Jak podpořit dětskou imunitu? Pohybem venku, otužováním i vitaminy

Jestli onemocníme nebo ne, záleží z velké míry na tom, jak je na tom ve chvíli setkání s viry naše tělo a imunita. Svou roli ale hraje i životní prostředí.

Zdraví na podzim Jak posílit dětskou imunitu, se dozvíte na eMimino.cz

„Za dvě stěžejní příčiny opakovaných infekcí jsou považovány jednak oslabený imunitní systém a dále nadměrná toxická zátěž těla, které pak tu „poslední kapku“ ve formě nějakého viru prostě nezvládá. Na nedostatečné funkci imunitního systému se podepisuje nezdravý životní styl, nedostatek důležitých živin, minerálů a vitaminů v potravě a v neposlední řadě i vysoká úroveň psychického stresu,” vysvětluje MUDr. Jaroslav Čupera.



S kvalitou životního prostředí v našem bydlišti toho bohužel sami příliš neuděláme, ale v takovém případě můžeme imunitě pomoci pobyty v lázních, na horách nebo u moře s příznivějším ovzduším. Správné fungování dětského i dospělého organismu se však dá podpořit i jednoduchými kroky.



Vitaminy ve všech formách

Imunitu sebe i svých dětí můžeme ovlivnit zejména životosprávou. Základem je samozřejmě kvalitní strava, ideálně plná sezónního ovoce a zeleniny. „Děti žádnou dietou netrápím, ale snažím se jim jít příkladem. Pomalu, ale jistě to začíná zabírat. Starší děti už rády vymění těžké jídlo za zajímavý salát. Samozřejmě hlídám, aby měly dostatek vitaminů a minerálních látek, proto v našem jídelníčku převládá hodně ovoce a zeleniny. V období chřipek příležitostně zařazujeme i kvalitní multivitaminové přípravky. A také dávám pozor na to, aby děti měly dostatek bílkovin z masa nebo z mléčných výrobků, prozrazuje své osvědčené tipy Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, a maminka tří dětí.



Pokud se děti na saláty moc netváří, můžete zkusit rozmanité kombinace ovoce a zeleniny ve smoothies. Anebo následující tip: „Hned po ránu si všichni dáváme nalačno „panáka“ čerstvé citronové šťávy – my s manželem ji pijeme s teplou vodou, děti baví ji vypít „na ex“ a pak zapíjet čajem. Často jim musíme ještě přidávat. Je to jednoduchý zvyk, ale já mám hned od rána dobrý pocit, že jsme si všichni splnili denní dávku vitaminu C. Náš ranní rituál pak pokračuje dávkou nějakého nápoje s probiotiky – určitý pozitivní vliv na střevní mikroflóru a tím pádem na zvýšení imunity jim určitě nelze upřít,“ radí Kristýna Přibylová, autorka speciálního cvičení pro děti Monkey´s Gym a maminka tří dětí. S krátícími se dny můžete dětem doplňovat i vitamin D, který v létě získávají ze slunečního záření.

Spánek i pohyb

K tomu, aby bylo lidské tělo odolné před nákazou, pomůže i kvalitní a dostatečně dlouhý spánek. Naopak nevyspalost a únava imunitu snižují. Výbornou prevencí nachlazení je také přirozený pohyb venku na čerstvém vzduchu. Ten ostatně následně pomůže ke zmiňovanému kvalitnímu nočnímu odpočinku.

„S příchodem zimy mají všichni tendenci zavírat sebe i děti doma a omezovat tak pohyb na čerstvém vzduchu, aby “nenastydli”. A to je chyba. Právě pohyb venku vede k podpoře imunity a k prevenci, pomáhá organismu zvykat si v rámci přirozeného prostředí na nové období změn klimatu,” vysvětluje Magdalena Záchová, praktická lékařka. A dále doporučuje: „Hodina squashe v uzavřeném vydýchaném prostředí není totéž jako pohyb na čerstvém vzduchu. Nahraďte auto či MHD chůzí venku.”



Otužování

Sázeli na ně už naši předci a i nyní nám má otužování co nabídnout. Možná se nesetkáte s přílišným nadšením, pokud budete děti na závěr koupání sprchovat ledovou vodou, ale k otužování se dají najít i zábavnější příležitosti.



