Čtyři nápady, jak v nové sezoně nosit denim. Zkuste potisky i nášivky

0:30 , aktualizováno 0:30

Sezonu, ve které by džínovina nezaujímala důležitou roli, jsme už dlouho nezažili, ale letos je její postavení vyloženě speciální. Téměř všechny luxusní značky se zaměřily na způsoby, jak ji přepracovat a posunout. Možností je tolik jako snad ještě nikdy: najděte si mezi nimi ty, co zapadnou do vašeho stylu.