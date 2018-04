Jak se vyhnout kocovině: před spaním sprcha a ráno rajčatový džus

„Dnešní osvěta v jídle je v Česku veliká, ale málokdo ví, že nápojová gastronomie je ještě na začátku,“ hodnotí současný stav profesionální barman a poradce v oblasti gastronomie Tomáš Kučera. Pokud si chcete vyzkoušet kvalitní alkoholický nápoj tak, aby chutnal co nejlépe, rozhodně se vyplatí dát na doporučení profesionálů.



Pokud na druhou stranu již víte, co vám chutná, nebojte se o to barmana požádat. „Není žádná ostuda vyslovit netradiční přání. Proti gustu nikdo nic namítnout přece nemůže,“ myslí si Petr Vopálenský, barový specialista Premier Wines & Spirits.



Vodku chladit, ale nemrazit!

Vodka je oblíbený alkohol, který nabízejí snad v každé hospodě a baru. Správný servis by měl být do namraženého shooteru (panáku), obsah by se však podle Tomáše Kučery mrazit neměl. „Důvod? Poté, co jakoukoliv vodku zmrazíte, nepoznáte její výjimečnost,“ odpovídá barman Tomáš Kučera.

„Samozřejmě čím čistší a vícekrát destilovaná či filtrovaná vodka, tím lépe se pije samotná. Například texaská Tito`s handmade vodka se vyrábí z kukuřice, tudíž je přirozeně nasládlá a samotná tedy chutná výborně,“ radí Vopálenský.

Moscow Mule můžete doplnit i plátkem okurky

Co se týče míchaných drinků, existuje jich z vodky díky její jemné chuti nespočet. Zmínit můžeme třeba pikantní Bloody Mary v kombinaci s rajčatovým džusem a tabascem, populární Screwdriver s pomerančovým džusem nebo sladký Sex on the Beach s broskvovým šnapsem, pomerančovým a brusinkovým džusem.

„Hodně tradiční nápoj z ruské vodky Stoličnaja se jmenuje Moscow Mule. Na ledové kostky či tříšť vymačkáte šťávu z půlky limetky, přidáte zázvorové pivo Thomas Henry a vodku. Stačí jen zamíchat a podávat,“ doporučuje Vopálenský.

Rum

Stejně jako u vodky je i u rumů velký rozdíl v produktech na českém trhu. „Kvalitní rum se standardně pije v pokojové teplotě nebo na zjemnění s kostkou ledu. Podobně jako koňak by se neměl podávat vychlazený nebo v namražených sklenkách,“ říká Petr Vopálenský.



Macuá je považován za národní drink Nikaraguy, jméno získal po místním opeřenci.

Rum je také vděčným objektem zájmů milovníků koktejlů a najdeme ho třeba v tradičním letním mojitu, lomcováku Long Island Iced Tea, klasickém Cuba Libre nebo svěžím Daiquiri.



„Výborný je rum i se zázvorovým pivem. Kupříkladu tradiční bermudský drink Dark `n` Stormy se připravuje zásadně z rumu Gosling`s Black Seal. Svěží a lehký nápoj můžete ale připravit například z bílého čtyřletého rumu Flor de Caña, sody, vymačkané limety s několika kostkami ledu,“ napovídá zkušený barový odborník.



Fernet s ledem i v pokojové teplotě

Fernet je tradičně hořký nápoj původem z Itálie a může se pít v namražené sklence i s kostkou ledu. „Kupříkladu ale česká novinka Altfernet se doporučuje pít i za pokojové teploty,“ dodává Vopálenský.

Fernet se podle něj skvěle hodí i do míchaných drinků. Mimo klasické kombinace s tonikem je skvělé i spojení hořkého fernetu s mangovou limonádou nebo s kolou. „Kola s fernetem se například velmi často pije v Argentině,“ přidává Vopálenský inspiraci z Jižní Ameriky.

