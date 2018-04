Vaše 13letá dcera už nemusí být panna. Rady, jak dítě včas poučit o sexu

Brzké a nahodilé sexuální kontakty u náctiletých už nejsou doménou pouze učilišť či základních škol, ale vyskytují se běžně i v elitních vzdělávacích ústavech. Ne v rodinách na okraji společnosti, ale v rodinách lékařek, učitelek a dalších prestižních povolání.

„Vůbec se neřeší, za jakých okolností a s kým první sexuální kontakt probíhá. Že v mnohých případech nejde o vážný vztah, ale náhodně vybraný kontakt,“ konstatuje lékařka Jana Martincová. Tomuto tématu se věnuje dlouhodobě a napsala o něm i knihu Co se od kamarádek nedozvíš.

„Mnozí náctiletí sex vůbec nespojují s citovým vztahem, je to pro ně jen akt a vstup do dospělosti.“ Mají první pohlavní styk takzvaně na zaučenou s kamarádem nebo s kamarádkou. Neví, proč používat kondomy, neví o možnosti nechtěného těhotenství, neuvědomují si riziko přenosných chorob,“ dodala Martincová.

Podobnou zkušenost má s mladými dívkami i gynekoložka Simona Motlová: „Zapomenou si nasadit antikoncepci, mají nechráněný styk, zjistí, že jsou těhotné a nechápou, jak se to mohlo stát. Nebo přijdou a udiveně se ptají, proč je, cituji: ‚dole všechno svědí‘. Když situaci probíráme, najednou z nich vypadne, že měly náhodný styk s někým, koho znaly sotva hodinu, samozřejmě bez kondomu,“ řekla Motlová. „Někdy mám pocit, jako by i tušily, co se může stát, ale z nějakého důvodu si myslí, že jim se to vyhne.“

Sexuální výchova je na rodině

Sexuální výchova patří do rodinného kruhu, je to odpovědnost matky i otce. Rodiče se nesmí nechat odradit tím, že se jim o tématu špatně mluví. „Chtějí snad, ať jejich děti zaučuje nějaký sexuální experimentátor nebo dokonce pedofil prezentující se na internetu? Aby jejich děti získaly představu o sexu z pornovideí na internetu? Samozřejmě mylnou představu,“ upozornila doktorka Martincová.

Sexuoložka Petra Sejbalová poukázala i na to, že okolo poloviny dětí dospívá v neúplných nebo rozvrácených rodinách bez přirozeného vztahu muže a ženy.

„Myslím si, že dnešní mladá generace je obrázkem toho, jaké poměry panují v jednotlivých rodinách. Zatímco synům udává výchovný vzor jejich otec, tak u dcer je to především matka. Proto postoj dcer k první i těm dalším sexuálním zkušenostem jsou právě vizitkou nás maminek,“ tvrdí Jana Martincová.

Problémy náctiletých řeší prakticky každý den. Právě na ni a gynekology z portálu Babyonline.cz se obracejí dívky ve chvílích, kdy si neví rady v sexu, respektive po styku. Neví, zda nepřišly do jiného stavu nebo se nenakazily.

„Situace je opravdu vážná. V mnoha i dobře situovaných a vzdělaných rodinách vůbec žádná sexuální výchova neexistuje. Naopak jsou naše děti vystaveny masivnímu působení zkresleného pohledu na sex z médií a internetu,“ konstatuje Martincová.

Škola rodiče nenahradí

Mnozí rodiče si myslí, že sexuální výchovu se učí děti ve škole. Ale podle doktorky Martincové se toho dětem za jednu, dvě hodiny vštípit moc nedá. Maximálně základní fakta o lidské reprodukci. Jenže znalosti některých pedagogů jsou podle Martincové různé a nemusí být dostatečné.

„Právě nedávno nám adresovala dotaz 18letá slečna, zda může po nechráněném styku otěhotnět, když už daný měsíc nebrala hormonální antikoncepci. Prý situaci konzultovala s učitelkou biologie, která se jí snažila uklidnit tím, že když minulý měsíc prášky brala, tak by ještě chvíli měly fungovat. Což samozřejmě není pravda. Podle stejné logiky bychom se mohli divit, že nám nejede auto s prázdnou nádrží, když v ní ještě před chvílí ten benzin byl,“ sdělila lékařka.

Problémem někdy je, že děti v pubertě mnohdy rodičovské poučování moc neberou, podceňují ho, bagatelizují. „V takovéto situaci je vhodné obrátit se na staršího sourozence nebo blízkého příbuzného. Často se stává, že to, co dospívající považují od vlastních rodičů za naprostou pitomost, od tety nebo staršího kamaráda přirozeně přijmou,“ doporučila sexuoložka Petra Sejbalová.

Kdy začít?

Na sexuální výchovu není podle doktorky Jany Martincové nikdy ani brzy, ani pozdě.

„Ale dříve je lepší než později,“ míní a přidává vlastní zkušenost: „Vzpomínám si, jak jsem v pěti letech u syna na základě jeho dotazů a mých odpovědí sepsala knížku Jak děti přicházejí na svět. Pak ji moje tehdejší kolegyně otevřely před mnohem mladšími dětmi a kupodivu jejich hlavičky všechny informace z knížky bez problémů pobraly. Naopak, když mi někdo řekne, že je dítěti osm nebo devět a ještě se na ‚to‘ neptalo, tak bych se jako rodič zamyslela, jestli není něco špatně. Jestli jsem první otázky neodmítla s tím, že zrovna nebyla vhodná příležitost.“

Podle Martincové je zapotřebí mluvit s dětmi o sexualitě na rovinu, otevřeně. Jen tak je zaručeno, že se na vás s důvěrou obrátí, až bude potřeba. Pomoci může třeba právě kniha o sexu pro náctileté.

„Ale počítejte s tím, že jako první poté, co dcera knihu obdrží, protáhne obličej obrátí oči v sloup. Následně ji ale přistihnete si knížku tajně číst pod peřinou. Úplně nejlepší by bylo najít si na dítě obecně více času, sdílet s ním činnosti a zážitky, poznat jeho názory a postoje a s tím dále pracovat,“ navrhuje Jana Martincová.

Situačně vedenou sexuální výchovu na příkladech doporučuje i sexuoložka Petra Sejbalová. „Než si sednout a cíleně se bavit, je lepší využít nějaké situace, která je k tomu vhodná. Rozpovídat se o někom, kdo měl problémy, vznikne tak přirozený rozhovor.“ Přesně takto je vedena i knížka pro náctileté, kdy jsou dívky s tématy seznamovány na příkladech a chybách jiných, a to v rozhovoru tří slečen s matkou jedné z nich, která je lékařka.

