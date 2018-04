Čtyři rady, jak pomoci sourozencům k vytvoření pevného pouta

Někteří sourozenci se zdají i v dospělosti nerozluční a jako nejlepší kamarádi, jiní po opuštění rodičů sotva o sourozenci něco ví. Odborníci vypozorovali, že děti, které se spolu více hádají a mají hodně konfliktů, mívají v dospělosti vřelejší vztah než děti, které si jeden druhého moc nevšímají, tedy se ani nehádají.



K úspěšnosti vztahu je podle nich důležité, aby se každá negativní interakce dostatečně vyvážila těmi pozitivními. Díky tomu pak mají děti zájem na tom, aby vyřešily své budoucí neshody.



„Jak si sourozenci vytváří zásobu dobrých pocitů, ze které mohou později čerpat? Ve většině případů příjemně stráveným společným časem. Doktor John Goodman Z Love Lab v Seattlu zjistil, že páry potřebují mezi pěti až sedmi pozitivními interakcemi k tomu, aby vyvážily jednu negativní. Tato čísla byla potvrzena v několika studiích, od párů až po spolupracovníky. Podle mých informací nebyla podobná studie prováděna u sourozenců, ale myslím, že se můžeme také řídit tímto číslem,“ píše psycholožka Laura Markhamová pro Psychology Today.



A dále vyzývá rodiče hádavých dětí, aby nepanikařili. I když vaše ratolesti stihnou několik negativních interakci denně, vytvořit ty pozitivní je velmi snadné. Počítá se mezi ně třeba i úsměv, zkrátka cokoliv, co druhého potěší. Laura Markhamová proto rodičům navrhuje vytvořit dětem co nejvíc příležitostí pro pozitivní interakce. Jak na to?



1. Podporujte společné hraní a aktivity

Pokud to není nevyhnutelně nutné, snažte se děti nepřerušovat, pokud si spolu spokojeně hrají. Překážkou v tom nemusí být ani rozdílné zájmy. Pokud si chce jedno dítě hrát na kovboje a druhé na obchod, proč si nezahrát třeba na obchod na prérii? Můžete zkusit najít společnou sportovní nebo uměleckou aktivitu nebo jim třeba přenechat kuchyň.



Pokud mají děti mezi sebou větší věkový rozestup, může být trochu náročnější najít společný zájem. Zkuste jim tedy vyhradit denně třeba deset minut společného času, který mohou strávit podle svého a zařaďte jej do každodenních rituálů. Příležitost ke společně strávenému času představuje i to, že jeden sourozenec předčítá ostatním před spaním.



2. Tým sourozenců

Snažte se živit myšlenku týmu sourozenců, tedy toho, že sourozenci pracují společně a snaží si vzájemně pomáhat. Namísto popohánění jednoho dítěte, zatímco to druhé už je hotové, jim dejte včasný odchod se všemi věcmi jako společný úkol.



„Pokud spolu hrajete nějaké sportovní nebo jiné hry, stavte děti vždycky do týmu proti rodičům. Myšlenku jednoho týmu podpoří i společný projekt, třeba když společně umyjí auto a rozdělí si peníze, které byste normálně utratili za automyčku,“ navrhuje Markhamová. Můžete děti také nechat společně naplánovat třeba rodinný výlet nebo zábavné odpoledne.



3. Péče a vstřícnost

Podporujte děti v tom, aby jedno o druhé pečovalo. Pokud se jedno z nich zraní, přerušte veškeré hry a zapojte ostatní do ošetřování - mohou třeba přinést led nebo náplasti.

Dobré vztahy vyžadují od obou stran milé a vstřícné chování, které je také třeba kultivovat. Pomoci k tomu podle Markhamové může rodinný deník, do kterého si budete zaznamenávat jednotlivá milá gesta a činy mezi sourozenci. Můžete si tam zapsat, jak se třeba jeden podělil s druhým o své sladkosti nebo mu pomohl s oblékáním či úkolem. Deník nechte děti krásně vyzdobit a přitom vysvětlete, že milé a vstřícné jednání dělá radost oběma stranám - příjemci, ale i tomu, kdo se mile chová.

„Brzy vás budou děti samy žádat, abyste do deníku zapsali další dobré skutky. A budou inspirovány k tomu, aby je samy činily víc, než kdykoliv předtím,“ navrhuje rodičům psycholožka.



4. Když je špatný den, vytáhněte něco super

Vytvoření pevné citové vazby velmi napomáhá hormon oxytocin, přezdívaný také jako hormon lásky. Vyplavuje se třeba při smíchu, zpěvu, tanci nebo venkovních aktivitách.



Pokud prožívají vaše děti mizerný den a nálada je pod psa, doporučuje Laura Markhamová vytáhnout něco, co mají obě děti rády. Co takhle karaoke či diskotéka v obýváku, nebo spíš upečení oblíbeného koláče? Každý rodič nejlíp ví, co na jeho děti zaručeně zafunguje a pozvedne jim náladu.