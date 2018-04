Jak obléknout ženicha: zaměřte se na detaily, černou klidně vynechte

Rozhodně ano, myslí si Jakub Lohniský, majitel pánského butiku Le Premier. Začít bychom měli u jejich pohodlí. Materiál obleku by měl být přírodní. Ne každý možná pozná rozdíl na první pohled, ale vězte, že ženich ho pocítí. "Vsaďte na vlnu, bavlnu, nebo len, oceníte je zvlášť v létě," radí odborník.

Důležité je, aby oblek i košile dokonale seděly, nebojte se úpravy nebo šití na míru. Ale co se střihu týče, neexistuje žádné výraznější omezení, říká Lohniský.

Letní svatby, zejména ty, co se odehrávají venku, dávají podle něj velký prostor kreativitě. "Bát se nemusíte zajímavých detailů, jako je špičatá klopa," podotýká a dodává, že slavnostnější ráz dodá vestička. Zapovězen je jen klasický smoking, ten se hodí pouze pro večerní události.

Jde to i bez černé

Ani v barvách žádné přísné zákazy neplatí, nicméně: "Místo populární černé barvy bych doporučil spíš tmavě modrou, která se dobře doplňuje s hnědými polobotkami, nebo i světlejší odstín modré," radí expert. Co se košile týče, nejlépe podle něj působí klasická bílá, která může mít i jemný vzor.

Svěžeji než černý či tmavošedý oblek působí světlé varianty. S těmi ovšem opatrně. "Je třeba na ně mít ideální postavu, málokomu opravdu sluší," myslí si Jakub Lohniský. Na letní svatbu, která se koná třeba na pláži, by však světlé tóny klidně zvolil: "Volnější lněné sako a bílé kalhoty nemusí být špatná volba."

Ladit, nebo neladit?

Záludné dilema nemá jednoznačné řešení, ale rozhodně tu platí, že méně je více. "Setkal jsem se už i s požadavkem, aby látka obleku ladila s očními stíny svědkyně," říká odborník. "To je ale nesmysl, stejně jako třeba představa, že by košile měla ladit s prostředím svatby."

Když ladit, tak s nevěstou, a pokud možno jen přes doplňky. "Pozornost věnujte detailům, jako je kravata či motýlek, manžetové knoflíčky, kapesníček nebo třeba ozdoba do klopy." Barvy jsou nicméně podružné, ženich a nevěsta by se měli doplňovat hlavně co do stylu. "Příjemnou třešničkou na dortu je, když si ženich a jeho svědek nechají ušít obleky ve stejném duchu," uzavírá Lohniský.