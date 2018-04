Šest způsobů, jak pomoci někomu, kdo trpí úzkostí

Vidět někoho, na kom vám záleží, jak se snaží vyrovnat s úzkostí, může být opravdu těžké. Dobré je však vědět, že nejste bezmocní. Existují totiž způsoby jako člověku s úzkostmi pomoci a podpořit ho v těžké životní situaci. Zlehčování a opakování zdánlivě povzbuzujících vět jako „neboj, nebo buď v klidu, nemysli na to“ však mezi ně nepatří.



„Úzkostný člověk cítí nervozitu, neklid, má obrovský strach nad ztrátou kontroly, sucho v puse, sevření hrdla, nechutenství, poruchy spánku, bušení srdce, pocení, třes, návaly horka, pocit na omdlení, mravenčení rukou, bolesti na hrudníku, pocit ztíženého dýchání,“ vysvětluje Lucie Mucalová, terapeutka pro děti, rodiny a mezilidské vztahy.

Úzkost je velmi blízký strach, jedná se o psychický stav zahrnující nadměrný pocit ohrožení, nervozity, obav či znepokojení. Úzkost může přicházet velmi nečekaně, kdy člověka z ničeho nic přepadne. Úzkost ovšem může přicházet pravidelně v určitých situacích, lze ji vlastně předvídat, anebo se může spustit jako lavina při pouhé myšlence. Pokud má úzkost obrovskou intenzitu, označuje se jako panika, která člověka totálně paralyzuje a bere přímo dech a životní energii.

„Příčiny nelze zcela přesně definovat, je to jako zamotané klubko, které je potřeba nejlépe s něčí pomocí rozmotávat. Příčinou mohou být konflikty pramenící z dětství, velmi direktivní a přílišně svazující vliv rodičů, nepřiměřené zastrašování, rozvod rodičů, tragická událost v rodině, hektický životní styl v dospělosti, přetěžování organismu, málo spánku, vysoké nároky na sebe sama, špatné rodinné zázemí, příliš strachu v životě a mnoho dalšího,“ uvedla terapeutka Mucalová.

A jak lidem s úzkostí pomoci?

1. Snažte se zjistit co nejvíce informací o úzkosti

Pokud máte pomoci někomu, kdo trpí úzkostí, zásadní věcí je zjistit co nejvíce o tom, co je to vlastně úzkost, a především, co to znamená pro vašeho přítele nebo milovanou osobu.

Komunikujte s nimi tak otevřeně, jak je to jen možné, a zároveň se snažte provést svůj vlastní výzkum čtením všeho, co můžete. To vám pomůže zjistit si o problému více informací a lépe tak pochopíte, co postižený prožívá. Čím více budete vědět, tím více podpory budete moci svému blízkému poskytnout.

2. Naslouchejte

I když je někdy obtížné porozumět tomu, proč u někoho zdánlivě obyčejné každodenní věci vyvolávají úzkostné pocity, snažte se dotyčného ptát a skutečně mu naslouchat. Lidé trpící úzkostí mají často hlavy přeplněné zamotanými myšlenkami a někdy sami ani nedokážou přesně určit, co je vlastně tak trápí a z čeho úzkostné pocity pramení.

Pokud se však budete vyptávat a trpělivě naslouchat, můžete jim vlastně pomoci v organizaci některých myšlenek a pomůžete jim cítit se klidněji.

3. Buďte trpělivý

Mnoho lidí s úzkostí je náchylných k ukvapeným závěrům, které mohou být někdy velmi negativní. Tento postoj pak může vést jejich blízké k myšlence, že se na ně osoba s úzkostnou poruchou zlobí.

Běžná reakce jako odejít, stáhnout se, nebo dokonce se urazit, však není v tomto případě řešením. Pokud chcete svému blízkému pomoci, snažte se pochopit i jeho nerudnost a negativní postoj a v klidu a trpělivě si s ním o celé situaci promluvte. Můžete tak najít schůdné řešení pro příště, kdy váš blízký člověk opět bude mít depresivní pocity.

4. Nezlehčujte situaci

Bagatelizování problému člověku trpícímu úzkostí rozhodně nijak nepomůže. Stejně tak nejsou vhodné rady typu: to prostě musíš překonat, jsi silný, nic se neděje, tak se přestaň bát...

Naprostá většina nemocných totiž moc dobře ví, že jejich obavy a strachy jsou iracionální, takže poslední, co potřebují, je, aby jim to ještě někdo důrazně opakoval. Raději jim prostě naslouchejte a nechte úzkostnou epizodu samu odejít.

5. Nenechávejte je o samotě

Nedávný výzkum na univerzitě v Oxfordu zjistil, že lidé s větším množstvím přátel mají zvýšený práh bolesti, což se dá uplatnit i při úzkostných poruchách. Trávení času s přáteli a blízkými zvyšuje hladinu endorfinů, rozptyluje nervózního člověka od jeho starostí a ten je pak šťastnější a klidnější. Pokud váš přítel nebo blízká osoba zažívá úzkostné stavy, zeptejte se ho, co by chtěl dělat, ať už jen s vámi, nebo s větší skupinou přátel.

„Důležité je dělat aktivity, které jsou pro člověka příjemné, zklidňující a bezpečné. Pokud mu ale právě kontakt s lidmi vyvolává úzkost, je lepší být v klidu a bezpečí domova. Ale pozor, ať se nejedná o naprostou izolaci a stranění se lidem. Určitě je důležité vyhledat pomoc odborníka a najít vhodné cesty k léčbě,“ radí Mucalová.

6. Moc na ně netlačte

Časté úzkosti mohou způsobit velkou únavu a vyčerpanost. Pokud někdo, koho znáte, trpí úzkostí, je pravděpodobné, že je často ve velmi napjatém stavu, jak fyzicky, tak psychicky, což může být naprosto vyčerpávající. Je proto dobré si pamatovat, že není pokaždé vhodné nutit takového člověka do dalších aktivit a společných činností. Na rozdíl od vás totiž může být opravdu unavený a nemá tolik síly ani optimismu na vykonávání náročnějších činností.

Terapeutka Lucie Mucalová proto doporučuje vyhledat odbornou pomoc, pokud člověk cítí opakovaný a stále častější psychický a fyzický nekomfort. Nemá význam se snažit tyto přicházející stavy přetrpět. Čím déle budete návštěvu lékaře odkládat, tím větší škody a šrámy na duši vám může úzkost napáchat.

Většinou se úzkosti léčí pomocí kombinace psychoterapie a léků na snížení úzkosti. Vždy ale záleží, v jakém stavu pacient do ordinace odborníka dorazí.