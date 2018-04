Dětská pokožka je pětkrát tenčí než dospělá, podráždí ji jahody i vlna

3:49 , aktualizováno 3:49

Všichni víme, že dětská kůže je jemná a velmi náchylná. Ale věděli jste, že se vyvíjí až do tří let věku a do té doby není schopna zajistit tělu plnou ochranu? Přinášíme několik tipů, jak ji zachovat zdravou.