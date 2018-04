Vánoční drinky je lepší nemíchat. Nejlepší volby? Červené a šumivé víno

Nejzdravější je samozřejmě nepít vůbec. Když už si chcete kolem svátků trochu dopřát, je dobré k alkoholu přistupovat se stejným rozmyslem jako k jídlu. I když samotný alkohol tělo tráví trochu jinak: vnímá ho jako jed, který se snaží co nejrychleji odbourat.



Ve vánočních drincích ho ovšem většinou najdeme v kombinaci se spoustou cukru a třeba i tučného kondenzovaného mléka. Navíc v nás vzbuzuje chuť na smažená a mastná jídla, takže přijaté kalorie rychle stoupají vysoko nad doporučenou denní dávku. K tomu přičtěte podrážděný žaludek, dehydrataci, nevolnost a bolesti hlavy – prostě klasickou kocovinu.

Osvědčené triky pomáhají. Před pitím nebo i během něj je dobré si dát malé, lehké jídlo. Drinky si pak řeďte vodou – relativně „zdravými“ variantami jsou bílý střik nebo vodka se sodou. Alkoholické nápoje klidně skleničkami čisté vody rovnou prokládejte. Předejdete tak dehydrataci, kocovině i příliš rychlé intoxikaci alkoholem.

Klíč k úspěchu a dlouhodobě zdravému organismu je samozřejmě i v tom, které nápoje si vybíráte a jak je kombinujete. Odborníci se shodují, že nejlepší je nemíchat vůbec a držet se celý večer jen jednoho drinku.

Víno? Ano, ale tmavé nebo suché

Nejlepší volbou, co se alkoholickým nápojů týče, je červené víno. Obsahuje totiž minerály a antioxidanty včetně flavonoidů nebo méně známého resveratrolu. Ten podle studie Harvard Medical School prodlužuje životaschopnost a obranyschopnost buněk, takže přispívá ke zdravému tělu a k dlouhověkosti.

Střídmost je pochopitelně na místě a záleží i na odrůdě. „Čím je červené tmavší, tím lépe,“ poradila deníku Daily Mail nutriční specialistka Charlotte Wattsová. „Značí to totiž větší obsah antioxidantů.“ Nejvhodnější volbou k slavnostní večeři je tak podle ní merlot, cabernet sauvignon nebo chianti, neurazí ani pinot noir.

Wattsová doporučuje i suché bílé odrůdy nebo suché varianty šampaňského a dalších šumivých vín. Čím sušší, tím méně cukru a méně přijatých kalorií. Nejen klasické bílé víno, ale i šampaňské nebo sekt pak zkuste smíchat s perlivou vodou. Hydratace je základ a trochu se tak navíc „oklamete“: vypijete stejné množství tekutin, ale méně alkoholu.

Svařené víno, taky víno. Jen ho neslaďte

Chybu neuděláte ani se svařákem, nejlépe domácím. Jen byste ho neměli vůbec sladit. S kořením šetřit nemusíte: skořice je bohatá na antioxidanty, hřebíček má protizánětlivé a antibakteriální účinky. Badyán čínští lékaři ordinují na bolesti břicha a problémy s trávením. Muškátový oříšek pak prokazatelně detoxikuje ledviny a játra, což se zrovna v kombinaci s alkoholem hodí.

Oblíbenou sváteční záležitostí jsou i punče, ve kterých se většinou potkává víno, rum a cukr nebo dokonce slazený džus. Podobně vypadá čím dál populárnější švédský nápoj „glögg“, který se vyrábí ze svařeného vína, vodky, ovoce, cukru a koření.

S míchanými vánočními drinky je to podobné jako s letními koktejly. Kombinace různých druhů alkoholu tělu nesvědčí a ve větším množství se postará minimálně o pořádný bolehlav. Cukr nebo sladký džus, to jsou zase kalorie navíc. Dohromady to tělu moc prospěchu nepřináší. Co s tím? Punče pijte s mírou, raději je ale vyměňte za samotné, neslazené víno.

Podívejte se, jak si doma připravit poctivý svařák:

VIDEO: Čas na svařák. Vinaři poradí, jak ho připravit doma Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vaječný likér – přehlídka cukru a tuku

„Vaječňák“ a další sladké, krémové likéry patří mezi vánoční klasiky. Jako takové nám do jídelníčku přidávají pořádný nášup kalorií. Ale kdo by odmítl? „Vaječný likér je v podstatě festival tuku a cukru,“ vysvětlil ABC News Keith-Thomas Ayoob, profesor pediatrie z newyorské Albert Einstein College of Medicine.



Cholesterolu z vajíček se podle něj bát vůbec nemusíme. Naopak tuky, které v krémových likérech najdeme, jsou většinou ty „špatné“, nasycené. „Jsou to ty, po kterých máme tepny jako zanesené trubky,“ říká Ayoob. „Dohromady s cukrem se pak postarají o spoustu zbytečných kalorií navíc.“

Jak hřešit s rozumem? Podle lékaře si nejvíc pomůžeme, když si místo kupovaného likéru vyrobíme vlastní. Můžeme tak kontrolovat, co do něj opravdu přijde: zvolit množství cukru i jak tučné mléko použijeme. K tomu budeme mít i přehled o množství alkoholu – méně je tady opravdu více, použitý rum má jen podtrhnout chuť, ne opít celou rodinu.