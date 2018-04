Jak nenaletět výživovému poradci? Nevěřte zázračným koktejlům

Narazit na výživového poradce, který se vám bude věnovat, aniž jednoznačně preferuje svůj osobní profit, není snadné, ale jak ukázal test, nelze všechny hodit do jednoho pytle. Nabízíme několik rad, abyste neriskovali, že budete ztrácet čas s nevzdělaným dealerem potravinových doplňků nebo si dodržováním rádoby odborných doporučení zkazíte žaludek.

1. Pozor na recyklované srdceryvné příběhy

Může se stát, že při hledání člověka, který vám bude schopný uspořádat jídelníček tak, abyste zhubli, narazíte na stránky plné příběhů šťastlivců, kterým se to povedlo. Většinou tam mají i fotku. V síti dealerů propagujících jeden výrobek se tyto příběhy s dobrým koncem recyklují, někde dokonce mění jména a věk lidí na fotografiích.

Test výživových poradců Za velké peníze radí špatně

Takovým stránkám se moc věřit nedá. Obvykle obsahují dotazníky, kde se vás váš potenciální poradce zeptá na váhu a míry, ale zejména na částku, jakou za jídlo denně utratíte.

Že jste to vlastně nikdy nepočítali? Rádoby experti na zdravou výživu to udělají za vás a samozřejmě dodají, že jejich výrobek vyjde třeba na 20 korun za porci, čehož vy při normální stravě stěží dosáhnete. Takové praktiky jsou podezřelé, protože ekonomické hledisko tady má omluvit investici do poměrně drahých koktejlů a dalších přípravků.

2. Zázraky se nedějí

Zhubnout zdravě pět kilogramů za měsíc nejde, i když to poradci (tedy ti neseriózní) neváhají slíbit. Dobrý poradce by se vás měl zeptat, jak jste na tom s pohybem, a podle toho (a samozřejmě také podle vašeho věku a dalších ukazatelů) odhadnout, jakou rychlostí budete hubnout. Správné a trvalé hubnutí je pomalé, zhruba půl kilogramu za týden.

3. Zeptejte se předem, co můžete očekávat

Jestliže máte pocit, že zvládnete zhubnout sami, ale zatím nevíte, jak se do toho pustit, stačí vám poradce, který vás vybaví obecnými doporučeními, jak pozměnit dietu, životní styl, poskytne propočet diety či telefonické rady. Zeptejte se vyhlídnutého poradce po telefonu, jaké služby přesně nabízí.

Pokud potřebujete vedení, měli byste navštívit člověka, který vás podrobně vyšetří. Nebojte se zeptat, kde poradce získal vzdělání - i to může být vodítkem. Pokud začne mlžit, je to podezřelé. Víkendový nebo on-line kurz je málo.

4. Základem je anamnéza

Dobrý poradce by měl být hodně zvědavý. Měl by provést dokonalou anamnézu - tedy zhodnocení zdravotního a výživového stavu ještě předtím, než začne cokoli doporučovat.

5. Poradce by měl zajímat váš jídelníček

Chcete sice změnit životní styl, ale aby to byla úspěšná cesta, nemůžete naráz začít jíst úplně jinak, než jste dosud byli zvyklí. Zkušeného a vzdělaného poradce by proto měl zajímat váš jídelníček. Nejlepší variantou je, když vás předem požádá, abyste si týden (či delší čas) před schůzkou vedli přesné záznamy o tom, co sníte a vypijete.

Nad těmito záznamy by s vámi poté měl strávit poměrně hodně času. Navržené změny by vám neměly ublížit a zároveň by pro vás neměly být nesplnitelné. Změny v jídelníčku by měly odpovídat cíli, který jste si vytyčili - pokud potřebujete zhubnout, budou doporučení vypadat jinak, než když chcete nabrat svalovou hmotu.

6. Vážení a měření

Poradce by vás měl změřit a zvážit, případně provést vyšetření tělesného složení či změřit další veličiny - obvod pasu a boků. Pouhý body mass index nemusí být vždy vypovídající.

I kvůli tomu je důležité, aby vás poradce minimálně jednou viděl.

7. Nemocní k poradci nepatří

Jestliže jste obézní a máte již zdravotní komplikace, není pro vás výživový poradce ta správná osoba. Na místě je vyhledat odborníka, který vystudoval problematiku diety u nemocných, tedy nutriční terapeuty a lékaře.