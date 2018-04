Košilové šaty na pět způsobů: noste je s džíny, batohem i sexy sandálky

Denim a hnědá kůže

Tahle kombinace bude fungovat vždycky, letos je ovšem obzvlášť trendy – to díky velkému návratu sedmdesátých let. Nezapomeňte jen, že i denimové šaty by měly sedět stejně dobře jako vaše oblíbené džíny. Zkuste je zkombinovat s doplňky v příbuzných odstínech hnědé a přidat pár bohémských detailů, jako jsou barevné lenonky nebo pestrobarevné náušnice.

Denimové šaty, Lee, 2 299 Kč. Koženkový batoh, Clenapal, prodává ZOOT za 1 399 Kč. Korálkové náušnice, Finds + Jacquie Aiche, a kožené sandály, K Jacques St Tropez, info o ceně na Net-A-Porter.com. Sluneční brýle, Lindex, 199 Kč.

Nadčasově šik

Jak vyladit retro áčkové šaty k dokonalosti? Inspirujte se elegantní vizáží Jackie Kennedy, uhlazenými modely Charlotte ze Sexu ve městě nebo „preppy“ stylem, který vychází z módy amerických vysokoškoláků z padesátých a začátku šedesátých let. Chybět by neměly polobotky, drobná kabelka, obří sluneční brýle ani barevný hedvábný šátek, který celý outfit rozsvítí.



Áčkové šaty, Kling, prodává ZOOT za 1 689 Kč. Hedvábný šátek, Emilio Pucci, info o ceně na MyTheresa.com. Sluneční brýle, Marks & Spencer, info o ceně v obchodě. Kabelka, Liu Jo, info o ceně v obchodě. Polobotky, COS, cca 3 430 Kč.

Méně je vážně více

Zvlášť v horkých letních dnech je často nejlepší vsadit na minimalismus. Patří k němu čisté střihy, kvalitní materiály a neutrální barvy. Nebojte se ani bílé – ve správně zvolené siluetě sluší všem. S černými doplňky vypadá velmi stylově, ale originálnější budete, když namícháte boty a kabelku ve dvou sytých barvách. Skvěle vypadá i kombinace metalické a matné kůže.



Košilové šaty, Moschino, info o ceně na Net-A-Porter.com. Kabelka z kůže saffiano, DKNY, 5 850 Kč. Náhrdelník, Lanvin, info o ceně na MyTheresa.com. Kožené mokasíny, Topshop, cca 2 240 Kč.

Černá trochu jinak

Kdo říká, že v létě nemůžete vyrazit v černé barvě? Košilové maxišaty budou vypadat dobře se sandálky i lodičkami, ještě zajímavější je však nečekaná kombinace se sportovními prvky. Letos se k šatům nosí bílé či barevné tenisky a batůžek nebo objemná taška, které se říká „bucket bag“. O stylový kontrast i ochranu před sluníčkem se postará cool kšiltovka.



Dlouhé košilové šaty, H&M, 599 Kč. Kožená kabelka, Elizabeth & James, info o ceně na Net-A-Porter.com. Náhrdelník s kamínky, Topshop, cca 560 Kč. Tenisky, Roxy, 1 350 Kč. Kšiltovka, Marshal Apparel, 960 Kč.

Kreativní vrstvení

Netradiční spojení – třeba šaty oblečené přes kalhoty – jsou v kurzu. Ty košilové budou vypadat nejlépe s úzkými džíny. Zkuste do kalhot zastrčit jen přední část; pokud mají šaty zapínání po celé délce, můžete zase rozepnout pár spodních knoflíků. Výsledek by měl působit ležérně, ale nebojte se ho pozvednout elegantním psaníčkem nebo páskovými sandálky na podpatku.