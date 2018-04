Kozačky nad kolena jsou oříšek. Jak v nich vypadat stylově, ne lacině

Může se hodit Inspirujte se na Modissimo.cz a vyberte si z pestré nabídky kozaček za skvělé ceny.

Základní kámen stylové vizáže samozřejmě pokládáte už ve chvíli, kdy si boty kupujete. Pokud jde o kozačky, investice do kvality se vyplatí vždycky. Zvolte takové, které užijete i v dalších sezónách - ideálně kožené, příjemné na nošení, v neutrálním odstínu a s minimem zdobení.

Pak je na řadě celkový styling. Ten je u podobně výrazných a sexy kousků rozhodující; v kombinaci s rudými minišaty na tělo můžou vysokánské kozačky působit tak trochu vulgárně, když je naopak vhodně odlehčíte, budete za šik dámu. Vaše motto by mělo znít: více je tentokrát opravdu více.

Vsaďte na neutrální barvy

Černou, bílou, ale ani krémovou či šedou nic nezkazíte, zvlášť když je obléknete v blocích. Černé kozačky vhodně "usměrní" černé kalhoty (jiné než úzké do takto vysokých bot ani nepatří), vršek pak může být světlý a objemný. Harmonie zaručena.



Kozačky, Asos Karma, cca 3 220 Kč. Prsten s motivem magnólie, Janja Prokic, prodává Debut Gallery za 12 000 Kč. Strečové kalhoty, H&M, 499 Kč. Tričko, Topshop, info o ceně v obchodě. Umělý kožíšek, H&M, 1 299 Kč.

Sukně ano, ale široká

To znamená áčková nebo aspoň tulipánová, úzká by působila příliš prvoplánově. Měla by ovšem být tak krátká, aby byl odhalený vršek bot - uznáváme, že tenhle trend se hodí spíš pro dlouhonožky. Pro skutečně nenucený vzhled přidejte jednoduchý top a kabát, který bude výjimečně o pár centimetrů delší než sukně.



Kozačky, Baťa, 1 999 Kč. Prsten, ALO diamonds, info o ceně v klenotnictví. Top, Maiyet, info o ceně na Net-a-Porter.com. Sukně, Alice + Olivia, prodává MyTheresa za cca 8 570 Kč. Kabát, Dorothy Perkins, cca 1 930 Kč.

Zakryjte dlouhé nohy...

Čím delší, tím vyšší kozačky si můžete dovolit, nebojte se ani těch v rybářském stylu. Drobnější dámy by se v nich doslova utopily, vy jim snadno dodáte šmrnc barevnými koktejlkami. Měly by končit aspoň dva centimetry nad horním okrajem bot. Jsou na vás zářivé šaty příliš výrazné? Outfit zneutralizujte "myším kožíškem".



Kozačky, Isabel Marant, prodává Simple, info o ceně v butiku. Šaty, Roksanda Ilincic, info o ceně na Net-a-Porter.com. Kabát, Marc Cain, prodává Van Graaf za 8 999 Kč. Náhrdelník, H&M, 249 Kč.

...a odhalte ty kratší

Ani ženy menšího vzrůstu se nemusí extra vysokých kozaček vzdát úplně. Vybírejte však chytře: nejlepší službu vám udělají ty, které vpředu končí nad kolenem, ale vzadu pod ním. Chybět by neměl - alespoň nízký - podpatek. Ani vy se nebojte velmi krátkých šatů, doplnit je můžete leginami a křivákem. Ať žije grunge!



Kozačky, Lasocki, prodává CCC za 2 199 Kč. Leginy z vlny merino, Lindex, 799 Kč. Šaty, Sasha, prodává Bella Rose za 1 275 Kč. Náušnice, Jamie Jewellery, prodává Asos za cca 680 Kč. Křivák, Karl Lagerfeld, info o ceně na Net-a-Porter.com.

Barvy nejsou zakázané

To neznamená, že bychom vám doporučovaly vykračovat si večer ulicemi v sytě červených kozačkách. Hnědé, rezavé nebo béžové odstíny jsou ale svěží a celému outfitu dodají o něco ležérnější nádech. Nebojte se, ani v kozačkách na podpatku nemusíte vyhlížet mondénně - skvěle je vyváží šaty velmi volného střihu.