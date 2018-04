Co se stane, když nebudete pravidelně cvičit. Zhorší se spánek i psychika

Lidé, kteří pravidelně cvičí, preferují zdravější potraviny. I když se může zdát, že tak konají vědomě ve snaze dodržet zdravý životní styl, ukazuje se, že aktivnějším jedincům ve skutečnosti zdravé potraviny prostě více chutnají. Bohužel to funguje i opačně.



Budete si vybírat nezdravé pokrmy

Když přestanete cvičit, zakrátko se změní i vaše stravovací návyky. Vaše tělo přestane toužit po výživově hodnotných potravinách a namísto toho vás budou lákat nutričně chudé, na výraznou chuť bohaté potraviny, jako jsou bramborové lupínky, sladkosti a tučné pokrmy. Navíc je mnohem snazší spořádat pytlík smažených lupínků při sledování vašeho oblíbeného seriálu než při návštěvě posilovny.

Markéta Brožová, hlavní trenérka fitness center pro ženy Contours, poznamenala, že lidé přecházející na zdravý životní styl chybně usuzují, že musí množství, složení jídla i jeho kalorické hodnoty držet pod kontrolou do té míry, že mají hlad. Při cvičení i po něm.

„Ale hladové tělo nefunguje správně, zvlášť když je jídelníček podhodnocený nejen co do velikosti porcí, ale hlavně co do nutriční skladby. Pak není energie ani chuť cvičit, chybí chuť pokračovat v tom, co začali. To je velká škoda, když si uvědomíme, že stačilo zohlednit pohyb v tom, co jedí, aby jedli opravdu zdravě. Správně složeným jídelníčkem lze pak ovlivnit nejen množství shozených kil, ale i to, jak se vám začnou rýsovat svaly.“

Bude se vám špatně spát

Převalujete se celou noc v posteli a cítíte, že vámi stále proudí dostatek energie, která vám nedovolí usnout? Pokud vám dělá problémy v noci zabrat, může to být způsobené právě nedostatkem pohybu.

Vědecké studie ukázaly, že pravidelné cvičení zvyšuje celkovou dobu spánku, což samozřejmě vede k tomu, že jste před den výkonní, čilejší a dobře odpočatí.



Pravidelný pohyb může být přínosný nejen pro ty, kterým se hůře usíná, ale i pro osoby, které trpí nespavostí. Pokud však cvičíte nepravidelně nebo málo, jen tak, aby se neřeklo, výhody, jako jsou snadnější usínání a kvalitní spánek nejspíš nepocítíte.

Je sice pravda, že i jeden den, do kterého zahrnete fyzickou aktivitu, vám spánek o trochu vylepší ve srovnání s lidmi, co necvičí vůbec. Ale jen jedinci, kteří cvičí pravidelně, mohou zaznamenat výrazný rozdíl v kvalitě spánku.

Rychle se zadýcháte

Jestliže nebudete pravidelně cvičit, nejspíš se vám při stoupání do schodů nebo nošení těžké tašky s nákupem nebude dostávat dechu. Pravidelné cvičení vede ke zlepšení kardiovaskulárního a plicního zdraví, čímž dochází ke zlepšení funkční zátěžové kapacity a snížení dušnosti, jak u zdravých lidí, tak i u pacientů s chronickými plicními chorobami. To znamená, že vaše tělo účinněji přijímá a vstřebává kyslík, i když je váš organismus unavený.

Bez pravidelného cvičení naopak organismus při zátěži nedokáže tak efektivně absorbovat kyslík, který vdechujete a nastupuje pocit jeho nedostatečnosti. To vysvětlujete také to, že když se po nějaké době vrátíte ke cvičení, jste zpět na začátku a po chvíli fyzické aktivity lapáte po dechu.

Váš metabolismus se zpomalí

I když váš metabolismus momentálně šlape jako hodinky, měli byste vědět, že to tak nemusí být po celý život. Věkem se totiž látková přeměna přirozeně zpomaluje.



