Jak porazit zhoubnou nemoc?

Chcete se vyhnout rakovině? Prevencí zhoubné nemoci se zabývá i Evropský kodex proti rakovině, jehož vznik iniciovaly země Evropské unie. Kodex vychází z toho, že celkový zdravotní stav lze zlepšit a mnohým úmrtím na rakovinu lze zabránit, když si lidé osvojí zdravější životní styl. • Nekuřte!

Pokud kouříte, přestaňte. Pokud nemůžete přestat, nekuřte v přítomnosti dětí. • Vyvarujte se obezity.

I zhubnutí o pouhých několik kilo snižuje riziko zdravotních potíží. • Denně se hýbejte.

Studie naznačují souvislost mezi nedostatkem pohybu a zvýšeným rizikem rakoviny. • Jezte denně více různých druhů ovoce a zeleniny.

Alespoň v pěti porcích. Omezte příjem potravin obsahujících živočišné tuky. • Pijte s mírou.

Jestliže pijete alkohol, ať již pivo, víno nebo koncentráty, omezte konzumaci na dva nápoje denně, jste-li muž, a na jeden, jste-li žena. • Nevystavujte se nadměrnému slunečnímu záření.

Zvlášť důležité je chránit děti a mladistvé. Ti, kdo mají sklon se rychle spálit, se musí chránit celý život. • Dodržujte pravidla ochrany před známými rakovinotvornými látkami.

Dodržujte všechny zdravotní a bezpečnostní předpisy při styku s látkami, které mohou způsobit rakovinu. • Choďte k lékaři.

Choďte na preventivní vyšetření, která zvyšují pravděpodobnost včasného odhalení nemoci. Ženy od 25 let by se měly zapojit do screeningu děložního hrdla. Ženy od 45 let výše by měly chodit pravidelně na mamografii. Ženy a muži od padesáti let by měli absolvovat test na skryté krvácení do stolice. • Nechte se očkovat.

Důležité je i očkování proti infekci způsobené virem hepatitidy B, protože tato chronická nemoc může skončit rakovinou jater. Zdroj: Liga proti rakovině, text je redakčně upraven a krácen.