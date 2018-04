VIDEO: Kožená bunda se hodí do práce i na party. Naučte se ji nosit

2:25 , aktualizováno 2:25

Základ správného dámského šatníku tvoří několik pilířů, mezi kterými nechybí ani černá kožená bunda. Tento kousek se dá výborně kombinovat s mnoha styly a při správném výběru se hodí do kanceláře, do města i na slavnostní party. Poradíme vám, jak na to.