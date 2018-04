Pozor, citlivé! Jak pečovat o hedvábí a příbuzné materiály

Investice do luxusního hedvábného šátku, saténové noční košilky nebo večerních šatů z taftu nejspíš litovat nebudete. Bývají to nadčasové kousky, které můžete opakovaně vytáhnout ze skříně při mimořádných příležitostech. Nebo se díky nim naopak cítit výjimečně každý den. Aby vám ale sloužily co nejdéle, je nutné se o ně dobře starat.