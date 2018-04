Poloha při sexu, načasování, dieta či genetika? Co určuje pohlaví dítěte

V minulosti toužily páry zejména po mužských potomcích, kteří by po otcích převzali majetek, řemeslo a zabezpečili rodiče ve stáří. Dnes sice díky rovnosti pohlaví podobné nároky odpadají, i v současné době se ale najdou rodiče, kteří by si vyloženě přáli chlapce, nebo dívku. Může jít o jejich osobní preference, ale třeba i o snahu vyrovnat poměr chlapců a děvčat v rodině.



„Z čistě genetického hlediska má vliv na pohlaví potomka pouze muž, protože jeho spermie, na rozdíl od vajíčka obsahujícího vždy pohlavní chromozom X, může obsahovat buď chromozom X (děvče) nebo Y (chlapec). Nelze ovšem vyloučit, že pohlavní orgány ženy mohou do určité míry ovlivnit, jakou spermii zvýhodní v soutěži o své vajíčko,“ vysvětluje Jaroslav Hulvert, primář reprodukční kliniky Iscare I.V.F. s odkazem na nedávno publikovanou studii. Vědcům se zatím nepodařilo přesně zjistit, co přesně se ve vajíčku v momentě oplodnění odehrává, ale zdá se, že nemusí jít jenom o to, která ze spermií je ta nejrychlejší. Vajíčko možná upřednostní jednu spermii před jinou, podle jakého klíče je ale doposud nejasné. (Přečíst více si o studii můžete zde.)

Jde jenom o rychlost?

A co tedy se všemi těmi radami, kdy a jakým způsobem byste měla mít sex s partnerem? Tato studie tak trochu nabourává spoustu „zaručených rad“.



„Všechny tyto teorie jsou založeny na předpokladu, že lze nějakým způsobem selektovat spermie ve prospěch těch, co nosí buď pohlavní chromozom X nebo chromozom Y. Například načasování doby oplodnění předpokládá, že spermie nesoucí Y jsou pohyblivější, ale přežívají v pohlavním traktu ženy kratší čas, než spermie s X chromozomem. Tudíž páry snažící se otěhotnět v termínu ovulace, by podle této teorie měly mít větší šanci mít chlapce a při koncepci 2 až 3 dny před ovulací by mělo dojít k početí děvčete. Nicméně žádná seriózní vědecká studie doposud neprokázala platnost těchto rad,“ popisuje doktor Hulvert.



Načasování sexu a poloha

Pokud se snažíte počít, oddávejte se sexu naopak co nejčastěji, abyste svou šanci zvýšili. A nic není větším zabijákem libida, než pohled upřený na kalendář a pocit povinnosti. Neprokázalo se ani to, že by na pohlaví měla vliv preferovaná sexuální poloha, tato metoda ale může aspoň trochu rozvířit váš sexuální život.



Mezi další hojně uváděná doporučení pak patří třeba konzumace banánů a dalších potravin, která by měla ženě zvýšit šanci na početí chlapce. Tím si samozřejmě neuškodíte, obzvlášť pokud jíte málo ovoce, nečekejte ovšem od takové metody nic víc.



Rodinná historie

Spoléhat nemůžete ani na to, jestli se ve vaší nebo partnerově rodině rodí hodně chlapců nebo děvčat, i když této teorii věřili někteří odborníci ještě před několika málo lety. Primář Hulvert ale vyvrací i tento mýtus: „Pokud byste u těchto rodin spočítali předchozích několik generací, tak se opět dostanete (za předpokladu dostatečného množství potomků v každé generaci) na poměr pohlaví zhruba 1:1.“

Jediným zcela ověřeným způsobem, jak si vybrat pohlaví potomka, je tedy návštěva kliniky reprodukční medicíny. Nepočítejte ale s tím, že vám lékaři pomůžou pouze na základě vašich přání a tužeb, tyto služby jsou určené pouze pro páry, které by mohly svým dětem předat závažné dědičné onemocnění (např. poruchu srážlivosti krve dědí pouze chlapci). Ostatní se proto budou muset spokojit s tím, že karty jsou rozdané půl na půl.