Tento proces však můžete ovlivnit, pokud navýšíte svou dosavadní fyzickou činnost a to nejlépe kombinací kardio cvičení a posilování. Výzkum ukázal, že cvičení pomáhá zvýšit bazální metabolismus (BMR, z anglického Basal Metabolic Rate), což je rychlost, jakou váš metabolismus funguje v klidovém stavu, kdy necvičíte nebo nejste jinak aktivní.

Stárnutím BMR klesá, a to znamená, že spalujete každý den méně kalorií. Dobrou zprávou je, že cvičením můžete spalování zase zvýšit. Pokud však váš cvičební režim zůstane několik let pořád stejný, můžete díky zpomalení metabolismu začít přibírat na váze.

Navíc při nedostatku pohybu se nevyužívané svaly postupně zmenšují a procento tělesného tuku se zvyšuje, což také vede ke zpomalení metabolismu a tloustnutí.

Budete náchylnější ke zranění

Sedavým způsobem života přispíváte ke snížení celkové síly, kardiovaskulární zdatnosti, flexibility a mobility. Jedním z důsledků snížené tělesné zdatnosti může být zranění.



Už jste se někdy po několika dnech či týdnech strávených nečinností rozeběhli na autobus a natáhli si sval? Nebo jste se snažili zvednout něco těžkého (co jste dříve zvedali bez problémů) a poškodili jste si záda nebo krk? I takovým způsobem se projevuje snížení kondice.

Pro udržení zdravého těla je dostatek pohybu naprosto klíčový. Možná jste se ani nezranili, a přesto pociťujete nejrůznější bolesti. Ztráta kondice je totiž také spojena s chronickou bolestí dolní části zad. Takže pokud začínáte pozorovat nezvyklé bolesti a ztuhlost těla po ránu, je nejvyšší čas začít s pravidelným pohybem.

Budete mrzutí a depresivní

Jestliže jste otrávení nebo smutnější než obvykle a v poslední době jste trávili čas jen v práci a poté na pohovce, může být viníkem vaší špatné nálady nedostatek fyzické aktivity.



Pohyb má na vaší náladu mnohem větší vliv, než si myslíte. Cvičení může dokonce výrazně pomoci lidem trpícím depresí, stejně účinně jako terapie nebo léčba pomocí antidepresiv. Pravidelný pohyb také pomáhá v boji proti úzkostem a špatné náladě obecně.

Mrzutost a pokles nálady mohou rovněž zaznamenat sportovci, kteří z nějakého důvodu se sportem přestali. Podle lékařů je to tím, že cvičení má vliv na neuropřenašeče, jako jsou serotonin a dopamin, které zvyšují pocity štěstí.



Lidé, kteří hodně cvičí a pak s pohybem skončí, mohou zažívat pocity podobné jako po vysazení drogy. Rozhodně nemusíte být vrcholový sportovec, aby se vám zlepšila nálada. Pozitivní účinky přináší i pravidelný pohyb o nízké intenzitě.

„Cvičení v těle rozbouří doslova chemický koktejl zlepšující naši náladu. V mozku se začnou vyplavovat chemické látky serotonin a dopamin, které jsou zodpovědné za radostnou náladu. A s tím souvisí i zvýšení hladiny látek, které způsobují štěstí a dobrou náladu, endorfinů. Jejich hladina roste už zhruba 10 minut po zahájení cvičení a zvýšená zůstává zhruba půl hodiny po skončení fyzické zátěže,“ vysvětluje trenérka Brožová.

Budete více ve stresu

Stres se dotýká většiny lidí. Příznaky stresu zahrnují zvýšení srdeční frekvence, svalové napětí a zvýšení krevního tlaku, což může vést k srdečními onemocněním. Pravidelným cvičením však můžete hladiny vašeho stresu snížit.

