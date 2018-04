Jak neztratit bratra, když se ožení se semetrikou

V dětství jste se milovali stejně silně, jako jste se nesnášeli, pomáhali jste si z průšvihů zrovna tak, jako jste na sebe žárlili. Čím menší věkový rozdíl mezi vámi byl, tím víc vás to k sobě tehdy táhlo, i když ve vztahu k rodičům jste do značné míry byli vždycky konkurenty.

Psychologické výzkumy tvrdí, jak je sourozenectví důležité pro další vývoj dítěte a jak moc pořadí v rodině ovlivňuje budoucí životní postoje a názory jednotlivce. Ze studií se už ale nikdy nedozvíme, jestli s naším bráškou či sestřičkou dokážeme kamarádit na věky věků, protože nás život semele každého jiným směrem.

Žena mého bratra mi nesedí

Bohatě stačí, když oba dospějeme a najdeme si nového partnera. My si určitě najdeme toho nejúžasnějšího, se kterým se shodneme naprosto ve všem. Ale co až si někoho najde náš sourozenec? Jeho životní postoje a názory sice možná budou v souladu s jeho partnerem, to ale nic nemění na faktu, že nám budoucí švagr či švagrová nemusí sednout.

Stačí, aby si submisivní mladší bráška našel namyšlenou semetriku, pro kterou je špatné vše, co nevymyslí ona sama. Pokud brácha v zájmu klidu ve své nové rodině doma dělá systematicky osla a začne nosit růžové košile, protože mu to bylo "doporučeno", je to v pohodě, ale jen do okamžiku, než ho upozorníte na skutečnost, že tímto růžovým oslem je. Stejně tak agresivní psychotický manipulátor dokáže přetvořit v uzlík nesvéprávných pocuchaných nervů vaši kdysi sebevědomou sestru, ale pokud jí naznačíte, že by mu měla přibouchnout dveře, udělá to vám.

"Švagrová si myslí, že je intelektuálka s patentem na rozum," říká čtyřicetiletá Tereza z Prahy. "Bráchu si absolutně ovinula kolem prstu a dělá si z něj sponzora, hospodyni i chůvu. Nebo spíš blbce. Když ale začala sekýrovat i mě, tvrdě narazila. A tak se dnes stýkám jen s ním a s jeho dětmi. Do rodiny mu nemluvím, ale vidět švagrovou opravdu nepotřebuju," dodává.

Pojďme se zkusit dohodnout

Vztahové problémy jsou citlivé vždy, ale pokud se jedná o sourozence, téma je o to citlivější, že na jedné straně jde o člověka nám nejbližšího. A příkladů, kdy nový partner rozeštval dokonale sehrané sourozence, se najde dost a dost.

"Švagr má spoustu peněz, které zdědil. Sestře nepatří naprosto nic, ale ona si to odmítá připustit. Je opilá skutečností, že mají všeho dost, že nemusí pracovat a má se dobře. Proto ho poslouchá na slovo a pohádala se se mnou kvůli naprosté prkotině, protože ji manžel proti mně naočkoval. Tak se dnes víceméně nestýkáme," smutně konstatuje pětačtyřicetiletá Jiřina z městečka nedaleko Prahy.

Jak vyřešit takový rozkol mezi sourozenci, na to univerzální řešení neexistuje. Vždy je lepší mu předcházet a nenechat situaci dojít do krajních mezí. Což hned nemusí znamenat, že musíme přistoupit na pravidla partnera našeho bratra či sestry. Spíš je potřeba vymezit hranice hned od začátku, setkat se na neutrální půdě, řešit společné problémy společně (bez partnerů) a nemluvit si navzájem do svých věcí (spíš jen zkusit nenápadně poradit či naznačit).

Kdysi jste byli sehraná dvojka, dneska s bratrem téměř nemluvíte. Má smysl rozhádat se kvůli jeho nové rodině? (ilustrační snímek)

"Nemůžeme stále lpět na předchozích výborných vztazích. Nezbývá, než respektovat volbu našeho sourozence," doporučuje psycholožka Marta Boučková. "Pokud nás sám požádá o pomoc, tak buďme připraveni mu ji poskytnout, ale jinak netlačme vztahy do extrému, snažme se situaci nekomentovat a s bratrem či sestrou se pokud možno setkávat odděleně," dodává. Jakákoliv nevyžádaná "pomoc" by se totiž podle ní mohla otočit proti nám.

Navíc je dobré mít na paměti, že i ta sebeprotivnější semetrika může mít pro našeho bráchu určité kouzlo a může být z jeho pohledu ideální partnerkou. Sice jsme si deset let vzájemně kradli lentilky a dalších deset let si brečeli do peřiny, když nás něco bolelo na duši, ale pokud on je se svým partnerským životem spokojen, nemáme právo mu do toho mluvit. Proto se zkusme raději dohodnout a respektovat jeho volbu, protože ztratit bráchu či sestru kvůli novému partnerovi by byla škoda.

