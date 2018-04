Štětce vám ulehčí líčení. Jak najít ten správný na pudr i oční linky

Vizážistka Dasha Kopecká dává obvykle přednost štětcům, produkt tak prý lépe zapracuje do pokožky. Dělá ovšem výjimky: "Třeba korektor ráda nanáším prsty, lépe se tak zamaskují nedokonalosti a kruhy pod očima. Ale pokud ho nanášíte prstem, pamatujte si, že korektor je potřeba vklepávat, ne rozmazávat."

Speciální štětec zato oceníte v případě, že chcete sjednotit větší plochu pleti, precizně orámovat oči nebo vymodelovat rty. "Kvalitní štětec by měl být hebký a měkký, měl by mít husté štětiny, které dobře drží, ať už přírodní, nebo umělé," radí expertka.

Nejlepší je vyrazit do ověřené parfumerie nebo značkového obchodu, ale štětce seženete i na internetu. "Tam dejte přednost jednotlivým kouskům než levným sadám, které obsahují třicet i více štětců."

Jaký štětec vybrat?

Make-up



"Na make-up nebo podkladový krém se hodí takzvaný 'stippling brush', česky se mu někdy říká duo štětec," říká Dasha Kopecká. "Má dva druhy štětin. Bílé zachytí optimální množství make-upu, aby na tváři nezůstávaly šmouhy. Do černé části by se make-up vlastně dostat neměl, znamená to, že jsme ho nabrali příliš mnoho."

Komu stippling brush nevyhovuje, může podle ní zkusit štětec plochý, který se navíc dobře dostane třeba do záhybů kolem nosu. Protože jde o poměrně mastný produkt, vždy jsou vhodnější syntetické štětinky.

Čistota – půl zdraví U štětců to rozhodně platí. Při špatné údržbě se na nich rojí bakterie, které můžou za akné, alergické reakce a ekzémy. Raději si dejte práci s čištěním.

1. Po každém použití ošetřete štětec čističem s obsahem alkoholu, radí Dasha Kopecká. "Přiložte štětec k ubrousku, postříkejte čističem a krouživým pohybem ho jemně omyjte." 2. Jednou za měsíc všechny štětce vyperte. Můžete k tomu použít speciální roztok i běžný dětský šampon. "Nalijte ho trochu do misky, štětec v něm jemně vymáchejte a pak lehce vymačkejte pod tekoucí vodou. Nechte je uschnout ve vodorovné poloze nebo zavěšené štětinami dolů."

Pudr

"Hodí se husté štětce v různých velikostech. S menšími se dobře pracuje pod očima a v oblasti kolem nosu, velkými pudrujte zbytek obličeje," radí Dasha Kopecká. Velmi oblíbený je takzvaný kabuki štětec: "Ten je hustý, zakulacený a mívá krátkou rukojeť, takže přesně padne do ruky."

Korektor

Na roztírání tekutého přípravku jsou sice nejvhodnější prsty, ale hutnější korektory si štětec přece jen žádají. "Měl by být vyrobený z umělých štětin. Zvolte buď plochý štěteček, nebo malý stippling brush," doporučuje vizážistka.

Tvářenka nebo bronzer

V obchodech seženete dva typy středně velkých štětců, zakulacený a zkosený. Kulatý tvar zařídí rovnoměrnější výsledek, zkosený zase hezky zdůrazní lícní kosti.

Oční stíny

Tady záleží, jakého výsledku chcete dosáhnout: "Na rovnoměrné nanesení stínů použijte malý plochý štětec, na rafinovanější efekty štětec stínovací, na malování detailů drobnější pencil brush. Obecně platí, že čím menší štětec, tím ostřejší budou přechody.

Oční linky



Tady podle vizážistky platí podobný princip: každému vyhovuje jiný typ, záleží i na žádoucí velikosti a tvaru linek. V obchodech najdete štětec plochý a zkosený, velmi tenký i zakřivený. Kopecké se dobře osvědčil štěteček krátký, plochý a rovně zastřižený.

Rtěnka

Štětec, se kterým můžete obtáhnout i vybarvit rty, mívá kónický tvar a tenkou rukojeť. "Nejlepší je pořídit si takový, co se do rukojeti zasune, můžete ho pak pořád nosit v kabelce," podotýká vizážistka.