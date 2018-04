Amalgámové plomby rakovinu nezpůsobují, vyvrátil mýtus stomatolog

A dodal, že souvislost amalgámové plomby s rakovinou v ústech nebyla prokázána.

"Ideální by bylo, kdyby lidé nejčastěji chodili k zubaři kvůli preventivní prohlídce, jelikož tak by se mohlo předejít většině potíží s chrupem či dásněmi. Bohužel je tomu spíše tak, že přicházejí až s bolestí nebo s chybějícími zuby," říká stomatolog Jan Stuchlík.



O lékaři MUDr. Jan Stuchlík je absolventem 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy oboru stomatologie. Je držitelem několika zahraničních kvalifikací mimo jiné i DGI - Deutsche Gesellschaft für Implantologie. Jeho specializací je implantologie, tkáňová regenerace a estetické zubní lékařství. Dlouhodobě se také věnuje publikační činnosti a překladům odborných článků z anglického a německého jazyka pro mezinárodní časopis Quintessenz. Jako lékař pracoval na soukromých klinikách v Praze, nyní vlastní Dentální kliniku Jan Stuchlík.

Nejčastější problémy jsou samozřejmě zubní kazy a také parodontitida. Ale čím dál tím více přicházejí i ti, kteří chtějí řešit nějakou tu vadu na kráse. Obvykle se jedná o celokeramické fazety nebo bělení zubů.

Čistý zub se nekazí

Abychom si svůj chrup co nejdéle užívali, je důležité o něj správně pečovat. Návod není složitý, chce to hlavně čas a pečlivost. Čistý zub se nezkazí a to je přeci důvod, proč si dát na ústní hygieně záležet.

"Ideální je dvakrát denně čistit dutinu ústní nejlépe kartáčkem s měkkými hustě osázenými vlákny, které mají rovný sestřih, nezapomínat na mezizubní kartáčky a případně i dentální nit. Zubní pasta by měla obsahovat fluoridy, pokud tomu tak není, je dobré používat ústní vodu s fluoridy," doporučuje lékař.

Není ani tak důležité, čím si chrup čistíte, ale jak. Správná technika čistění zubů i dásní je zcela zásadní. Pokud si s ní nevíte rady, pak je vhodné navštívit dentální hygienu, kde dostanete patřičnou instruktáž. Ideální jsou pak pravidelné preventivní prohlídky u stomatologa nejlépe dvakrát za rok a ve stejné frekvenci navštěvovat i dentální hygienu, která je důležitá hlavně pro zdraví dásní.

A jak je to s platbami u zubaře? "Pokud má lékařské zařízení smluvní vztahy s pojišťovnami, pak máte nárok na bezplatné preventivní prohlídky včetně rentgenových snímků, přičemž na tzv. panoramatický rentgenový snímek vzniká nárok jednou za dva roky. Dále máte nárok na jeden typ amalgámové výplně a na extrakci zubu včetně lokálního anestetika," dodává stomatolog Jan Stuchlík.