Jak pečovat o kalhoty. Džíny perte ve studené vodě, manšestr uhlaďte

Bavlna

Obsahuje ji polovina textilií, které se dnes vyrábějí, a naprostá většina kalhot. Je měkká a příjemná, a přitom dostatečně pevná, aby něco vydržela. Ve strečových kalhotách se velmi často míchá s elastanem a dalšími syntetickými materiály. „Bavlněné kalhoty perte vždy naruby, aby se nežmolkovaly,“ radí Eliška Kadlecová, textilní konzultantka serveru Fashion Days.



„Bavlnu klidně perte na vysoké teploty, snese i vyvářku,“ dodává expertka. Výjimkou je bavlna s příměsí viskózy – polymeru, který se při vyšších teplotách rozpadá. Oblečení s obsahem viskózy není vhodné prát na víc než 40 °C. Jen tak se nepoškodí ani nesrazí.

Bavlnu je možné žehlit na vysoké teploty. Pokud neobsahuje žádný syntetický materiál, dá se podle odbornice bez obav žehlit dokonce na nejvyšší stupeň. Je-li v ní příměs viskózy, opět platí, že takový materiál dobře snáší jen teploty nízké.

Denim

Džínovina se sice z bavlny vyrábí, ale její vlastnosti jsou jiné. Dříve výhradně pracovní kalhoty dnes nosíme na volný čas, do práce, dokonce na večírky, někdo bez oblíbených džín doslova nedá ani ránu. Zvládají to skvěle, denim je totiž jeden z nejodolnějších materiálů a nevadí mu namáhání ani časté praní. Přizpůsobí se postavě a dobře drží tvar; říká se dokonce, že stárne do krásy.



Důležité je pořídit si kvalitní kousek – není to tak snadné, jak se zdá. Spousta džínových kalhot, které najdeme v obchodech, jsou levněji vyráběné imitace. Pravý denim se tká z osnovy, která je barvená indigem, a režně bílého útku. Proto by měla být z rubu bílá barva vidět. „Na kalhotách má navíc být patrné jemné úhlopříčné žebrování. Jinak nejde o pravé džíny,“ vysvětluje odbornice.

Džíny často obsahují příměs elastanu, proto počítejte s tím, že se vytahají: klidně si kupte i ty, které se vám zdají trochu těsné. Perte je vždy se stejně barevným prádlem a naruby, mají totiž tendenci vyšisovat. Chcete-li, aby si zcela zachovaly původní barvu, perte je raději ve studené vodě.

Aby si džínové kalhoty zachovaly tvar, sušte je pověšené vzhůru nohama nebo ve vodorovné poloze. Žehlit je nemusíte, ale je dobré vědět, že po žehlení změknou a ještě lépe se přizpůsobí figuře.



Manšestr

I hřejivá látka, která pochází z britského Manchesteru, se vyrábí z bavlny, ale i ze syntetických materiálů. Často je v ní příměs elastanu. Manšestrové kalhoty perte i žehlete naruby. Žehlení je tady důležité, povrch látky se totiž musí uhladit do jednoho směru; za sucha už to dohnat nejde, připomíná odbornice.