„Díky rytmickým pohybům – jako je například u plavání, cyklistiky nebo dalších podobných sportovních aktivit – se vyplavují antistresové hormony, které uvádějí do stavu odpočinku levou mozkovou hemisféru (ta má zodpovědnost za logiku a rozum). Naopak svou činnost zahajuje pravá hemisféra, která je centrem kreativních činností,“ objasnila Brožová s tím, že je důležité si uvědomit rozdíl mezi trénovaným jedincem a rekreačním sportovcem. Aktivní člověk zvyklý na pravidelnou zátěž vyvolá více endorfinů v kratším čase.

„U nesportovců se zpočátku jedná opravdu jen o potlačení bolesti a uvolnění a prožitek přicházejí až později. Proti stresu jsou vhodné aktivity ze skupiny body & mind (tělo a mysl), což jsou klidná tělesná cvičení, která mají primárně za úkol zklidnit právě naši mysl a zlepšit kondici. Patří mezi ně různé druhy jógy, pilates, body balance, port de bras, chi-toning a další.“

Můžete zemřít v mladším věku

Možná vám nevadí, že jsou vaše hladiny stresu příliš vysoké, že máte často náladu pod psa, že nemůžete dopnout kalhoty, nebo se vám v noci nedaří usnout. Ale možná vás k pohybu donutí fakt, že cvičení prodlužuje život.

Studie prokázaly, že kromě snižování rizika některých druhů rakoviny a zlepšení kardiovaskulárního zdraví, pomáhá cvičení i déle žít. Vědci zjistili, že pravidelný pohyb snižuje celkovou úmrtnost až o 30 %. Lidé, kteří pravidelně a dostatečně cvičí, mají menší pravděpodobnost zemřít kvůli nějaké nemoci a zvyšují své šance zemřít ve stáří přirozenou smrtí.



Nedostatek pohybu totiž zvyšuje riziko téměř všech onemocnění. Sedavý způsob života je mimo jiné spojen s cukrovkou, kardiovaskulárními onemocněními a celkovou mortalitou.

Vaše kosti zeslábnou

Mnoho žen, které cvičí, se soustředí především na kardio trénink, jako je běh nebo jízda na kole, protože se domnívají, že je to nejlepší druh pohybu pro jejich zdraví. I když je kardio trénink důležitý pro vaše srdce a je součástí doporučení stanovených American College of Sports Medicine (ACSM), není to jediný typ cvičení, kterému byste se měli věnovat.



Ve skutečnosti cvičení se zátěží, jako je zvedání činek nebo posilování vlastní vahou, může být jedním z nejvíce prospěšných druhů pohybu.

Stárnutím se totiž kosti oslabují. A to platí zejména u žen, které čtyřikrát častěji než muži trpí osteoporózou. Výzkum ukázal, že silové cvičení se zátěží má pozitivní vliv na hustotu kostní hmoty u žen. Pokud v období před menopauzou zapojíte do svého cvičebního režimu silový trénink, můžete tak snížit riziko osteoporózy.

Také pro ženy po menopauze je silový trénink účinnější pro posílení kostní hmoty než kardiovaskulární cvičení. Odborníci doporučují, aby dospělí trénovali každou hlavní svalovou skupinu dva nebo tři dny v týdnu pomocí různých cviků a zařízení.

„V případě osteoporózy, tedy řídnutí kostí, je důležité vyhnout se sportům, při kterých hrozí riziko pádů a zlomenin. Ale určitě není dobré vzdát se sportu úplně. V prevenci osteoporózy hraje významnou roli pravidelná pohybová aktivita. Podle některých studií jsou vhodné sporty, kde se střídá vytrvalostní a rychlostní pohybová složka. Podle jiných je velice výhodná například turistika (přestože převládá vytrvalost), a to vzhledem k poměrně snadnému provozování tohoto sportu, a zvláště s ohledem na nižší riziko úrazů (v porovnání s tzv. adrenalinovými sporty). Doporučit lze také plavání a cvičení ve vodě,“ dodala trenérka Markéta Brožová.