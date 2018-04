K posílení imunity pomůže sport, otužování i odpočinek

Co si pamatovat Echinacea dokáže aktivovat bílé krvinky, které pohlcují původce nejrůznějších infekcí.

Aloe vera čistí tělo od usazených toxinů, čímž ho činí odolnějším. Šípek je skvělým zdrojem vitaminu C, který je základem silné imunity. Lichořeřišnice je považována za přírodní antibiotikum a zdroj vitaminů a minerálů. Rakytník řešetlákový dodá tělu vitamin C a antioxidanty, které pomáhají s ochranou organismu. Kustovnice čínská je skvělý antioxidant a zdroj beta-karotenu, vitaminů C, E a skupiny B. Hlíva ústřičná obsahuje betaglukany a celou řadu vitaminů B, D, C, K, proteinů, sterolů, některé mastné kyseliny a stopové prvky – chrom, měď, železo, jód, sodík, selen a zinek.