Trápí vás časté změny nálad? Naučte se ovládat svoje emoce

Ženy a nálada během menstruačního cyklu Je to tak, náladu žen z velké části ovlivňují ženské hormony. Ovšem není to „jen" PMS, ale také hormonální změny, které přicházejí zhruba čtrnáct dnů po menstruaci. V podstatě by se dalo říct, že ženy jsou studnicí emocí, které mění klidně každých pět minut. Ženské hormony mohou za to, jak se máme, jak se tváříme, co jíme, co si oblékáme nebo zda podáváme v zaměstnání lepší nebo horší výkony. A jen těžko tyhle hormony mohou ženy držet na uzdě. Ovšem i mezi ženami jsou rozdíly a ne každá reaguje přehnaně. Některé jsou ovšem velmi citlivé a změny nálad jsou u nich patrnější. Co pomáhá zvládnout změny nálad během PMS?

CVIČENÍ: Pravidelné cvičení pomůže potlačit symptomy PMS. Můžete běhat, jezdit na kole, chodit, tančit nebo plavat, a to asi třicet minut alespoň třikrát týdně. Pohyb pomůže regulovat emoce a zlepší kvalitu spánku. STRAVA: Když zahrnete do stravy zdravější potraviny a budete se vyhýbat jídlům s vysokým obsahem soli, tuku a cukru, podaří se usměrnit příznaky premenstruačního syndromu. Přidejte ovoce, obiloviny a zeleninu, omezte kofein a alkohol a vaše nálady budou stabilnější. RELAXAČNÍ METODY: Nejrůznější relaxační techniky ke zvládání stresu jsou velmi užitečné při zklidnění a zmírňování úzkosti. Cvičení jógy a meditace jsou ideální. VITAMINY: Vitaminové doplňky jako B6, hořčík a vápník se často používají k prevenci a omezení emočních a fyzických symptomů PMS. PIŠTE SI DENÍK: Psaní deníku velmi pomáhá, aby se uklidnila vaše hormony rozháraná mysl. Podle odborníků je psaní deníku jakási emoční terapie, která pomáhá vyřešit konflikt v hlavě a usměrnit nepříjemné emoce.