Tequilu jedině čistou

Typická mexická pálenka tequila se vyrábí z modrého agáve ve státě Jalisco, u pravého výrobku najdete ochrannou známku (označení NOM a číslo). Barman Tomáš Kučera vysvětluje, že podávání tequily s pomerančem a skořicí nepatří mezi správné způsoby podávání: „U tequily byl rituál se skořicí jen čistý marketing, a pokud si tequilu opravdu chcete vychutnat, měli byste ji servírovat do degustační sklenice.“

Jahodová margarita připravená v restauraci Na Golfu v Kostelci u Křížků

Použití soli a citronu již má své opodstatnění (sůl pomáhá zastavit odvodnění organismu alkoholem, citron zase k jeho rychlejšímu odbourávání), ale v Mexiku se s ním setkáte málokdy. Tvoří však součást populárního koktejlu Margarita, kde tequilu doplňuje triple sec (Grand Marnier, Cointreau) a čerstvě vymačkaná citronová nebo limetová šťáva, okraj sklenky je při servírování obalený v soli v kombinaci s cukrem a citronovou nebo limetovou kůrou.



„V Mexico City se tequila pije jako tzv. sangrita – nejdřív panák tequily na ex, který zapíjíme rajčatovým džusem, protože jinak je moc silná,“ vysvětluje mexické zvyklosti Alejandro, který se v Česku živí jako advokát.

Ovocné pálenky

Nebyla by to správná moravská oslava, pokud by někdo nepřinesl domácí slivovici nebo jinou ovocnou pálenku. Ovocné pálenky se vždy servírují při pokojové teplotě, bez ledu a nejlépe z degustační sklenky na stopce se zúženým hrdlem, které zajistí, aby se krásně rozvoněla vůně ovoce. Pokud nemáte žádného šikovného příbuzného z Moravy, nemusíte se ale spokojit s průměrným výrobkem. V Zámecké palírně v Blatné vyrábějí světový unikát – čtyřikrát destilované ovocné pálenky, které jsou velmi jemné s bohatou ovocnou chutí a vůní.

„Ovocné destiláty se výborně hodí do horký drinků. Hruškovice vynikne třeba se zázvorovým Belvoir nealkoholickým likérem (neboli cordialem) a spolu s kolečkem zázvoru a křížalami vytvoří parádní chuť. Ke švestce se pak hodí cordial z jablek, švestek a skořice,“ nabízí nápady na servírování Petr Vopálenský.



Whisky na několik způsobů

V zimě si klidně dejte panák whiskey na zahřátí na způsob grogu

Američan a profesionální barman Ryan Miller potvrzuje vzrůstající oblibu whiskey v Česku. V Ryanových rodných Spojených státech se whiskey pije buď jako panák, nebo v oblíbené kombinaci s kolou. Ideální je podávat whiskey při pokojové teplotě a bez ledu či sody, ale fantazii se meze nekladou a může se klidně stát i základem koktejlu.



Za posledních několik let vstoupily na český trh a do barových poliček ochucené whiskey - třeba s příchutí medu nebo skořice. „Americkou klasiku Jack Daniels v nové variantě můžete vychutnat jako namražený shot, ale taky s horkou vodou na způsob grogu,“ doporučuje barman Tomáš Kučera. Míchané drinky z irské whiskey a skotské najdete níže.



Cloudy Apple



50 ml Tullamore D.E.W.

jablečný mošt

širší plátek citronu na ozdobu



Do vysoké sklenice naplněné ledem nalijte irskou whisky, dolijte jablečným moštem a ozdobte citronem.



Dark Devil

5 cl Johnnie Walker Black Label

5 cl brusinkového džusu

5 cl zázvorového piva

Do sklenice s ledem postupně nadávkujeme jednotlivé ingredience a lehce promícháme. Na závěr ozdobíme například limetou a servírujeme.

Beer Fizz

6 cl Johnnie Walker Double Black Label

2 cl čerstvé citronové šťávy

2 cl cukrového sirupu

světlé pivo

V šejkru dobře protřepejte whisky, cukrový sirup a citronovou šťávu. Přelijte do vysoké sklenice na čistý led a dolijte světlým pivem. Před servírováním ozdobte citronovou kůrou.



Jak se vyhnout kocovině? Zapomeňte na předsudky, že po sladkém pití bolí hlava, nebo že vám ráno znepříjemní nápoje zlatavé barvy jako rum nebo whisky. Raději se zaměřte na osvědčené tipy barmanů: Nikdy nepijte na lačno. Se sytým žaludkem mnohem déle vydržíte fit, protože alkoholu bude déle trvat, než se dostane do krve. Před odchodem na party se proto pořádně navečeřte a během silvestrovských oslav nezapomeňte zobat občerstvení. Chlebíčky, oříšky a jednohubky nejsou jen na okrasu, ale stejně jako s alkoholem to ani s nimi nepřehánějte.

