětí. Otázka je, co je pro společnost prospěšnější.

Jan Pirk, 61 let, kardiochirurg

Každou chvilku se mi něco nepovede. Udělat chybu je naprosto lidské, pouze blbec ji opakuje. Důležité je se z chyby poučit a příště třeba udělat jinou.

Jaroslav Lhota, 52 let, ředitel cestovní kanceláře Adventura

"Jako milenec, táta, manžel? To selhání mne ještě asi čeká..." (Radim Jančura, 37 let, majitel Student Agency)

Selhal jsem určitě vícekrát. Ve vztazích i v práci selže člověk snadno, ale velkého selhání si nejsem vědom. Neselhal jsem tak, abych k tomu, komu jsem ublížil, nenašel cestu zpátky. Nicméně proti selhání není nikdo zajištěn. Může se stát každému z nás.

Tomáš Cikrt, 40 let, poradce

Určitě jsem udělal ve svém životě spoustu chyb, nejsem stoprocentní, ale selhání je opravdu silné slovo. Myslím, že jsem neselhal. Snad možná jsem zklamal svého otce, který ze mě chtěl mít stavebního inženýra, ale já vzal ruksak a šel na hory. Tak to je mé selhání.

Rudolf Chlad, 62 let, náčelník Horské služby

8. Čeho byste se vzdal ve prospěch svých dětí?

Určitě jsem se vzdal většiny volného času ve prospěch svých dětí. Moje věci ustoupily do pozadí, věnoval jsem jim veškerý volný čas.

Rudolf Chlad, 62 let, náčelník Horské služby

"Všeho. Pouze jim nechci poskytnout jimi nezasloužený blahobyt." (Tomáš Březina, 52 let, majitel firmy Best)

Nevzdal jsem se dosud ničeho, byl jsem si zhruba vědom, co to znamená, mít děti. Rodiče často v historii obětovali i svůj život – pro záchranu svých dětí. Jsem šťastný, že jsem takové hrůze zatím vystaven nebyl.

Jan Kraus, 56 let, moderátor

Třeba příští týden jsem se vzdal koncertu. Stále mě lidé zvou na různé vernisáže, společenské akce, ale já na ně nechodím kvůli tomu, že dávám přednost rodině. Jsem raději s ní. Spoustu ostatních aktivit ořezávám a odsouvám na neurčito. Rád bych šel na Prokofjeva, to je velké lákadlo, ale už takhle jsem s rodinou méně, než bych si představoval, tak nejdu.

Jeroným Klimeš, 42 let, psycholog

9. Vadilo by vám, kdyby vaše žena vydělávala více než vy?

Nikdy mě nenapadlo o tom přemýšlet, asi i proto, že jsem o pár let starší než moje žena a automaticky jsem předpokládal, že se o naši rodinu postarám. Myslím ale, že důležité je, aby oba měli možnost dělat to, co je baví, obohacuje a uspokojuje, a dohromady donesli domů dost peněz, aby mohla rodina spokojeně žít. Méně důležité už je, kdo z těch dvou donese kolik.

Martin Roman, 40 let, generální ředitel společnosti ČEZ

Naopak, to mě těšilo. Byl bych rád.

Stanislav Bernard, 54 let, spolumajitel pivovaru

Vůbec ne, peníze pro mě nejsou žádným podstatným kritériem kvality člověka. Nepotřebuji se s někým poměřovat a už vůbec ne se svojí ženou o tom, kdo z nás je úspěšnější, a navíc používat jako kritérium výplatní pásku.

Určitě ne. Naopak, když vydělává víc, tak je to jedině dobře. Prospěch z toho máme ve finále oba dva.

Marek Holeček, 35 let, podnikatel a horolezec

"Ne, ledaže bych svoji partnerskou pozici chtěl opírat o své finanční prostředky. Něco jiného je, pokud bych vydělával peněz nedostatečně na chod domácnosti nebo rodiny. Pak by mě to uvádělo v nejistotu obecně, a to nejen partnerskou." (Robert Jindřich, 33 let, učitel)

Vůbec ne, přivítal bych to. Říká se, že každý chlap je ješitný, v tomto smyslu já tedy nejsem. Obecně platí, že když žena této situace nezneužije a z chlapa neudělá podpantofláka, tak to určitě nevadí.

Josef Krýsl, 53 let, sládek

Pro mě je důležitější náplň práce než její ohodnocení. Kdybych dělal zajímavou práci, která by mě bavila, a moje žena měla takovou, ve které by vydělávala více než já, tak by mi to nevadilo. Ale vzhledem k tomu, že manželka je dlouhodobě v domácnosti, tato otázka mě netrápí. Martin Jahn, 39 let, manažer VW Group

10. Zlepšuje se sex s věkem?

Zlepšuje, když praktikujete taoistické techniky dlouhého mazlení, zpomalování koitálního rytmu a zastavování ejakulace. Lékařsky to potvrdil mimo jiné i MUDr. Julio Iglesias, otec slavného zpěváka, který zemřel v devadesáti na infarkt mezi třetím a čtvrtým orgasmem se svojí družkou, třiačtyřicetiletou černou Američankou, s níž taky ještě stačil zplodit dvě děti. Mojžíšovi to podle tvrzení Bible vydrželo do stodvacítky. To prý je ostatně i přirozená délka lidského života, kterou si nezdravě zkracujeme, mimo jiné i předčasnou ejakulací, což je každá, která se dostaví dřív než partnerčin orgasmus.

