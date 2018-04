Staráte se dobře o dekolt? Nikdy není pozdě začít

Čištění Sprcha nestačí. S vyživujícím sprchovým gelem rozhodně nešlápnete vedle, ale dekolt byste měla ještě dočistit pomocí pleťové vody. Hydratace a výživa Někdo používá běžný hydratační krém, někdo tělové mléko, někdo speciální přípravky určené pro dekolt. Pokud už pozorujete známky stárnutí, zvolte takový produkt, který pleť nejen vyhladí, ale také vyživí. Jednou za týden naneste na oblast masku.

Obrušování Raději než tělový peeling zkuste jemnější variantu určenou pro tvář. Nedoporučuje se používat ho každý den, stačí dvakrát nebo třikrát do týdne. Ochrana I tady platí to samé co pro tvář. V létě vždy preventivně používejte krém s ochranným faktorem – i ve městě. V zimě zase můžete vyměnit běžný hydratační přípravek za mastnější verzi.