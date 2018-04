Jak obléknout partnera? Inspirace přímo z Paříže

Na přehlídce značky Yves Saint Laurent určené pro úzký okruh 150 pozvaných lidí, mezi nimiž byly herečky Catherine Deneuveová a Charlotte Ramplingová, ukázala značka, že zůstala věrna kalhotám s nízkým rozkrokem.

I ostatní návrháři nabízejí kalhoty s úzkými i širokými nohavicemi sahajícími do půlky kotníků, aby daly lépe vyniknout ponožkám a hlavně polobotkám. K nim patří roláky, saka, bundy se zipy nebo kabáty z krokodýlí koženky nebo pravé kůže. Objevily se i bílé košile, které ale tvořily výjimku v jinak černošedém provedení.

Paříž fashion

Podle agentury AFP mají přehlídky i přes nynější ekonomickou stagnaci bohatý program a bude se zde prezentovat i pět nováčků, napsala agentura AFP. Návštěvníci si mohou vybírat ze 46 přehlídek, což je o dvě víc než v předchozí sezoně v červenci. Stejně jako dřív má být k vidění dvacítka kolekcí.

"Kalendář akcí nikdy nebýval tak nabitý, nebo pouze výjimečně, což je poněkud neočekávané vzhledem k ekonomické krizi", řekl Didier Grumbach, prezident Francouzské federace krejčích.

Ve Francii "krizi vnímáme, ale zatím nás nezasáhla", dodal. V každém případě bez ohledu na ekonomickou situaci podle něj přehlídky zůstanou nejlepším a nakonec i nejlevnějším způsobem, jak uvést značku na mezinárodní trh.

"Problémy však čekáme hlavně v červenci nebo za rok v lednu." Největší očekávání vzbuzují dva nováčci: Brit Gareth Pugh, který na sebe upozornil již na podzim svojí dámskou konfekcí prezentovanou v Paříži, a Američan Rick Owens.

Sedmadvacetiletý Pugh, kterého média považují za vycházející hvězdu britského módního nebe, uchvátil Paříž oděvy v kombinaci černé s bílou a futuristickým vzhledem využívajícím "pancéřový" efekt. Nyní poprvé bude prezentovat pouze pánskou kolekci. Mladý designér představil svou první kolekci v roce 2005 a mimo jiné navrhoval kostýmy pro zpěvačku Kylie Minogue.

Šestačtyřicetiletý Kaliforňan Rick Owens, jehož styl tisk charakterizuje převážně jako "glamour-grunge", vytvořil první modely pod svým jménem v roce 1994 po absolutoriu na Parsons College of Art and Design v Los Angeles. Svou první kolekci představil v roce 2002 v New Yorku a následně uspěl i v Paříži, kde žije od roku 2003. Tvoří pro muže i pro ženy, v letech 2003 až 2006 byl uměleckým šéfem módního domu Revillon, který se specializuje na kožešiny. Jeho vypasované kabátky, kožené bundy a nepravidelně obroubené kalhoty okouzlily i popové hvězdy, jako je Madonna a Courtney Love.

Tři další návrháři budou své první kolekce prezentovat v programu nynějších pařížských přehlídek: Nizozemec Francisco Van Benthum, Brit Kim Jones pro Dunhill a Belgičan Bruno Pieters pro německou pobočku společnosti Hugo Boss. Ta oznámila reorganizaci svých aktivit, které by mohly vést ke snižování počtu pracovních míst, ale i za cenu vyšších nákladů se rozhodla uvést svou kolekci radši v Paříži než v Berlíně kvůli již zmiňované výhodě vyvedení značky na mezinárodní trh.

Přítomna je většina módních domů zvučných jmen, jejichž přehlídky na sebe v průběhu čtyř dnů budou navazovat: Louis Vuitton, Jean Paul Gaultier, Yohji Yamamoto, v pátek Givenchy a John Galliano v pátek, Kenzo a Emanuel Ungaro v sobotu a Hermes, Lanvin a Dior v neděli.