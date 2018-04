Pět tipů jak kombinovat široké kalhoty. Jsou zase v módě

Do kanceláře

Kombinace kalhotového kostýmu a dobře padnoucího trička patří do kategorie „v práci nikdy nezklame“. Letos jen vyměňte cigaretové kalhoty v délce nad kotníky za širší, delší nohavice. Místo černých doplňků zvolte módní odstíny hnědé. Pozor, už neplatí, že boty a kabelka musí mít úplně stejnou barvu; dva příbuzné, ale ne identické tóny jsou mnohem víc šik.

Kalhoty a sako z krepové tkaniny, DKNY, info o ceně na Net-A-Porter.com. Kašmírové tričko, Boutique, prodává Topshop.com za cca 1 050 Kč. Kabelka z měkké kůže, C de Cartier, info o ceně v butiku. Sada dvou prstenů, COS, cca 410 Kč. Lodičky, Gianvito Rossi, info o ceně na MyTheresa.com.

Na farmářský trh

K teplým jarním víkendům (které snad už brzy nebudou sci-fi) podle nás patří určité tradice. Třeba dopolední vycházka nebo vyjížďka na kole spojená s nákupy na trhu. Oblékněte se po vzoru celebrit v civilu: pohodlné tričko zastrčte do volných „boyfriend jeans“, přidejte stylové tenisky a obří sluneční brýle. A na lahůdky od trhovců to chce pořádně velkou nákupní tašku.

Boyfriend jeans, s.Oliver, 1 999 Kč. Pánské tričko, Fjällräven, info o ceně v obchodě. Tenisky Superstar Supercolor, Pharrell Williams pro adidas Originals, 2 599 Kč. Sluneční brýle, Quay, prodává NastyGal.com za 705 Kč. Nákupní taška Happy Jackson, prodává ZOOT za 179 Kč.

Na rande

Široké kalhoty v délce pod kolena, kterým se říká culottes, jsou sezonní hit a skvělá varianta klasické midisukně. Platí pro ně stejná pravidla, tedy že vršek by měl být přiléhavý, aby vyvážil širší spodní část, a že nejlépe vypadají s lodičkami nebo sandálky na podpatku. Culottes jsou elegantní samy o sobě; když navíc přidáte výrazný šperk a psaníčko, můžete klidně vyrazit do divadla.

Culottes,Chalayan, info o ceně na Net-A-Porter.com. Top bez rukávů, Topshop, cca 370 Kč. Kožené sandálky, Vagabond, prodává ZOOT za 2 399 Kč. Náhrdelník, H&M, 349 Kč. Psaníčko, Humanic, 599 Kč.

Na večírek

Inspirujte se stylem 70. let, který právě frčí, a prohlédněte si pár obrázků ze slavného newyorského klubu Studio 54, kam chodily hvězdy jako Bianca Jaggerová, Elizabeth Taylorová nebo zpěvačka Cher. Napodobit jejich uniformu je snadné. Budete potřebovat overal nebo top a kalhoty: čím širší, tím lepší. Přidejte extravagantní boty na pohodlném podpatku, to abyste mohla protančit noc, a co nejluxusnější a nejtřpytivější šperky. Voilà.

Kalhoty a top s volánem, F&F, info o ceně v obchodě. Psaníčko z veganské kůže, Matt & Nat, prodává Urbanlux.cz za 2 160 Kč. Lodičky, Acne Studios, info o ceně na webu. Prsten z bílého zlata s diamanty, ametysty a safíry, ALO diamonds, info o ceně v klenotnictví. Náušnice z bílého zlata s diamanty, safíry a měsíčním kamenem, Lydia Courteille, info o ceně na Net-A-Porter.com.

Na hudební festival

Jistě, do jejich sezony je ještě daleko, ale těšíme se na ně už teď. Navíc už víme, že letos se festivalová móda ponese v duchu hippies. Z předchozích let zůstávají etno prvky, přidává se k nim ještě vrstvení barevných šperků i oblečení z jemných materiálů. A taky pohodlné volné kalhoty, ve kterých vydržíte celý den a noc. Klidně zaexperimentujte a oblékněte ty od pyžama.