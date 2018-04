Sedm tipů z vaší diskuze na téma: jak potěšit partnera

Neexistuje „polotovar“ potěšení, substrát, který zalijeme vodou, přihřejeme a za tepla servírujeme. Nefungují ani univerzální recepty. Nabízíme ale inspiraci a zamyšlení, kterou jsme čerpali z vaši příspěvků na Facebooku a v Kavárničce.

1. Sex

Když si na internetu do vyhledávače zadáte „jak potěšit muže“ nenajde vám to prakticky nic jiného, než nejrůznější techniky, zejména pak ty orální, a zaručené návody, co kde a jak a kdy s partnerem dělat, aby se mu milování líbilo ještě víc než jindy. Fakt je, že dobrý sex, který však není jen „službou“, ale který baví i nás, muže zpravidla vždycky potěší (jen pozor, aby ten váš nebyl zrovna výjimka potvrzující pravidlo). Některé čtenářky z diskuze přidávají ke žhavému sexu ještě masáž, jiné by přidaly třeba striptýz, podpatky, erotické prádlo.

2. Jídlo a pití

Někdo má rád holky, jiný vdolky. Takový gastrosexuál si ale nejspíš nejraději uvaří sám, protože nikdo - ani vy - to líp neumíte. V tom případě je šance, že ho potěšíte rezervací do fakt dobré restaurace se skvělým kuchařem. Když ale doma máte vděčného strávníka, který přežil i vaše pokusy o vaření v prvních letech společného soužití a nikdy přitom nešetřil chválou, potěšíte ho jeho oblíbeným jídlem, vínem, koňakem.

3. Obdiv

“Myslím, že rád slyší hezké slůvko,“ zmínila se také v diskuzi jedna z vás. Mužské ego a sebevědomí sílí, když je žena potřebuje, byť by i objektivně byla absolutně soběstačná. Najít vhodnou chvíli, příležitost k obdivu a potěšení partnerova ega, dát najevo, že se mu něco podařilo, že a jak moc si ho vážíte a jak vám je s ním dobře, je jedna za základních schopností milující ženy. Obdivem muže zaručeně potěšíte. Roztávají i sílí zároveň. A která by si nepřála mít doma romantického drsňáka.

4. Svoboda

Muži se před svatbou tradičně loučí se svobodou. Zatímco dívky žijí představou společného života, pocity jejich partnerů bývají smíšené. Jinými slovy my se těšíme a oni se smiřují s tím, že svůj život podřídí rodině. Jste moudrá, pokud na jeho potřebu a význam svobody nezapomínáte. Partnerovi totiž zaručeně uděláte dobře, když ho sem tam nebudete na nějaký čas potřebovat. „U nás muže potěší zejména to, když ho ´pustím´ na ryby: žádné děti, žádný křik, jen on a jeho klid,“ napsala k tématu Baara. A k dokonalosti situaci dotáhla Danda: „On je rád, že vypadne, já jsem zase vděčná, že mám ten čas klid sama pro sebe.“

5. Očekávání

Možná logicky uvažujete, že partnera potěší to, co by udělalo radost vám. Svoje očekávání projektujete do těch jeho. Byla byste štěstím bez sebe, kdyby bez řečí pohlídal děti, postaral se o domácnost a vy byste si mohla dát dát vanu a v klidu vypít kávu? Veroniku by tím partner například potěšil velmi, ale jak dodává: „Já jeho potěším tím, že tohle všechno nechci.“

Zvedlo by vám náladu krajkové prádlo? Jemu slipy rozhodně extázi nezpůsobí. A uvažujte naopak: těšilo by vás, kdyby na vás celý den nemluvil? Sotva, ale dost možná je to právě to, co by si váš partner zrovna přál. Jako ten Danielin, kterému, jak píše, „určitě radost udělá, když vydržím být celý den zticha.“

6. Ticho

Mlčeti zlato, o tom ostatně sní mnozí z mužů, které máme doma. Kolují dokonce vtipy o ideálních partnerkách, jejichž předností srovnatelnou se sexy postavou je němota. Zkusme je pochopit: práce a rodina jsou jejich dva hlavní světy, kde se po nich neustále něco chce. Musejí se rozhodovat, řešit problémy. Jsou nepřetržitě ve střehu, snaží se být ve svých výkonech maximálně efektivní. Zatímco pro nás je povídání častěji relaxem, je vysiluje nás poslouchat (a často nás i „vypínají“), protože se neustále snaží z toku našich slov, tryskajících často jen z emocí a dojmů, analyzovat a vyřešit problém. Potěší je, když jen věcně sdělujeme to, co opravdu potřebujeme. A když mlčíme úplně, budou šťastní, protože tím pádem je přece všechno v pořádku.

7. Drobná překvapení

Muž ženu snadno potěší drobností. Kytičkou ze zahrádky, čokoládou. On sám však pro „romantické zbytečnosti“ pochopení nemá. Svoje materiální potřeby si často plní za pochodu sám a novými ponožkami ho nedostanete. V jeho světě se často ani nevyznáme. „Určitě by byl nejraději za nářadí, ale to si netroufám kupovat, protože mu vůbec nerozumím,“ napsala čtenářka.

Ocení spíše překvapení rafinované, jímž vybočíte z každodenního stereotypu. Třeba když mu výjimečně donesete z hospody točené pivo, koupíte lístky na fotbal. Bude rád, když vzorně naklidíte a navaříte, protože muži se rádi vracejí tam, kde vládne pohoda a voní jídlo, ale jako potěšení už takový stav nemusí fungovat pokud se stane normou. Jestliže denně neuklízíte jen pro vlastní radost, je výhodnější perfektním domovem polovičku potěšit jen sem tam. Lepší je žena šťastná než uštvaná, která nemá na bod jedna tohoto článku ani pomyšlení. Jak výstižně napsal čtenář s přezdívkou Pimon: „Nejvíc mě potěší, když na ní vidím, že je šťastná.“