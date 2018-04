Vlasy pod čepicí plihnou i krepatí. Pět tipů, jak se o ně lépe starat

0:30 , aktualizováno 0:30

Rok se pomalu, ale jistě přehoupl do fáze, kdy odmítáme vycházet bez čepice a vlněné šály. Jsou praktické a často i stylové – zlom nastává ve chvíli, kdy je člověk odloží. Možná to znáte.Pracný účes se náhle promění v chaos a vlasy připomínají něco mezi drátky a koudelí. Máme pár tipů, co s tím.