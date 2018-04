Bílé tričko není nuda, ale klasika. Nabízíme osm způsobů, jak ho nosit

Může se hodit Bílé tričko není pro vás to pravé? Inspirujte se na Modissimo.cz a vyberte si z pestré nabídky dámských triček a topů.

Na první pohled je obyčejné a okoukané. Zdá se, že by nepřekvapilo snad ani mimozemšťana, který nikdy neviděl oblečení. Ve skutečnosti je však bílé tričko poklad k nezaplacení. Mělo by vám ovšem dokonale sedět a být vyrobeno z kvalitního materiálu, ideálně z bavlny. Pak už si můžete hrát, jak je vám libo.

Nadčasová kombinace

Dvojice černá + bílá nezklame nikdy, ale letos dokonce dostala nálepku "trendy". Nejlépe ji podtrhnou velké kontrastní plochy, čisté linie a elegantní střihy. Ty jsou v našem případě inspirovány pánským šatníkem.



Kalhoty, Lindex, 799 Kč. Lodičky, Dune, prodává Asos za cca. 2650 Kč. Tričko, Helmut Lang, prodává Net-a-Porter, za cca. 2450 Kč. Náušnice, Marc by Marc Jacobs, prodává Net-a-porter za cca. 1550 Kč. Psaníčko, Mango, 849 Kč. Vesta, Topshop, cca. 1530 Kč.

Babí léto

Korálová barva a barevné květiny patří tradičně spíš do letního šatníku, ale vyrazit v nich s klidem můžete i teď. Třeba na odpolední party. Kombinace korálové, zlaté a bílé je navíc ideální pro ty, kdo chtějí zdůraznit opálení.

Psaníčko, Dorothy Perkins, cca.760 Kč. Sukně, Zara, 899 Kč. Tričko, Helmut Lang, prodává Net-a-Porter za cca. 2450 Kč. Sandálky, Asos, cca. 1410 Kč. Náhrdelník, Zara, 999 Kč.

Šik rock'n'roll

Rockerská móda, to nejsou jen křiváky a kožené kalhoty. Pokud preferujete jemnější, více ženský styl, jděte na to přes doplňky z kožešiny, velké klobouky nebo výrazné kovové prvky. Dělají to tak Kate Mossová i Taťána Kuchařová.

Vesta z umělé kožešiny, H&M, 899 Kč. Kozačky, Timeless, prodává Zoot za 799 Kč. Džíny, NewYorker, 739 Kč. Tričko, Helmut Lang, prodává Net-a-Porter za cca. 2450 Kč. Klobouk, Zara, 599 Kč. Náhrdelník, Mango, 849 Kč.

Moderní bohémka

K uvolněnému stylu, kterému se říká boho chic, patří inspirace folklórem, etno doplňky a kombinování různých motivů. Nechcete se proměnit v rozevlátou lesní žínku? Držte se jednotného barevného spektra a rozbouřené vzory zklidněte pomocí bílé plochy.

Legíny, H&M, 299 Kč. Balerínky, Zara, 899 Kč. Tričko, Helmut Lang, prodává Net-a-Porter za cca. 2450 Kč. Náhrdelník, New Look, prodává Asos za cca. 340 Kč. Batoh, Topshop, cca. 980 Kč.

Růžový život

Dívčí eleganci ve styly Audrey Hepburnové vám zajistí kolová sukně v barvě cukrové vaty a roztomilé psaníčko. Perly jsou samozřejmost, pozvednou i sportovně střižené tričko. Večer pak stačí jen odložit balerínky a nazout sandálky na podpatku.

Balerínky, Parfois, 399 Kč. Sukně, J.Crew, prodává Net-a-Porter za cca. 5930 Kč. Tričko, Helmut Lang, prodává Net-a-Porter za cca. 2450 Kč. Náhrdelník, Topshop, cca. 850 Kč. Prsten z růžového zlata, Monica Vinader, prodává Net-a-Porter za cca. 4770 Kč. Kabelka, MRKT, prodává Zoot za 999 Kč.

Asijská inspirace

Zatímco na jaře plnila přehlídková mola, na podzim se pomalu, ale jistě začne vytrácet. To ovšem neznamená, že nad Asií musíte zlomit hůl. Prostě k orientálním šortkám nebo sukni místo kimona oblékněte jednoduchý top a elegantní sáčko.



Sako, AX Paris, prodává Zoot za 799 Kč. Sandále na klínku, Zara, 1699 Kč. Tričko, Helmut Lang, prodává Net-a-Porter za cca. 2450 Kč. Náušnice, Zara, 399 Kč. Šortky, Boutique, prodává Topshop za cca. 2140 Kč.

Pánský klub

Říkáte si občas, že by se vám v práci víc dařilo, kdybyste byla chlap? Zkuste si mužskou roli na jeden den vyzkoušet: přes tričko oblékněte tvídový oblek a přidejte klasicky pánské doplňky. Chcete-li outfit zjemnit, doplňte ho zářivou rtěnkou a polobotky vyměňte za lodičky.

Kalhoty, Topshop, cca. 1530 Kč. Sluneční brýle, Parfois, info o ceně v obchodě. Tričko, Helmut Lang, prodává Net-a-Porter za cca. 2450 Kč. Sako, Topshop, cca. 3050 Kč. Polobotky, Acne, info o ceně na acnestudios.com.

Holka z ulice

Styl osmdesátých let šmrncnutý hip-hopovou estetikou je v kurzu už nějaký čas. Jestli vám extravagance není cizí, bez obav smíchejte leopardí vzor, barevné retro botasky a denim, který vám dodá vzezření bezstarostné holky z města.