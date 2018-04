Jedna džínová bunda pro šest typů žen. Najdete se mezi nimi?

Džínová bunda, Acne Studios, prodává Simple za 6 850 Kč. Kozačky, Chibs, prodává The DOGS, info o ceně v obchodě. Šaty, Kate Moss x Topshop, info o ceně v obchodě. Sluneční brýle, Theo, prodává Žilka Optik Studio, info o ceně v obchodě. Náramek, Do Your Own Bling, prodává Nastygal za 493 Kč. Psaníčko Rockstud, Valentino, info o ceně na mytheresa.com.