„Snažím se nevynechat žádnou příležitost, kdy je možné otužovat děti krátkými a rychlými přeběhy. Dám pár příkladů – jste například na podzim u babičky na chalupě? Nechte dítě jen tak vyběhnout ráno v pyžamku pro pár oříšků spadaných pod stromem nebo pár jablíček ke svačině. Žádná bunda, ponožky, čepice… prostě ať si tělo zvyká. Rychlé přeběhy se nám osvědčily jako skvělý a zábavný otužovací nástroj u všech našich dětí,“ doporučuje maminka čtyř dětí Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík, dětského centra, které nabízí kromě plaveckých kurzů i zábavné a vzdělávací aktivity pro rodiny.

Saunování

Skandinávci se svým studeným podnebím nedají dopustit na saunování, proč se tedy v zimě nepřiučit z jejich zkušeností? Děti mohou do sauny již od tří měsíců, ale potřebují nižší teplotu než dospělí. Mnohé sauny dnes již nabízí speciální časy vyhrazené pro rodiče s dětmi (více o saunování dětí si přečtěte zde), které bývají spojeny i s programem.

„Saunování je ideální na posílení imunity, ale pro většinu dětí to bývá nuda, takže v sauně nevydrží potřebně dlouhou dobu. V našem Wellness Horal proto pro děti denně chystáme speciální saunové rituály, při kterých je saunér ovívá ručníkem a mohou se také spolu s rodiči potírat medovým peelingem. Je to nejen dobré pro pokožku, ale i nesmírně zábavné. Med v horku výrazně mění konzistenci, což děti vždy překvapí, a uvěří, až když ochutnají. Ochlazování rozhodně nemusí být spojeno se vstupem do ledového bazénu, což většina dětí nevnímá jako příjemné. Stejný efekt splní pouhý pobyt na studeném vzduchu. Je ale nezbytné zajistit, aby dítě neprochladlo – zabalit ho do suchého prostěradla a případně i do deky,“ přidává svůj tip Martin Pařízek, ředitel relaxačních center Wellness Horal a L-Spa v Resortu Valachy Velké Karlovice a také tatínek dvou dětí.

Vhodná teplota pokojů

Nejběžnější problémy v tomto období jsou spojené s horními cestami dýchacími, kterým lze preventivně předcházet. Díky počasí se lidé pohybují v přetopených místnostech se suchým vzduchem a mnohdy v nich i spí.

„To je velká zátěž na sliznice, které jsou pak náchylné k virům. Nejen, že se preventivně musíme starat o naše prostředí, kde je potřeba udržovat správnou vlhkost, ale je nutné věnovat preventivní péči i našim sliznicím. Doporučuji proto používání éterických olejů v místnostech, kde spíme i kde pracujeme (např. eukalyptus, levandule, máta). Sliznici můžeme proplachovat např. solným roztokem – velmi dobré zkušenosti mám s nosní konvičkou u lidí, kteří trpí opakovaně na infekty horních cest dýchacích,” říká praktická lékařka Magdalena Záchová, která ve své praxi využívá i homeopatické přípravky.



Děti zbytečně nenabalovat

Stejně jako není vhodné přetápět místnosti, odborníci nedoporučují ani děti příliš nabalovat. Přehnaně oblečené dítě se začne potit, má tendenci se začít svlékat a když zpocené ofoukne, je hned zaděláno na nachlazení.



„Dnešní doba nabízí moderní a vysoce funkční materiály, které dokážou odolat chladu, větru i dešti. Místo silných svetrů a těžkých bund, ve kterých se děti budou potit, a pak tím rychleji prochladnou, vyberte kvalitní membránové nebo dostupnější zátěrové oblečení,“ radí Kateřina Princová ze Ski and Bike Centra Radotín, maminka dvou dětí, a připomíná: „Rozhodně je lepší obléci dětem více tenčích vrstev než jednu silnou. Čím dál oblíbenější je dnes systém Play Layers, kdy do kvalitní membránové bundy bez podšívky můžete v průběhu roku vpínat mikiny o různé tloušťce dle aktuální teploty a nemusíte utrácet za teplou péřovku ani lehkou větrovku.“