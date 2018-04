Když nemocný kýchne, vir letí 1,5 metru. Jak odolat chřipce?

Nemocný je nejvíc nakažlivý první dny. Pokud to jde, vyčleňte mu po dobu jeho nemoci samostatnou místnost. Jídlo mu noste zvlášť a použité nádobí také zvlášť umyjte, postačí běžné saponáty.

Viry vydrží až dva dny

Jak dlouho virus přežije, záleží na druhu povrchu, kam kapénky, které jej obsahují, dopadnou. Na hladkém povrchu z plastů nebo kovů vydrží nejdéle - až dva dny. V oblečení a papírových kapesnících se drží až dvanáct hodin, na rukou pět minut.

Jak správně větrat? Suchý a vydýchaný vzduch dráždí ke kašli, čímž se pochopitelně dál šíří infekce. Větrejte krátce, ale intenzivně, okna na chvíli prostě otevřete dokořán. Avšak nedělejte průvan, abyste viry nešířili po celém bytě. Akci opakujte ideálně každou hodinu. Nemá smysl nechávat pootevřené okno, vzduch by se stejně nevyměnil.

Základem je mytí rukou, mají se mýt teplou vodou a mýdlem, nyní déle a pečlivěji než obvykle. Je možné použít také speciální gely na bázi alkoholu - lze je koupit v lékárně, ale i v drogerii. Doporučuje se umývat si ruce nejen po každém příchodu domů a před konzumací jídla, ale také po každé manipulaci se špinavým prádlem, použitým nádobím nebo kapesníky nemocného.

Je samozřejmé, že nemocný používá svůj vlastní ručník, a to i na utírání rukou po použití toalety. Prádlo ani matraci, na níž nakažený chřipkou leží, nemusíte nijak mimořádně dezinfikovat, není třeba nakupovat žádné speciální přípravky. Postačí běžné vyvaření povlečení a ručníků. Na látkové kapesníky zapomeňte.

Pokud potřebujete uklidit podlahu, raději ji vysajte, zametání víří prachové částice. Snažte se také omýt kliky, kterých se nemocný dotýká.

Buďte ohleduplní

Když onemocníte chřipkou, pravděpodobně se nehnete z postele. Běžná viróza, čili rýma, kašel a podobně, vám však jistou šanci na nezodpovědné přecházení dávají. Uvědomte si proto, že při kýchnutí se vzdušný aerosol šíří kolem nás do vzdálenosti až jeden a půl metru, proto dbejte na důslednou osobní hygienu.

Když kýcháte, tak důsledně do kapesníku, nemáte-li ho výjimečně po ruce, tak si alespoň zvedněte ruku a pčíkněte do horní poloviny paže. Lepší než vyprsknout viry dopředu nebo je "chytat" do rukou, které si pak neumyjete. Nebo s nimi po cestě do koupelny sáhnete na kliky.

Teplé ponožky, šála a rukavice

Je třeba myslet na to, že nemoc se do těla dostává rukama, jimiž si často saháte na obličej, kde jsou citlivé sliznice úst a očí. Opět platí: umývat si ruce. Nesdílet žádné společné toaletní potřeby, sklenice, ručníky, příbory. Ale ani si nepůjčovat mobilní telefony: telefon v kanceláři, který slouží všem, je třeba otřít dezinfekčním ubrouskem.

Člověk by se měl vyhýbat místům, kde je soustředěno velké množství lidí na malém prostoru, který je obtížně větratelný nebo je klimatizovaný - supermarkety, kina, divadla, obchodní centra. Rizikové je rovněž cestování přeplněnou hromadnou dopravou.

Myslete i na celkové zvýšení imunity. Tělo posílí také otužování či sauna. Vyčistí se kůže i sliznice, zvýší se přizpůsobivost organismu. Naopak sliznice v krku není dobré dráždit studenými nápoji. Musí se vyrovnávat s nízkou teplotou a nemají pak sílu na boj s virem. Snadněji podlehnou nemoci. Mnohem lépe organismu udělá teplý čaj, který navíc může zahřát studené a neprokrvené ruce.

Stejný význam má také šála, rukavice a teplé ponožky. Prochladlé tělo se hůře brání, zejména pak v oblasti dýchacích cest. Stejně tak má na boj s viry málo sil nevyspalý a unavený člověk.