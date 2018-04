Kontrasty, barvy i spousta lesku. Čtyři tipy, jak nosit plisovanou sukni

Puntíky, kam se podíváš

Sukně s desítkami drobných skladů – dokážete si představit něco ženštějšího? Proč ji tedy neodlehčit něčím, co zavání mírnou rebelií? Ideální je džínová bunda, kterou oceníte hlavně ve dnech, kdy je počasí nepředvídatelné. Abyste outfitu dodala na originalitě, přidejte třeba plstěný klobouček v retro stylu, puntíkované boty na podpatku a kabelku s podobným vzorem.



Plisovaná sukně, Mango. Džínová bunda, s.Oliver. Plstěný klobouk, Tonak. Kabelka, Moschino. Lodičky na platformě, Baťa.

Hra s odlesky

Delší šedá sukně s jemnými odlesky si přímo žádá o propojení s metalickými tóny, o které se postarají třeba navrstvené náramky ve stříbrné barvě. Džínovou košili, která tvoří příjemný kontrast k něžné sukni, zastrčte dovnitř a přidejte páskové sandálky. „Stříbrným hřebem“ outfitu pak může být lesklé psaníčko se zajímavou aplikací.



Denimová košile, F&F. Sada dvou náramků, Asos. Plisovaná sukně, Marks & Spencer. Lesklé psaníčko, NastyGal. Páskové sandálky, Aldo, prodává ZOOT.

Pro chladnější večery

I v létě je někdy třeba sáhnout po něčem teplejším. A nemusí to být vždycky kalhoty, stačí do plisované sukně zastrčit rolák a přidat bundičku v motorkářském stylu. To, že nám počasí zrovna nepřeje, neznamená, že musíme zapadnout v neutrálních tónech. Podobný model snadno oživíte barevnými lodičkami a netradičními náušnicemi.



Koženkový křivák, F&F. Náušnice, H&M. Plisovaná sukně, Marks & Spencer. Lodičky s kontrastním podpatkem, Asos. Bílý rolák, Lindex.

Komfortní řešení

Poslední model je naopak ideální pro nejteplejší letní dny. Jestli vás rozčiluje, když se vám halenka zastrčená do sukně vyhrnuje, skvělým řešením je body, které drží za všech okolností a ještě navíc je právě teď trendy. K lososové sukni klidně oblékněte romantický kytičkový vzor a nezapomeňte ani na doplňky: kabelku v kontrastní barvě, extravagantní brýle a pohodlné sandálky.