Benjamin Kuras, 65 let, spisovatel, publicista

Všichni víme, že ne. Ale u mě se sex zlepšil, když přišla manželka, kterou mám rád. S věkem jde sex trochu na vedlejší kolej, je to jiné než ve dvaceti letech. On je testosteron vcelku nudný hormon, jde mu jen o jedno a to samé, není vůbec kreativní.

Jeroným Klimeš, 42 let, psycholog

"Zcela určitě, stejně jako zdraví." (Roman Holý, 43 let, muzikant)

Ano. Snad bych jen doplnil oblíbené tvrzení mého kamaráda, který vždycky říká: "Čím starší vůl, tím tvrdší roh."

Stanislav Bernard, 54 let, spolumajitel pivovaru

Měl by, protože přibývá zkušeností. Ale ubývá energie. Takže, jak u koho. U toho, kdo nebere milování za druh aerobiku, bych zlepšení čekal. Jediné, co ze sportu pro sex můžeme převzít, je "Nezáleží na tom zvítězit, ale zúčastnit se!".

Jan Burian, 57 let, písničkář a spisovatel

Co se žen týče, tak určitě. Starší žena víc zná samu sebe, je zkušenější, jistější a v mnoha oblastech lepší než mladá holka. Milovat se se starší ženou je zkušenost na celý život.

Benedikt Renč, 27 let, fotograf

To určitě. Kvalita vystřídala kvantitu.

Radim Jančura, 37 let, majitel Student Agency

Sex se u mužů i u žen jednoznačně pouze zhoršuje. Všechno ostatní jsou jenom zbožná přání.

Petr Weiss, 55 let, sexuolog

11. Co vám vám vadí na jiných mužích?

Nic, jen ať to flákají dál, je menší konkurence. Benjamin Kuras, 65 let, spisovatel, publicista

Když jsou vulgární a mluví hrubě a nespisovně. A také že preferují sledování sportovních přenosů před tím, aby sportovali sami aktivně. Čím jsou sami sešlejší, obtloustlejší a zdegenerovanější, tím ‚chytřejší‘ jsou při komentování výkonů sportovců. Jaroslav Lhota, 52 let, ředitel cestovní kanceláře Adventura

Střídání partnerek a nezralost. Věnovat se rodině nikdy není zadarmo, a když vidím, jak to někteří flákají, přitom to odnášejí děti, mám na ně vztek.

Jeroným Klimeš, 42 let, psycholog

To, co pak zjistím, že mi vadí na sobě samém. Klasický případ – v autě se rozčiluju nad chybami jiných kolegů řidičů, a když pak spěchám, řídím stejně hrozně.

Tomáš Cikrt, 40 let, poradce

Neférovost.

Martin Jahn, 39 let, manažer Škoda Auto

"Já se spíš zajímám o ženy." (Petr Weiss, 55 let, sexuolog)

Téměř vše. Muži obecně mne velmi iritují, jedinou výjimkou jsou zaměstnanci ČEZ, k nim cítím lítost.

Roman Holý, 43 let, muzikant

Jsou-li nemužní.

Michal Horáček, 57 let, textař

Když o sebe nedbají a o nic se nezajímají. Mám rád ty lepší a zkušenější, protože se můžu přiučit. Vzniká příjemná rivalita a ta je inspirativní.

Benedikt Renč, 27 let, fotograf

12. Souhlasil byste, kdyby partnerka nepracovala?

Jsem přesvědčen, že každá žena touží po partnerovi, který jí dokáže vytvořit a zabezpečit rodinu. Jeho peníze jsou dobré, ještě lepší je jeho převzatá odpovědnost za rodinu, rozhodnost, spolehlivost a pocit bezpečí, které vytváří. Rozhodnutí, zda partnerka bude či nebude pracovat, je pouze její. Muž její volbu bude chápat a schvalovat, protože určitě nevzniká bez osobních a rodinných souvislostí. Mě se tento problém netýká. Manželka je skvělá lékařka a ta nemůže nepracovat. Nepracující ženy mně neimponují.

Tomáš Březina, 52 let, majitel firmy Best

My jsme tuto otázku doma řešili, manželka měla v práci problémy a já souhlasil, aby z ní odešla, protože jsem viděl, že se trápí. A teď se nám to v dobrém vrátilo zpátky, protože se rekvalifikuje a našla se v něčem jiném.

Rudolf Chlad, 62 let, náčelník Horské služby

Jako že bych vytíral, myl nádobí, dělal všechny domácí práce za ni, přitom zvládnul péči o dvě děti, sebe a ještě zaměstnání. To mi přijde nereálné. Ještěže mám ženu pracovitou až běda. Ona sama chce pracovat.

Pokud by ji k tomu vedly vážné důvody, například zdravotní nebo rodinné, tak bych to pochopil. Fenomén zahálčivých partnerek je svým charakterem něco mimo rámec mého vkusu a koneckonců i mého sociálního postavení.

Robert Jindřich, 33 let, učitel

Jasně, alespoň by se starala o mne.

Radim Jančura, 37 let, majitel Student Agency

Rozhodně ne. O ženách se říká, že vydrží víc než muži, proč toho tedy nevyužít. Víc jak deset hodin denně bych ji ale pracovat nenutil, jsem totiž dobře vychován.

Roman Holý, 43 let, muzikant