Jak nezapomenout na antikoncepci

Podle gynekoložky Zdeňky Kravarové je nepřesné užívání nejrozšířenějším a zároveň nejzávažnějším problémem spojeným s hormonální antikoncepcí.

"Spousta žen užívá pilulky nepravidelně, jen když si vzpomenou, a někdy si nevzpomenou vůbec," shrnula zkušenosti ze své ordinace v Českých Budějovicích. Problémy se zapomenutím řeší s pacientkami i několikrát týdně, nejčastěji po víkendu. ¨

Proti zapomínání radí pár jednoduchých triků - napsat si připomínku na zrcadlo nebo na lednici, pověsit balení pilulek nad postel, aby to bylo vždy to první, co žena ráno uvidí.

Další možností je dát balení ke kartáčku na zuby nebo si nechat napsat více balení a jedno nosit vždy u sebe, například v pouzdru na doklady. Řešením je i dát si na pravidelnou dobu zvonění na mobilu či využít různých SMS služeb, které antikoncepci připomenou.

Jak nezapomenout ani na mateřské

"Tyto triky fungují spolehlivě při pravidelném denním režimu ženy, která vykonává běžné činnosti pravidelně a ve stejném prostředí," uvedla lékařka.

Podle ní myslí ženy při výběru antikoncepce hlavně na to, aby byla účinná. Zajímá je, zda se jim díky hormonům zvětší malá prsa, nebo naopak velká se zmenší.

Málokterá se ale zamyslí nad tím, jak zajistit pravidelné užívání. Gynekologové proto při výběru antikoncepce upozorňují ženy i na tuto okolnost. Dotazují se na jejich životní rytmus a hledají nějakou pravidelnou činnost, s níž se dá užití pilulky spojit.

Může to být snídaně či večeře, u žen s malými dětmi třeba televizní večerníček. Tyto rady ale nefungují u žen, které chronicky zapomínají, nebo mají naprosto nepravidelný životní rytmus.

Antikoncepce bez pilulek

Pro ně je variantou antikoncepční náplast, která se mění jednou za týden. Další možností jsou antikoncepční tělíska, která působí až pět let, nebo tyčinky, které se voperují pod kůži a chrání před otěhotněním tři roky.

Podle Kravarové si ženy mnohdy stěžují na špinění, střevní potíže či bolesti a přičítají je pilulkám. Na vině podle ní není ve většině případů antikoncepce, ale špatný pitný režim.

Pro vstřebání účinné látky je nutný dostatek vody. Žena by proto v průběhu dne měla vypít 40 mililitrů tekutin na kilogram své váhy, poradila lékařka.